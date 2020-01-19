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«Наполи» просит 75 млн у «ПСЖ» за Кулибали, Месси ждет Агуэро в «Барселоне». Трансферы воскресенья

«Наполи» просит 75 млн у «ПСЖ» за Кулибали, Месси ждет Агуэро в «Барселоне». Трансферы воскресенья
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32 мин. назад

А еще в «Локо» может появиться японец.

Россия

Агент японского нападающего «Партизана» Такумы Асано подтвердил, что «Локомотив» интересуется его клиентом: «Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно». Ранее сообщалось, что форварда заприметил лично Юрий Семин, но при этом у «Локо» уже нет денег на трансферы.

А еще в России:

  • «Спартак» отказался отпустить защитника Айртона в «Сантос». Бразильский клуб хотел арендовать игрока на год, но красно-белые выступили категорически против.
  • Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед заявил, что мексиканский клуб действительно заинтересован в приглашении полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.
  • Португальский полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш Коэлью может перебраться в китайский «Чанчунь Ятай».

Англия

Эмре Джан, Криштиану Роналду, «Ювентус»

Эмре Джан, Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Карло Анчелотти готовит первый мощный трансфер во главе «Эвертона». По данным Daily Mail, «ириски» собираются пригласить полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана, у которого почти нет игровой практики в клубе. «Бьянконери» хотят за 26-летнего немца 30 млн фунтов.

А еще в Англии:

  • «Ливерпуль» следит за 17-летним португальским полузащитником «Ниццы» Педру Бразау. Футболист не провел ни одного матча за основную команду «орлят» в этом сезоне, но все равно вызвал интерес со стороны «красных», «ПСЖ», «Баварии» и «Спортинга».
  • «Мы на рынке и ищем варианты, которые могли бы усилить нас и дать нам больше стабильности в определенных зонах, но о чем-то конкретном говорить рано», – так прокомментировал трансферную политику «Арсенала» Микель Артета.
  • 17-летний нападающий «Ман Сити» Джейден Браф попал на карандаш немецких клубов. При этом «горожане» боятся повторения истории Джейдона Санчо, поэтому так просто не расстанутся с игроком.

Испания

Согласно The Mirror, Лионель Месси лезет с трансферными советами к Кике Сетьену. Конкретно: Лео при личной встрече предложил новому тренеру «Барсы» купить своего кореша – Серхио Агуэро. Поводом послужила тяжелая травма Луиса Суареса.

«Сейчас рано принимать какие-либо решения. Я предпочитаю не действовать импульсивно. Сначала я хочу изучить то, что имею в своем распоряжении», – так ответил на предложение аргентинца Сетьен.

А еще в Испании:

  • Бывший полузащитник «Рубина» Мубарак Вакасо перебрался из «Алавеса» в китайский «Цзянсу Сунин».

Италия

Калиду Кулибали

Калиду КулибалиGetty Images

Французские источники сообщают, что «ПСЖ» готовит предложение защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, а именно – контракт на 12 млн евро в год. Итальянский клуб, в свою очередь, просит за футболиста 75 млн евро. Ранее сообщалось, что в конце сезона сенегалец переберется в «МЮ».

А еще в Италии:

  • Защитник «Интера» Алессандро Бастони, по информации Gazzetta Dello Sport, приглянулся сразу двух топ-клубам – «Барселоне» и «Ман Сити».
  • Защитник «Милана» Рикардо Родригес пока не перейдет в «Фенербахче» из-за проблем турецкого клуба с ФФП.

Германия, Франция и другие

  • «Кайрат» подписал 27-летнего польского опорного полузащитника «Лудогорца» Яцека Горальски за 1 млн евро.
  • «ПСЖ» отказался продавать Эдинсона Кавани в «Атлетико» за 10 млн евро, передает RMC Sport. Летом футболист может уйти бесплатно.

«Милан» рад расстаться с Сусо, «Ювентус» и «Барселона» затеяли обмен игроками. Трансферы субботы

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