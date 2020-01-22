Eurosport
Переход Бэйла уже обговаривают, «Барселона» манит Обамеянга. Трансферы и слухи среды
Кокорин Шредингера и другие парадоксы с рынка переходов.
Англия
«Тоттенхэм» хочет вернуть нападающего Гарета Бэйла из «Реала», сообщает El Chiringuito TV. Даниэль Леви и Перес встретились в Мадриде, чтобы обсудить сделку. Речь или об аренде, или о полноценном трансфере летом. Но Леви не намерен платить более 30 млн евро. Агент вингера «Реала» Джонатан Барнетт прокомментировал слухи: «Он один из лучших игроков мира, зачем ему куда-то уходить в аренду? Это просто смешно. Все может измениться, но аренда – вздор. Он счастлив и, надеюсь, выиграет несколько трофеев с «Реалом».
Гарет БэйлGetty Images
Еще в Англии:
- Вингер «Лиона» Бертран Траоре может перейти в «Борнмут». Трансфер оценивается в 41 млн евро. Daily Mail пишет, что французы пойдут на сделку, ибо арендовали форварда «Вильярреала» Карла Токо-Экамби. Траоре перешел в «Лион» из «Челси» в 2017 году за 10,3 млн евро.
- Кристиан Эриксен вчера встретился с боссом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви и подтвердил, что хочет присоединиться к «Интеру» в этом месяце, сообщает Sky Italy. Агент Эриксена Мартин Шут встретится с Леви после матча «Тоттенхэма» против «Норвича», чтобы попытаться найти соглашение между двумя клубами.
- «Манчестер Юнайтед» хочет полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингема, сообщает Sky Sports. Манкунианцы предложили за него 35 млн евро. Зарплата 16-летнего парнишки сейчас – около 9 тысяч евро в год. Первый профессиональный контракт он сможет подписать 29 июня, когда ему исполнится 17 лет. Еще Джуд интересен «Барселоне», «Баварии», «Боруссии» и «Ливерпулю».
- «Спортинг» и «Юнайтед» снова ведут переговоры по Бруну Фернандешу, пишет Abola. «Красные дьяволы» сделали предложение в размере 55 миллионов евро + 10 бонусами.
Россия
Александр Кокорин пока не перешел в «Сочи», и никто вообще не понимает, что происходит. Вчера «Сочи» объявил об аренде, а в это же самое время Кокорин с капитанской повязкой вывел «Зенит» на товарняк и оформил в нем хет-трик. Тренерский штаб заявил, что Александр никуда не уходит. Но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал следующее: «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина».
После этого Кокорин вышел на утреннюю тренировку питерцев. А чуть позже его агент и отчим Кирилл Логинов дал огненный коммент: «Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Медведев подтвердил аренду? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи». Завтра Сергей Семак проведет переговоры с руководством клуба. Ситуация с Александром говорит о том, что мнение тренера не учитывается «Зенитом».
Александр Кокорин («Зенит»)www.fc-zenit.ru
Еще в России:
- Мигел Филипе Кардозу и Жоаозиньо могут покинуть «Динамо» – клуб хочет их продать, пишет «Чемпионат». Кроме них, на выход стоит Тони Шуньич – его ждут в Китае. А с Панченко клуб не хочет продлевать контракт.
- Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн, Алексей Ионов и Данил Глебов подписали с «Ростовом» новые соглашения. Ранее сообщалось, что на Шомуродова претендует «Шальке».
- «Ростов» заявил Мамаева под 10-м номером. Это оказалась первая дозаявка клубов РПЛ после открытия трансферного окна. Мамаев был свободным агентом с тех пор, как вышел из тюрьмы в сентябре, и «Краснодар» расторг с ним контракт.
- Форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарсон переходит в АПОЭЛ на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
- Полузащитник Солтмурад Бакаев сообщил, что он перешел из «Спартака» в «Рубин». «Здравствуйте, друзья! Как бы мы ни ругали соцсети и инстаграм в частности, в нем есть много плюсов. Например, возможность обратиться к большой аудитории разом. С этого момента я игрок казанского «Рубина», – написал футболист в инстаграме. Ранее сообщалось, что «Спартак» получит за Бакаева 294 тысячи евро, а сможет выкупить обратно за 4 млн евро.
- Защитник «Ренна» Сулейман Думбия может уйти в «Локомотив», сообщает L’Équipe. Железнодорожники заинтересованы в покупке 23-летнего игрока французского клуба и уже готовят по нему предложение. На футболиста также претендует «Анже», но хочет аренду. Думбия стоит два миллиона евро.
- Джано Ананидзе продолжит карьеру в клубе «Анартосис». Anorthosis24.net пишет, что грузин прошел обследование и завтра проведет первую тренировку с новым клубом. Недавно Джано расторг контракт со «Спартаком». В «Анартосисе» уже играют четыре грузина.
Испания
«Атлетико» отчаянно борется за Эдинсона Кавани, который летом станет свободным агентом. Мадридцы подняли предложение «ПСЖ» до 15 млн евро плюс 3 мульта накинули как бонусы, пишет журналист Николо Скира. «ПСЖ» ранее не принял 10 млн за 32-летнего страйкера и требует двадцатку.
«Идут переговоры. «ПСЖ» отклонил три предложения от «Атлетико», но мой сын попросился уйти, и мы ждем соглашения, которое будет достигнуто обоими клубами. Это сложно, но он хочет играть в «Атлетико», если не сейчас, то летом. Мы мечтали об этом в течение многих лет, но теперь это зависит не от моего сына, а от «ПСЖ» и «Атлетико», – сказала мама Кавани в интервью AS. Еще Берта Гомес добавила, что поведение «ПСЖ» в этих переговорах некрасивое.
«Челси» держит руку на пульсе и готов предложить Кавани 18-месячный контракт после того, как нападающий «ПСЖ» подал прошение на трансфер.
«Барселона» ищет замену Луису Суаресу, выбывшему на четыре месяца. По данным Sport.es, каталонцы просили об аренде Пьер-Эмерика Обамеянга и Тимо Вернера с опцией выкупа, но «Арсенал» и «Лейпциг» лишь хмыкнули в ответ – никто не продает лидеров зимой. Еще «Барселона» рассматривает Виссама Бен-Йеддера из «Монако».
«Барселона» сделала первое предложение «Валенсии» по поводу Родриго. Каталонцы хотят аренду до лета и обязательный выкуп за 40 миллионов евро, сообщает JUGONES.
Германия
Альваро Одриосола из «Реала» перешел в «Баварию». Немецкий клуб арендовал 24-летнего защитника до конца сезона. Ранее сообщалось, что у мюнхенцев нет права выкупа испанца по окончанию аренды. Одриосола уже прошел медицинское обследование в клинике «Баварии» и в среду же вышел на тренировку с новой командой.
Еще в Германии:
- «Боруссия» ищет потенциальных преемников Санчо. Клуб рассчитывает на трансфер Эдуардо Камавинги, пишет fussballtransfers.com. Его оценивают в 50 млн евро.
- Вратарь «Лас-Пальмас» Жозеп Мартинес продолжит карьеру в «РБ Лейпциг». Клубы подтвердили трансфер 21-летнего голкипера, который доиграет сезон в испанской команде. Его контракт с «Лейпцигом», рассчитанный до 2024 года, вступит в силу 1 июля. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2,5 млн евро.
- «Бавария» не удовлетворена прогрессом Коутиньо в Германии. Баварский клуб не будет активировать опцию покупки, и Коутиньо вернется в «Барсу» в июне, пишет Bild.
Италия
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в первой части половине сезона не попал в заявку на Лигу чемпионов, а в Серии А вышел всего восемь раз. Джан беспокоится за место в сборной перед Евро-2020 и хочет уйти из «Ювентуса» поскорее. Главный претендент – «Боруссия» из Дортмунда. Также в ролях – «Эвертон», «МЮ» и «Милан».
Эмре ДжанTwitter
«Милан» хочет полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо. «Россонери» планируют трансфер 21-летнего испанца летом за 20 млн евро. «Динамо» уже отклонило предложение «Лейпцига» в размере 16 млн. Также на хава претендует «Вулверхэмптон», предложивший около 30 млн вместе с бонусами.
Еще в Италии:
- Нападающий «Интера» Маттео Политано по-прежнему настаивает на переходе в «Рому», несмотря на то, что Наполи» согласился заплатить за него 25 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
- Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро может перейти в «Лейпциг», который готов арендовать игрока с правом выкупа. Дискуссия с агентом Лазаро уже идет, но лидер чемпионата Германии не планирует тратить на футболиста ту сумму, в которую он обошелся итальянцам – 23 млн евро, пишет Bild.