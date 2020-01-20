Англия

Жозе Моуринью ищет в «Тоттенхэм» замену вылетевшему Харри Кейну. По версии Daily Mirror, Особенный присмотрелся к бывшему клубу и решил, что можно отодрать прилипшего к скамейке Луку Йовича и вытащить его в Лондон. Другая кандидатура в «Тоттенхэм» – это Кшиштоф Пёнтек, но переговоры по нему с «Миланом» зашли в тупик.

The Telegraph назвал еще одно имя – это Ислам Слимани из «Монако», принадлежащий «Лестеру». Но проблема в «лисах», чье руководство может не отпустить форварда к конкурентам за топ-4. Так что у Моуринью 11 дней, чтобы найти центрфорварда на остаток сезона.

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»Getty Images

Гарет Бэйл не вернется в Англию. «Манчестер Юнайтед», оставшийся без Рэшфорда и связывавшийся с валлийцем летом, не попытается перетащить игрока «Реала» из Мадрида на «Олд Траффорд», уверены источники BBC Sport.

А еще в Англии:

Вратарь «Вест Хэма» Роберто Хименес вернулся на родину и остаток сезона проведет в «Алавесе». Он очень слабо провел несколько матчей в АПЛ во время травмы Лукаша Фабианьского, поэтому проиграл конкуренцию даже номинально третьему голкиперу и не попадал даже в заявку «молотков».

Сульшер: «Из-за травмы Рэшфорда поищем форварда на конец сезона»

Испания

Мадридский «Реал» подписал еще одного бразильского креативщика. После Лукаса Силвы, Винисиуса и Родриго на «Сантьяго Бернабеу» переехал Рейньер Жезус. Его зафрахтовали в испанскую столицу давно, атакующий полузащитник отпрашивался из молодежки «селесао» на два дня в Мадрид и официально стал игроком «бланкос» на следующий день после 18-летия. В контракте Рейньера с «Фламенго» были отступные в 35 млн евро, но «Реал» сторговался до 30 – 24 получит бывший клуб, три заберет семья Жезуса, а еще три достанутся агенту.

«Барселона» рассчитывает подписать центрфорварда зимой после травмы Луиса Суареса. Сегодня в клубе пройдет совещание с участием нового тренера Кике Сетьена и топ-менеджеров Эрика Абидаля и Рамона Планеса. Видимо, там мужчины и обсудят кандидатуры. В этом уверена газета AS.

А еще в Испании:

Центральный защитник «Хетафе» Леандро Кабрера перешел в «Эспаньол». Сделка обошлась каталонцам в 9 миллионов евро, игрок подписал контракт до июня 2024 года.

Полузащитник сборной Голландии Донни ван де Бек заявил, что пока никуда не переходит. «Нет ничего официального, не подписывал ни с кем контракт, и ситуация не изменится до конца сезона. И «Реал», и «МЮ» – великие клубы, то же относится и к «Аяксу». На этой стадии сезона никаких решений не будет», – цитирует Ван де Бека AS.

Россия

Себастьян Андерссон, «Унион Берлин»Getty Images

Kicker сообщил, что питерский «Зенит» интересуется главным форвардом берлинского «Униона» Себастьяном Андерссоном. Сам 28-летний игрок, забивший 8 мячей в Бундеслиге, хочет в АПЛ, а борющийся за выживание немецкий клуб не отпустит шведа зимой. Если «Унион» вылетит, то Андерссон станет свободным агентом, если останется в вышке – контракт автоматически продлится на сезон. Помимо «Зенита» Себа хочет еще и испанская «Валенсия».

Член совета директоров «Крыльев» Александр Фетисов подтвердил, что Александр Соболев хочет уехать из Самары, но клуб предложил игроку выгодные условия, чтобы сохранить его в составе. А журналист Sport24 Алина Матинян затвитила, что форварду посыпались реальные предложения из Англии. «Есть проблемы с визой, поэтому пока Соболев на сборе с «Крыльями», чтобы не терять форму. Если с визой не сложится, вернутся к вариантам в России. ЦСКА, «Динамо» или «Рубин» – тут уже не знаю», – написала Матинян.

А еще в России:

ЦСКА не расстается с мечтой заполучить форварда сборной Словакии Роберта Боженика. Bild пишет, что «Гамбург» прислал «Жилине» оффер на 2 млн евро, спортдир клуба говорил, что будет доволен и 5 млн, армейцы предлагают 6 млн.

Два свежих легионера «Спартака» последовательно опровергли уход в другие клубы. Айртон объявил, что не уедет в «Сантос», а Алекс Крал заявил, что агент не звонил ему по поводу «Ньюкасла».

Италия

Антонио Конте, Виктор Мозес, «Челси»Getty Images

Виктор Мозес очень близок к воссоединению с Антонио Конте в «Интере». La Gazzetta dello Sport передает, что «Фенербахче» готов отпустить нигерийца, владелец прав на латераля «Челси» тоже не против трансфера, так что, вероятно, Мозес пройдет медосмотр для «нерадзурри» в среду-четверг.

Затем сделку подтвердили сразу несколько сторон. Инсайдер Николо Скира затвитил, что миланцы договорились с англичанами об аренде и выкупе за 10 млн евро, а Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции кивнул на вопрос о Мозесе: «Да, он вернется из аренды [в «Фенербахче»] с расчетом перейти в другое место. Переговоры пока идут».

А еще в Италии:

«Наполи» заплатил 14 миллионов евро за центрального защитника Амира Рахмани и оставил его до конца сезона в «Вероне».

«Интер» планирует затащить в Милан Луку Модрича. У 34-летнего полузащитника «Реала» заканчивается контракт летом 2021 года, для него следующий сезон, вероятно, будет последним в «Мадриде», и Антонио Конте надеется, что Флорентино скинет в Италию обладателя «Золотого мяча». Об этом сообщил Diario Sport.

Полузащитник Синан Гюмюш вернулся в Турцию спустя полгода после трансфера в «Дженоа». Генуэзский клуб скинул его в «Антальяспор» – клуб, где играет Федор Кудряшов и будет играть Лукас Подольски.

Франция

Эдинсон Кавани, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча Кубка Франции вышел к журналистам и ответил на вопросы по составу. Например, топ-менеджер рассказал про оффер по Кавани: «Надеемся, что Эдинсон останется в клубе, но сегодня (19 января) он попросил о том, чтобы уйти. Изучаем ситуацию, получили предложение от мадридского «Атлетико», но оно не соизмеримо со стоимостью игрока».

Или про Курзава. «Никогда не получали предложение. У Лэйвена тоже заканчивается контракт, но «Арсенал» никогда не звонил», – покачал головой Леонардо.

А еще во Франции:

Вратарь «Астон Виллы» Ловре Калинич закончит сезон-2019/20 в «Тулузе». Может, и правильно, поскольку в Бирмингеме хорват не появлялся в раме с февраля 2019 года.

Германия

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг»Getty Images

Форвард сборной Германии Тимо Вернер выбрал «Ливерпуль» как следующую команду после «Лейпцига». Bild заявил, что «РБ» готов летом продать звезду бундестим за 60 миллионов евро – это отступные в контракте Вернера. А еще в немецкой газете считают, что Тимо идеально подходит системе Юргена Клоппа. «Нападающий сможет развивать невероятную скорость, и это намного лучше игры в позиционный футбол «Баварии», – пишут в Bild.

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