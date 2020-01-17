Англия

Уле-Гуннар Сульшер официально подтвердил, что Эшли Янг отказался от продления контракта с «Манчестер Юнайтед» и покидает команду из-за «Интера». 34-летний ветеран уже прилетел в Милан и проходит медосмотр, «нерадзурри», по сведениям Sky Sport Italia, заплатят за переход латераля всего 1,5 млн евро.

Лэйвен Курзава, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Левый защитник «ПСЖ» Лэйвен Курзава сменил агента. Различные источники, в том числе The Telegraph, заявляют, что «Арсенал» – главный претендент на Курзава. Le Parisien одернул британцев сообщением, что переговоры никто ни с кем не ведет, но признал, что Лэйвен может уехать из Парижа зимой.

Daily Mail пишет, что «Тоттенхэм» не захотел заморачиваться со слишком сложной арендой экс-форварда «Спартака» Зе Луиша и отказался от сделки. Напомним, что страйкеру «Порту» из Кабо-Верде не давали разрешение на работу в Англии из-за малого числа матчей за сборную.

А еще в Англии:

«Челси» продлил контракт с молодым защитником Рисом Джеймсом до 2025 года.

20-летний румынский опорник «Брайтона» Тудор Балута ушел в аренду в голландский «Ден Хаг» до конца сезона.

Испания

Мариано Диас, Браим Диас, «Реал Мадрид»Getty Images

«Реал» хочет скинуть зимой хотя бы одного из Диасов, Мариано или Браима, а в идеале обоих. Diario AS пишет, что к форварду есть интерес из «Бенфики», «Эспаньола» и «Леганеса», а к бывшему игроку «Сити» – из «Хетафе». Но проблема в том, что обоих устраивает скамейка на «Бернабеу», игроки не хотят уходить.

А еще в Испании:

Швед Йон Гвидетти покинул «Алавес» и улетел во вторую Бундеслигу, а конкретно в аренду в «Ганновер».

22-летний правый вингер Хорхе де Фрутос ушел из мадридского «Реала» в аренду в «Райо Вальекано».

Россия

Хэдлайнер дня – «Зенит». На сборе официально находится полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан (ребята из этой страны не считаются легионерами в РПЛ), а Матиас Краневиттер, похоже, не перейдет в «Монтеррей», как об этом писали раньше. «Мы нашли с Краневиттером решение, которое никак с мексиканским клубом не связано», – заявил гендиректор Александр Медведев.

Звезда «Крыльев Советов» Александр Соболев пока не в ЦСКА, потому что в Москве не решат вопрос с агентской комиссией. «Армейский клуб вряд ли готов платить сопутствующие трансферу деньги (агентская комиссия 3-5 млн евро), но логично может предложить долю/комиссию от последующего трансфера», – заявил инсайдер Сергей Егоров.

Чемпион мира-2014 Бенедикт Хёведес все еще на радарах «Кёльна». Express.de уверяет, что немецкий клуб рассчитывает на аренду 31-летнего защитника с опцией выкупа лишь в случае вылета из Бундеслиги, но «Локомотив» настаивает только на полноценном трансфере. При этом сам Бенни хочет вернуться на родину.

А еще в России:

«Тамбов» обновил вратарскую линию. Клуб из Саранска отправил в аренду в «Пюник» Владимира Сугробова, а сам подписал 2,5-годичный контракт с голкипером курского «Авангарда» Никитой Чагровым.

Италия

Леонардо Спинаццола («Рома»), Маттео Политано («Интер»)Eurosport

Обмен игроками «Интера» и «Ромы», похоже, сорвался. Маттео Политано уже сфоткался с шарфиком римлян, но теперь вернется в Милан. Боссы «нерадзурри» привязывали опцию выкупа к 15 проведенным матчам до конца сезона, но компромисс обе стороны так и не нашли. Леонардо Спинаццола уже вернулся в Рим и растерянно сказал журналистам в аэропорту: «Сконцентрирован на воскресном матче с «Дженоа», буду упорно тренироваться».

Зато с другим трансфером у «Интера», кажется, срастается. В ночь с четверга на пятницу в центре Милана заметили гендиректора «черно-синих» Беппе Маротту и агента Кристиана Эриксена Мартина Шутса. Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объявил, что итальянцы пока не делали предложение по полузащитнику, но переговоры явно в финальной стадии.

Маттейс де Лигт не покинет «Ювентус» в это трансферное окно. В Италии сейчас новое налогообложение, из-за которого в случае продажи игрока туринцы должны отдать в казну 17 миллионов евро, а этого «бьянконери» не хотят. Daily Mail написала об этом на фоне возобновившегося интереса к голландскому защитнику из «Барселоны».

А еще в Италии:

«Аталанта» подтвердила, что выкупила форварда Дувана Сапату у «Сампдории» и выплатила генуэзцам 12 миллионов евро. Вместе с тем клуб из Бергамо скинул в «Болонью» нападающего Мусу Барроу, тот подписал контракт с новой командой до июня 2021 года.

Шотландский полузащитник Лиам Хендерсон отправился в аренду из «Вероны» в клуб Серии Б «Эмполи».

Франция

Неймар, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Неймар может продлить соглашение с «Пари Сен-Жермен». Но в клубе не вернутся к этому разговору раньше апреля-мая, а решение бразильца будет зависеть от результатов «Парижа» в Лиге чемпионов. Об этом сообщил французский инсайдер ESPN Жюльен Лоран. Но вразрез этой информации Foot Mercato заявил, что «ПСЖ» уже положил перед Неем оффер о продлении контракта, причем даже с увеличением зарплаты (которая и так составляет 36 миллионов евро за сезон). Реакция окружения Неймара пока неизвестна.

Ветеран из Бразилии Налдо расторг контракт с «Монако» по обоюдному согласию сторон. 37-летний центрбек уже тренируется с новичком китайской Суперлиги «Циндао Хуанхай».

А еще во Франции:

«Нант» отправил в бельгийский «Шарлеруа» левого защитника Жориса Кайембе. Он подписал контракт с новым клубом на 2,5 года.

Бывший форвард «Спартака» Маджид Уорис перешел из дубля «Порту» во французский «Страсбур». Сначала он проведет во Франции шесть месяцев на правах аренды, а потом вступит в силу полноценный контракт до 2022 года.

Германия

«Бавария» много думала над трансферной политикой. Вероятнее всего, они вернут в «Интер» Ивана Перишича – хорвата просил Нико Ковач, которого в клубе больше нет. Британская Metro вбросила, что Лерой Сане восстанавливается с опережением графика, и из-за этого «Мюнхен» заберет вингера «Сити» зимой, но шеф-редактор Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эти слухи.

А еще в Германии:

«Байер» продлил контракты со всем тренерским штабом, а это значит, что Петер Бос будет работать в Леверкузене как минимум до 2022 года.

Левый вингер «Хоффенхайма» Бруно Назарио подписал новое соглашение до 2022-го и отправился в аренду в бразильский «Ботафого» до конца календарного года.

Полузащитник «Вольфсбурга» Юнус Малли переехал в аренду в «Унион Берлин» до конца сезона.

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