Россия

ЦСКА при странных обстоятельствах расстался с хорватским защитником Звонимиром Шарлия. 23-летний футболист должен был выступать за армейцев на правах аренды до конца сезона-2019/20, но покинул команду, написав: «Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым!» Уже спустя несколько часов Шарлия обнаружился в Турции – его подписала «Касымпаша».

А еще в России:

ЦСКА отдал в аренду полузащитника Наира Тикнизяна. 20-летний футболист на полгода отправился в курский «Авангард».

Бывший нападающий «Спартака», «Динамо» и многих других российских клубов Александр Прудников проявился в Казахстане, где проходит медосмотр для «Кайсара».

По информации «СЭ», Александр Соболев вернулся к тренировкам с «Крыльями Советов». Источник сообщает, что футболист вел в Москве переговоры с ЦСКА, но пока ни о чем не договорился.

Англия

Бруну ФернандешGetty Images

Бруну Фернандеш сделал еще один шаг на пути в «МЮ». Сегодня манкунианцы и «Спортинг» провели очередной раунд переговоров, по итогам которых клубы договорились о компенсации в 70 млн евро (50 – сразу, 20 – бонусами), сообщил Sky Sports. При этом ранее проскользнула информация, что англичане откажутся от трансфера, если «львы» не снизят цену с 80 млн евро.

А еще в Англии:

«Интер» готов отпустить в «Ньюкасл» полузащитника Валентино Лазаро. Николо Скира написал, что «сороки» хотят арендовать 23-летнего австрийца до конца сезона за 2 млн евро, а затем выкупить за 20.

Тот же Скира написал, что «Эвертон» собирается подписать другого хавбека «Интера» Матиаса Весино.

«Арсенал» договорился о контракте с французским защитником «ПСЖ» Лэйвеном Курзава. В конце года у 27-летнего игрока закончится контракт с парижанами, после чего он подпишет соглашение с «канонирами» на 5 сезонов.

«Бёрнли» продлил контракт с 20-летним голкипером Лукасом Йенсеном, но всего лишь до 2021 года.

Испания

AS сообщил, что «Ювентус» и «Барселона» начали переговоры на предмет обмена игроками: в Каталонию может отправиться Федерико Бернардески, в Турин – Иван Ракитич. При этом источник отмечает, что клубы далеки от соглашения.

Италия

Сусо («Милан»)Getty Images

«Милан» хочет расстаться с полузащитником Сусо, чтобы заработать на его трансфере и сформировать больший бюджет для новых покупок. По информации Calciomercato, ситуацией готова воспользоваться «Валенсия», которая хочет забрать 26-летнего игрока. Стороны обсуждают сумму компенсации.

А еще в Италии

Sportitalia сообщает, что «Рома» собирается арендовать у «Реала Сосьедад» полузащитника Аднана Янузая с выкупом за 15 млн евро. Клубы уже контактировали по этому поводу.

У полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана имеются два варианта продолжения карьеры. Согласно La Gazzetta dello Sport, на немца положил глаз «Эвертон».

В «Брешиа» пополнение, и это участник Евро-2016 и ЧМ-2018 в составе сборной Исландии Биркир Бьярнасон. Контракт викинга рассчитан на полтора года.

«Рома» и «Ливерпуль» приступили к активным переговорам по Джердану Шачири. Римляне хотят арендовать швейцарско-албанского орла до конца сезона с правом выкупа.

Германия, Франция и другая Европа

Лукас Подольски 31 января станет свободным агентом, когда истечет его контракт с «Виссел Кобе». Об этом объявил японский клуб.

Чичарито станет преемником Златана Ибрагимовича и самым высокооплачиваемым игроком MLS. 31-летний мексиканец вот-вот пополнит состав «Лос-Анджелес Гэлакси», причем его зарплата будет выше оклада, который получал Златан (6,5 млн евро).

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