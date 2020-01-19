Россия

Агент японского нападающего «Партизана» Такумы Асано подтвердил, что «Локомотив» интересуется его клиентом: «Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно». Ранее сообщалось, что форварда заприметил лично Юрий Семин, но при этом у «Локо» уже нет денег на трансферы.

А еще в России:

«Спартак» отказался отпустить защитника Айртона в «Сантос». Бразильский клуб хотел арендовать игрока на год, но красно-белые выступили категорически против.

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед заявил, что мексиканский клуб действительно заинтересован в приглашении полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

Португальский полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш Коэлью может перебраться в китайский «Чанчунь Ятай».

Англия

Эмре Джан, Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Карло Анчелотти готовит первый мощный трансфер во главе «Эвертона». По данным Daily Mail, «ириски» собираются пригласить полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана, у которого почти нет игровой практики в клубе. «Бьянконери» хотят за 26-летнего немца 30 млн фунтов.

А еще в Англии:

«Ливерпуль» следит за 17-летним португальским полузащитником «Ниццы» Педру Бразау. Футболист не провел ни одного матча за основную команду «орлят» в этом сезоне, но все равно вызвал интерес со стороны «красных», «ПСЖ», «Баварии» и «Спортинга».

«Мы на рынке и ищем варианты, которые могли бы усилить нас и дать нам больше стабильности в определенных зонах, но о чем-то конкретном говорить рано», – так прокомментировал трансферную политику «Арсенала» Микель Артета.

17-летний нападающий «Ман Сити» Джейден Браф попал на карандаш немецких клубов. При этом «горожане» боятся повторения истории Джейдона Санчо, поэтому так просто не расстанутся с игроком.

Испания

Согласно The Mirror, Лионель Месси лезет с трансферными советами к Кике Сетьену. Конкретно: Лео при личной встрече предложил новому тренеру «Барсы» купить своего кореша – Серхио Агуэро. Поводом послужила тяжелая травма Луиса Суареса.

«Сейчас рано принимать какие-либо решения. Я предпочитаю не действовать импульсивно. Сначала я хочу изучить то, что имею в своем распоряжении», – так ответил на предложение аргентинца Сетьен.

А еще в Испании:

Бывший полузащитник «Рубина» Мубарак Вакасо перебрался из «Алавеса» в китайский «Цзянсу Сунин».

Италия

Калиду КулибалиGetty Images

Французские источники сообщают, что «ПСЖ» готовит предложение защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, а именно – контракт на 12 млн евро в год. Итальянский клуб, в свою очередь, просит за футболиста 75 млн евро. Ранее сообщалось, что в конце сезона сенегалец переберется в «МЮ».

А еще в Италии:

Защитник «Интера» Алессандро Бастони, по информации Gazzetta Dello Sport, приглянулся сразу двух топ-клубам – «Барселоне» и «Ман Сити».

Защитник «Милана» Рикардо Родригес пока не перейдет в «Фенербахче» из-за проблем турецкого клуба с ФФП.

Германия, Франция и другие

«Кайрат» подписал 27-летнего польского опорного полузащитника «Лудогорца» Яцека Горальски за 1 млн евро.

«ПСЖ» отказался продавать Эдинсона Кавани в «Атлетико» за 10 млн евро, передает RMC Sport. Летом футболист может уйти бесплатно.

«Милан» рад расстаться с Сусо, «Ювентус» и «Барселона» затеяли обмен игроками. Трансферы субботы

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