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Пёнтек для «МЮ», Обамеянг для «Барселоны» и цена за Кавани. Трансферы и слухи вторника
А еще драмы в российском футболе.
Россия
Александр КокоринGetty Images
Главная сага дня в РПЛ – аренда Александра Кокорина в «Сочи». Аутсайдер чемпионата объявил о соглашении с «Зенитом», но затем случился огонь: Сергей Семак выпустил форварда в стартовом составе на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом», да еще и с капитанской повязкой. Саша оформил хет-трик и сделал голевую передачу, а главный тренер сине-бело-голубых дал понять боссам, что не хочет терять Кокорина на вторую часть чемпионата. Того же мнения придерживаются болельщики, которые запустили хештэг #оставьтеКокорина. И теперь непонятно, что в итоге будет с Сашей.
А еще в России:
- Джано Ананидзе больше не игрок «Спартака». Клуб и полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию. По последним данным, грузин переедет в Турцию или в греческий АЕК к Массимо Каррере.
- Московское «Динамо» может подписать защитника сборной Греции и «Гамбурга» Кирьякоса Пападопулоса. Sport24.gr сообщает, что 27-летний игрок в ближайщее время прилетит в Москву на переговоры.
Англия
The Athletic сообщает, что нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек стал целью «МЮ». По информации источника, манкунианцы уже делали запрос в Италию, где готовы расстаться с футболистом сборной Польши за 35 млн евро или отдать в аренду с правом выкупа.
А еще в Англии:
- «Манчестер Сити» поборется за 19-летнего полузащитника «Брешиа» Сандро Тонали. На тинейджера также претендуют «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер».
- Daily Mail сообщил, что «Челси» и «Тоттенхэм» больше не интересуются Уилфридом Заха, потому что жадный «Кристал Пэлас» хочет за него 100 млн евро (85 млн в фунтах).
- «МЮ» готов как следует вложиться в трансфер нападающего «Лиона» Муссы Дембеле. По данным Daily Star, отсчет суммы начнется от 50 млн евро.
Мусса ДембелеGetty Images
- Журналист Джеймс Пирс написал, что «Ливерпуль» собирается продать Джердана Шачири ближайшим летом за 30 млн евро.
- Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб сменил Бундеслигу на АПЛ и во второй половине сезона сыграет за «Ньюкасл». Сделка обойдется «сорокам» в 1,18 млн евро.
- Защитник «Брайтона» Дэн Бёрн переподписал контракт с клубом до 2023 года.
- Бруну Фернандеш завершает переход в «МЮ», сообщает Sky Sports со ссылкой на португальские источники.
- «Вулверхэмптон» подписал нападающего «Барселоны» (Гуаякиль) Леонардо Кампана. 19-летний страйкер оформил контракт на 3,5 года.
- France Football объявил, что «Арсенал» и защитник «ПСЖ» Лэйвен Курзава согласовали условия контракта.
- «Ноттингем Форест» арендовал у «Хаддерсфилда» 23-летнего левого вингера Адама Диакаби. Футболист присоединится к новому клубу на полгода.
- «Шеффилд Юнайтед» подписал на 2,5 года защитника «Ноттингем Форест» Криса Уайлдера.
Испания
«Барселона» продолжает поиски нападающего на замену Луису Суаресу, который не сыграет в течение ближайших трех-четырех месяцев. По данным Mundo Deportivo, на позицию центрфорварда каталонцы рассматривают Пьер-Эмерика Обамеянга. Также на карандаше у боссов «сине-гранатовых» форвард «Валенсии» Родриго, который прошлым летом едва не перешел в «Атлетико».
А еще в Испании:
- «Атлетико» в зимнее трансферное окно может приобрести нападающего «Осасуны» Чими Авилу. Mundo Deportivo считает, что сделку могут закрыть за 25 млн евро – такова сумма отступных за игрока.
- Кике Сетьен хочет пригласить в «Барсу» полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Тренер и игрок знакомы по работе в «Бетисе» и хотят воссоединиться, сообщает El Chiringuito TV.
- «Хетафе» арендовал у «Палмейраса» нападающего Дайверсона.
- «Депортиво» арендовал у «Стандарда» опорного полузащитника Уче Агбо. 24-летний нигериец перебрался в Испанию на полгода.
А еще в Италии:
- Виктор Мозес в понедельник вечером прибыл в Милан и пять часов проходил медобследование для «Интера». Сообщается, что процедура завершилась успешно, нигериец подпишет контракт на аренду до лета с опцией выкупа за 10 млн евро.
- Защитник «Наполи» Лоренцо Тонелли, который в этом сезоне не провел ни одного матча за клуб, на правах аренды отправился в «Сампдорию». У «блучеркьяти» будет право выкупа за 2,8 млн евро.
- «Милан» предложил «Вест Хэму» полузащитника Франка Кесси. «Россонери» хотят отдать игрока на полгода, чтобы в АПЛ он набрал лучшую форму.
- «Интер» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по Эриксену. По данным The Guardian, «нерадзурри» сделали предложение в размере 15 млн евро, но «шпоры» пока не отреагировали.
- «Фиорентина» согласовала 3-летний контракт с защитником «Ромы» Жуаном Жезусом. Прежде 28-летний бразилец отклонил предложения с родины и из Турции.
Германия, Франция и другие
- ESPN UK сообщил, что «ПСЖ» готов скинуть Эдинсона Кавани кому угодно, если этот кто угодно выложит за него 20 млн евро.
- «Бавария» отправилась на поиски защитника, выбор стоял между Альваро Одриосолой и Нелсоном Семеду. По данным Ondo Cero, мюнхенцы договорились об аренде защитника «Реала» до конца текущего сезона, но без права выкупа.
- Бывший форвард «Краснодара» Жерар Гоу стал футболистом «Касымпаши». Контракт 31-летнего ивуарийца рассчитан на 1,5+2.
- Чичарито официально перешел из «Севильи» в «ЛА Гэлакси» и стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS (оклад примерно 6 млн долларов в год).
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