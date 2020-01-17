Eurosport

Де Лигт не уедет из «Юве», детокс «Реала» и новый контракт Неймара. Трансферные итоги пятницы

Де Лигт не уедет из «Юве», детокс «Реала» и новый контракт Неймара. Трансферные итоги пятницы
Данил Тармасинов

16 мин. назад

День, когда «Зенит» стал еще ближе к Казахстану.

Англия

Уле-Гуннар Сульшер официально подтвердил, что Эшли Янг отказался от продления контракта с «Манчестер Юнайтед» и покидает команду из-за «Интера». 34-летний ветеран уже прилетел в Милан и проходит медосмотр, «нерадзурри», по сведениям Sky Sport Italia, заплатят за переход латераля всего 1,5 млн евро.

Лэйвен Курзава, «Пари Сен-Жермен»

Лэйвен Курзава, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Левый защитник «ПСЖ» Лэйвен Курзава сменил агента. Различные источники, в том числе The Telegraph, заявляют, что «Арсенал» – главный претендент на Курзава. Le Parisien одернул британцев сообщением, что переговоры никто ни с кем не ведет, но признал, что Лэйвен может уехать из Парижа зимой.

Daily Mail пишет, что «Тоттенхэм» не захотел заморачиваться со слишком сложной арендой экс-форварда «Спартака» Зе Луиша и отказался от сделки. Напомним, что страйкеру «Порту» из Кабо-Верде не давали разрешение на работу в Англии из-за малого числа матчей за сборную.

А еще в Англии:

  • «Челси» продлил контракт с молодым защитником Рисом Джеймсом до 2025 года.
  • 20-летний румынский опорник «Брайтона» Тудор Балута ушел в аренду в голландский «Ден Хаг» до конца сезона.

Испания

Мариано Диас, Браим Диас, «Реал Мадрид»

Мариано Диас, Браим Диас, «Реал Мадрид»Getty Images

«Реал» хочет скинуть зимой хотя бы одного из Диасов, Мариано или Браима, а в идеале обоих. Diario AS пишет, что к форварду есть интерес из «Бенфики», «Эспаньола» и «Леганеса», а к бывшему игроку «Сити» – из «Хетафе». Но проблема в том, что обоих устраивает скамейка на «Бернабеу», игроки не хотят уходить.

А еще в Испании:

  • Швед Йон Гвидетти покинул «Алавес» и улетел во вторую Бундеслигу, а конкретно в аренду в «Ганновер».
  • 22-летний правый вингер Хорхе де Фрутос ушел из мадридского «Реала» в аренду в «Райо Вальекано».

Россия

Хэдлайнер дня – «Зенит». На сборе официально находится полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан (ребята из этой страны не считаются легионерами в РПЛ), а Матиас Краневиттер, похоже, не перейдет в «Монтеррей», как об этом писали раньше. «Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано», – заявил гендиректор Александр Медведев.

Звезда «Крыльев Советов» Александр Соболев пока не в ЦСКА, потому что в Москве не решат вопрос с агентской комиссией. «Армейский клуб вряд ли готов платить сопутствующие трансферу деньги (агентская комиссия 3-5 млн евро), но логично может предложить долю/комиссию от последующего трансфера», – заявил инсайдер Сергей Егоров.

Чемпион мира-2014 Бенедикт Хёведес все еще на радарах «Кёльна». Express.de уверяет, что немецкий клуб рассчитывает на аренду 31-летнего защитника с опцией выкупа лишь в случае вылета из Бундеслиги, но «Локомотив» настаивает только на полноценном трансфере. При этом сам Бенни хочет вернуться на родину.

А еще в России:

  • «Тамбов» обновил вратарскую линию. Клуб из Саранска отправил в аренду в «Пюник» Владимира Сугробова, а сам подписал 2,5-годичный контракт с голкипером курского «Авангарда» Никитой Чагровым.

Италия

Леонардо Спинаццола («Рома»), Маттео Политано («Интер»)

Леонардо Спинаццола («Рома»), Маттео Политано («Интер»)Eurosport

Обмен игроками «Интера» и «Ромы», похоже, сорвался. Маттео Политано уже сфоткался с шарфиком римлян, но теперь вернется в Милан. Боссы «нерадзурри» привязывали опцию выкупа к 15 проведенным матчам до конца сезона, но компромисс обе стороны так и не нашли. Леонардо Спинаццола уже вернулся в Рим и растерянно сказал журналистам в аэропорту: «Сконцентрирован на воскресном матче с «Дженоа», буду упорно тренироваться».

Зато с другим трансфером у «Интера», кажется, срастается. В ночь с четверга на пятницу в центре Милана заметили гендиректора «черно-синих» Беппе Маротту и агента Кристиана Эриксена Мартина Шутса. Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объявил, что итальянцы пока не делали предложение по полузащитнику, но переговоры явно в финальной стадии.

Маттейс де Лигт не покинет «Ювентус» в это трансферное окно. В Италии сейчас новое налогообложение, из-за которого в случае продажи игрока туринцы должны отдать в казну 17 миллионов евро, а этого «бьянконери» не хотят. Daily Mail написала об этом на фоне возобновившегося интереса к голландскому защитнику из «Барселоны».

А еще в Италии:

  • «Аталанта» подтвердила, что выкупила форварда Дувана Сапату у «Сампдории» и выплатила генуэзцам 12 миллионов евро. Вместе с тем клуб из Бергамо скинул в «Болонью» нападающего Мусу Барроу, тот подписал контракт с новой командой до июня 2021 года.
  • Шотландский полузащитник Лиам Хендерсон отправился в аренду из «Вероны» в клуб Серии Б «Эмполи».

Франция

Неймар, «Пари Сен-Жермен»

Неймар, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Неймар может продлить соглашение с «Пари Сен-Жермен». Но в клубе не вернутся к этому разговору раньше апреля-мая, а решение бразильца будет зависеть от результатов «Парижа» в Лиге чемпионов. Об этом сообщил французский инсайдер ESPN Жюльен Лоран. Но вразрез этой информации Foot Mercato заявил, что «ПСЖ» уже положил перед Неем оффер о продлении контракта, причем даже с увеличением зарплаты (которая и так составляет 36 миллионов евро за сезон). Реакция окружения Неймара пока неизвестна.

Ветеран из Бразилии Налдо расторг контракт с «Монако» по обоюдному согласию сторон. 37-летний центрбек уже тренируется с новичком китайской Суперлиги «Циндао Хуанхай».

А еще во Франции:

  • «Нант» отправил в бельгийский «Шарлеруа» левого защитника Жориса Кайембе. Он подписал контракт с новым клубом на 2,5 года.
  • Бывший форвард «Спартака» Маджид Уорис перешел из дубля «Порту» во французский «Страсбур». Сначала он проведет во Франции шесть месяцев на правах аренды, а потом вступит в силу полноценный контракт до 2022 года.

Германия

«Бавария» много думала над трансферной политикой. Вероятнее всего, они вернут в «Интер» Ивана Перишича – хорвата просил Нико Ковач, которого в клубе больше нет. Британская Metro вбросила, что Лерой Сане восстанавливается с опережением графика, и из-за этого «Мюнхен» заберет вингера «Сити» зимой, но шеф-редактор Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эти слухи.

А еще в Германии:

  • «Байер» продлил контракты со всем тренерским штабом, а это значит, что Петер Бос будет работать в Леверкузене как минимум до 2022 года.
  • Левый вингер «Хоффенхайма» Бруно Назарио подписал новое соглашение до 2022-го и отправился в аренду в бразильский «Ботафого» до конца календарного года.
  • Полузащитник «Вольфсбурга» Юнус Малли переехал в аренду в «Унион Берлин» до конца сезона.

Месси ждет Агуэро в «Барсе», «Интер» договорился по Эриксену и Янгу. Трансферные итоги четверга

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте