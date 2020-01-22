Англия

«Тоттенхэм» хочет вернуть нападающего Гарета Бэйла из «Реала», сообщает El Chiringuito TV. Даниэль Леви и Перес встретились в Мадриде, чтобы обсудить сделку. Речь или об аренде, или о полноценном трансфере летом. Но Леви не намерен платить более 30 млн евро. Агент вингера «Реала» Джонатан Барнетт прокомментировал слухи: «Он один из лучших игроков мира, зачем ему куда-то уходить в аренду? Это просто смешно. Все может измениться, но аренда – вздор. Он счастлив и, надеюсь, выиграет несколько трофеев с «Реалом».

Гарет БэйлGetty Images

Еще в Англии:

Вингер «Лиона» Бертран Траоре может перейти в «Борнмут». Трансфер оценивается в 41 млн евро. Daily Mail пишет, что французы пойдут на сделку, ибо арендовали форварда «Вильярреала» Карла Токо-Экамби. Траоре перешел в «Лион» из «Челси» в 2017 году за 10,3 млн евро.

Кристиан Эриксен вчера встретился с боссом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви и подтвердил, что хочет присоединиться к «Интеру» в этом месяце, сообщает Sky Italy. Агент Эриксена Мартин Шут встретится с Леви после матча «Тоттенхэма» против «Норвича», чтобы попытаться найти соглашение между двумя клубами.

«Манчестер Юнайтед» хочет полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингема, сообщает Sky Sports. Манкунианцы предложили за него 35 млн евро. Зарплата 16-летнего парнишки сейчас – около 9 тысяч евро в год. Первый профессиональный контракт он сможет подписать 29 июня, когда ему исполнится 17 лет. Еще Джуд интересен «Барселоне», «Баварии», «Боруссии» и «Ливерпулю».

«Спортинг» и «Юнайтед» снова ведут переговоры по Бруну Фернандешу, пишет Abola. «Красные дьяволы» сделали предложение в размере 55 миллионов евро + 10 бонусами.

Россия

Александр Кокорин пока не перешел в «Сочи», и никто вообще не понимает, что происходит. Вчера «Сочи» объявил об аренде, а в это же самое время Кокорин с капитанской повязкой вывел «Зенит» на товарняк и оформил в нем хет-трик. Тренерский штаб заявил, что Александр никуда не уходит. Но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал следующее: «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина».

После этого Кокорин вышел на утреннюю тренировку питерцев. А чуть позже его агент и отчим Кирилл Логинов дал огненный коммент: «Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Медведев подтвердил аренду? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи». Завтра Сергей Семак проведет переговоры с руководством клуба. Ситуация с Александром говорит о том, что мнение тренера не учитывается «Зенитом».

Александр Кокорин («Зенит»)www.fc-zenit.ru

Еще в России:

Мигел Филипе Кардозу и Жоаозиньо могут покинуть «Динамо» – клуб хочет их продать, пишет «Чемпионат». Кроме них, на выход стоит Тони Шуньич – его ждут в Китае. А с Панченко клуб не хочет продлевать контракт.

Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн, Алексей Ионов и Данил Глебов подписали с «Ростовом» новые соглашения. Ранее сообщалось, что на Шомуродова претендует «Шальке».

«Ростов» заявил Мамаева под 10-м номером. Это оказалась первая дозаявка клубов РПЛ после открытия трансферного окна. Мамаев был свободным агентом с тех пор, как вышел из тюрьмы в сентябре, и «Краснодар» расторг с ним контракт.

Форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарсон переходит в АПОЭЛ на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Полузащитник Солтмурад Бакаев сообщил, что он перешел из «Спартака» в «Рубин». «Здравствуйте, друзья! Как бы мы ни ругали соцсети и инстаграм в частности, в нем есть много плюсов. Например, возможность обратиться к большой аудитории разом. С этого момента я игрок казанского «Рубина», – написал футболист в инстаграме. Ранее сообщалось, что «Спартак» получит за Бакаева 294 тысячи евро, а сможет выкупить обратно за 4 млн евро.

Защитник «Ренна» Сулейман Думбия может уйти в «Локомотив», сообщает L’Équipe. Железнодорожники заинтересованы в покупке 23-летнего игрока французского клуба и уже готовят по нему предложение. На футболиста также претендует «Анже», но хочет аренду. Думбия стоит два миллиона евро.

Джано Ананидзе продолжит карьеру в клубе «Анартосис». Anorthosis24.net пишет, что грузин прошел обследование и завтра проведет первую тренировку с новым клубом. Недавно Джано расторг контракт со «Спартаком». В «Анартосисе» уже играют четыре грузина.

Испания

«Атлетико» отчаянно борется за Эдинсона Кавани, который летом станет свободным агентом. Мадридцы подняли предложение «ПСЖ» до 15 млн евро плюс 3 мульта накинули как бонусы, пишет журналист Николо Скира. «ПСЖ» ранее не принял 10 млн за 32-летнего страйкера и требует двадцатку.

«Идут переговоры. «ПСЖ» отклонил три предложения от «Атлетико», но мой сын попросился уйти, и мы ждем соглашения, которое будет достигнуто обоими клубами. Это сложно, но он хочет играть в «Атлетико», если не сейчас, то летом. Мы мечтали об этом в течение многих лет, но теперь это зависит не от моего сына, а от «ПСЖ» и «Атлетико», – сказала мама Кавани в интервью AS. Еще Берта Гомес добавила, что поведение «ПСЖ» в этих переговорах некрасивое.

«Челси» держит руку на пульсе и готов предложить Кавани 18-месячный контракт после того, как нападающий «ПСЖ» подал прошение на трансфер.

«Барселона» ищет замену Луису Суаресу, выбывшему на четыре месяца. По данным Sport.es, каталонцы просили об аренде Пьер-Эмерика Обамеянга и Тимо Вернера с опцией выкупа, но «Арсенал» и «Лейпциг» лишь хмыкнули в ответ – никто не продает лидеров зимой. Еще «Барселона» рассматривает Виссама Бен-Йеддера из «Монако».

«Барселона» сделала первое предложение «Валенсии» по поводу Родриго. Каталонцы хотят аренду до лета и обязательный выкуп за 40 миллионов евро, сообщает JUGONES.

Германия

Альваро Одриосола из «Реала» перешел в «Баварию». Немецкий клуб арендовал 24-летнего защитника до конца сезона. Ранее сообщалось, что у мюнхенцев нет права выкупа испанца по окончанию аренды. Одриосола уже прошел медицинское обследование в клинике «Баварии» и в среду же вышел на тренировку с новой командой.

Еще в Германии:

«Боруссия» ищет потенциальных преемников Санчо. Клуб рассчитывает на трансфер Эдуардо Камавинги, пишет fussballtransfers.com. Его оценивают в 50 млн евро.

Вратарь «Лас-Пальмас» Жозеп Мартинес продолжит карьеру в «РБ Лейпциг». Клубы подтвердили трансфер 21-летнего голкипера, который доиграет сезон в испанской команде. Его контракт с «Лейпцигом», рассчитанный до 2024 года, вступит в силу 1 июля. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2,5 млн евро.

«Бавария» не удовлетворена прогрессом Коутиньо в Германии. Баварский клуб не будет активировать опцию покупки, и Коутиньо вернется в «Барсу» в июне, пишет Bild.

Италия

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в первой части половине сезона не попал в заявку на Лигу чемпионов, а в Серии А вышел всего восемь раз. Джан беспокоится за место в сборной перед Евро-2020 и хочет уйти из «Ювентуса» поскорее. Главный претендент – «Боруссия» из Дортмунда. Также в ролях – «Эвертон», «МЮ» и «Милан».

Эмре ДжанTwitter

«Милан» хочет полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо. «Россонери» планируют трансфер 21-летнего испанца летом за 20 млн евро. «Динамо» уже отклонило предложение «Лейпцига» в размере 16 млн. Также на хава претендует «Вулверхэмптон», предложивший около 30 млн вместе с бонусами.

Еще в Италии:

Нападающий «Интера» Маттео Политано по-прежнему настаивает на переходе в «Рому», несмотря на то, что Наполи» согласился заплатить за него 25 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро может перейти в «Лейпциг», который готов арендовать игрока с правом выкупа. Дискуссия с агентом Лазаро уже идет, но лидер чемпионата Германии не планирует тратить на футболиста ту сумму, в которую он обошелся итальянцам – 23 млн евро, пишет Bild.

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