Россия

Александр КокоринGetty Images

Главная сага дня в РПЛ – аренда Александра Кокорина в «Сочи». Аутсайдер чемпионата объявил о соглашении с «Зенитом», но затем случился огонь: Сергей Семак выпустил форварда в стартовом составе на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом», да еще и с капитанской повязкой. Саша оформил хет-трик и сделал голевую передачу, а главный тренер сине-бело-голубых дал понять боссам, что не хочет терять Кокорина на вторую часть чемпионата. Того же мнения придерживаются болельщики, которые запустили хештэг #оставьтеКокорина. И теперь непонятно, что в итоге будет с Сашей.

А еще в России:

Джано Ананидзе больше не игрок «Спартака». Клуб и полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию. По последним данным, грузин переедет в Турцию или в греческий АЕК к Массимо Каррере.

Московское «Динамо» может подписать защитника сборной Греции и «Гамбурга» Кирьякоса Пападопулоса. Sport24.gr сообщает, что 27-летний игрок в ближайщее время прилетит в Москву на переговоры.

Англия

The Athletic сообщает, что нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек стал целью «МЮ». По информации источника, манкунианцы уже делали запрос в Италию, где готовы расстаться с футболистом сборной Польши за 35 млн евро или отдать в аренду с правом выкупа.

А еще в Англии:

«Манчестер Сити» поборется за 19-летнего полузащитника «Брешиа» Сандро Тонали. На тинейджера также претендуют «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер».

Daily Mail сообщил, что «Челси» и «Тоттенхэм» больше не интересуются Уилфридом Заха, потому что жадный «Кристал Пэлас» хочет за него 100 млн евро (85 млн в фунтах).

«МЮ» готов как следует вложиться в трансфер нападающего «Лиона» Муссы Дембеле. По данным Daily Star, отсчет суммы начнется от 50 млн евро.

Мусса ДембелеGetty Images

Журналист Джеймс Пирс написал, что «Ливерпуль» собирается продать Джердана Шачири ближайшим летом за 30 млн евро.

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб сменил Бундеслигу на АПЛ и во второй половине сезона сыграет за «Ньюкасл». Сделка обойдется «сорокам» в 1,18 млн евро.

Защитник «Брайтона» Дэн Бёрн переподписал контракт с клубом до 2023 года.

Бруну Фернандеш завершает переход в «МЮ», сообщает Sky Sports со ссылкой на португальские источники.

«Вулверхэмптон» подписал нападающего «Барселоны» (Гуаякиль) Леонардо Кампана. 19-летний страйкер оформил контракт на 3,5 года.

France Football объявил, что «Арсенал» и защитник «ПСЖ» Лэйвен Курзава согласовали условия контракта.

«Ноттингем Форест» арендовал у «Хаддерсфилда» 23-летнего левого вингера Адама Диакаби. Футболист присоединится к новому клубу на полгода.

«Шеффилд Юнайтед» подписал на 2,5 года защитника «Ноттингем Форест» Криса Уайлдера.

Испания

«Барселона» продолжает поиски нападающего на замену Луису Суаресу, который не сыграет в течение ближайших трех-четырех месяцев. По данным Mundo Deportivo, на позицию центрфорварда каталонцы рассматривают Пьер-Эмерика Обамеянга. Также на карандаше у боссов «сине-гранатовых» форвард «Валенсии» Родриго, который прошлым летом едва не перешел в «Атлетико».

А еще в Испании:

«Атлетико» в зимнее трансферное окно может приобрести нападающего «Осасуны» Чими Авилу. Mundo Deportivo считает, что сделку могут закрыть за 25 млн евро – такова сумма отступных за игрока.

Кике Сетьен хочет пригласить в «Барсу» полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Тренер и игрок знакомы по работе в «Бетисе» и хотят воссоединиться, сообщает El Chiringuito TV.

«Хетафе» арендовал у «Палмейраса» нападающего Дайверсона.

«Депортиво» арендовал у «Стандарда» опорного полузащитника Уче Агбо. 24-летний нигериец перебрался в Испанию на полгода.

А еще в Италии:

Виктор Мозес в понедельник вечером прибыл в Милан и пять часов проходил медобследование для «Интера». Сообщается, что процедура завершилась успешно, нигериец подпишет контракт на аренду до лета с опцией выкупа за 10 млн евро.

Защитник «Наполи» Лоренцо Тонелли, который в этом сезоне не провел ни одного матча за клуб, на правах аренды отправился в «Сампдорию». У «блучеркьяти» будет право выкупа за 2,8 млн евро.

«Милан» предложил «Вест Хэму» полузащитника Франка Кесси. «Россонери» хотят отдать игрока на полгода, чтобы в АПЛ он набрал лучшую форму.

«Интер» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по Эриксену. По данным The Guardian, «нерадзурри» сделали предложение в размере 15 млн евро, но «шпоры» пока не отреагировали.

«Фиорентина» согласовала 3-летний контракт с защитником «Ромы» Жуаном Жезусом. Прежде 28-летний бразилец отклонил предложения с родины и из Турции.

Германия, Франция и другие

ESPN UK сообщил, что «ПСЖ» готов скинуть Эдинсона Кавани кому угодно, если этот кто угодно выложит за него 20 млн евро.

«Бавария» отправилась на поиски защитника, выбор стоял между Альваро Одриосолой и Нелсоном Семеду. По данным Ondo Cero, мюнхенцы договорились об аренде защитника «Реала» до конца текущего сезона, но без права выкупа.

Бывший форвард «Краснодара» Жерар Гоу стал футболистом «Касымпаши». Контракт 31-летнего ивуарийца рассчитан на 1,5+2.

Чичарито официально перешел из «Севильи» в «ЛА Гэлакси» и стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS (оклад примерно 6 млн долларов в год).

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