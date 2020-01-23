Англия

Дани Себальос недоволен игровым временем в «Арсенале» и попросил «Реал» прекратить аренду, чтобы вернуться на «Бернабеу». Полузащитник хочет попасть на Евро-2020, а со скамейки «Эмирейтс» это будет сделать нереально, – уверено радио Cadena Ser. Marca добавила, что помимо «бланкос» внимательно за ситуацией с Себальосом следит «Валенсия», чуть вдалеке – «Милан».

Виллиан Жозе, «Реал Сосьедад»Getty Images

«Тоттенхэм» нашел бюджетную замену Харри Кейну. AS пишет, что Моуринью выбрал Виллиана Жозе из «Реал Сосьедад». Cadena Ser уточнило, что баски выставили гигантский ценник на форварда в 50 млн евро, в то время как «шпоры» готовы раскошелиться только на 25 миллионов. «Сосьедад» даже выбрал замену бразильцу – это Мариано Диас, не подошедший «Мадриду». Но Marca уверена, что доминиканец отправится в Сан-Себастьян только в случае сделки со «шпорами».

Жорже Мендеш подтвердил, что цель «МЮ» Бруну Фернандеш покинет «Спортинг». «Не уверен, произойдет это зимой или в конце сезона. Но если Фернандеш не уйдет из «Спортинга» сейчас, то точно оставит клуб летом. Португальцы говорили с другими клубами, и что-то точно случится», – цитирует агента Sky Sports.

А еще в Англии:

Николай Матвиенко, «Шахтер»Getty Images

Донецкий «Шахтер» требует у «Арсенала» 35 миллионов евро за центрального защитника Николая Матвиенко. Агент подтвердил, что клубы находятся в переговорах. Об этом сообщил Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» придумал, кем заменить травмированного Маркуса Рэшфорда. Tuttosport считает, что на «Олд Траффорд» вернется Карлос Тевес. Ему всего 35 лет, форвард не входит в планы нового руководства «Бока Хуниорс» и доступен для временной сделки.

The Times: «Челси» ищет нового вратаря вместо Кепы. В 2018-м его купили за 80 млн евро

Испания

El Mundo Deportivo заявил, что руководство «Барселоны» позавчера встречалось с Жорже Мендешем, чтобы найти замену травмированному Луису Суаресу. У суперагента крепкие связи с «Валенсией», а там играет интересный для Каталонии Родриго Морено. Возможно также, что Мендеш общался с менеджерами «Барсы», чтобы обсудить будущее Нелсона Семеду. Но продажа португальца раньше лета маловероятна.

Onda Cero сообщает, что «Реал» договорился о приобретении 19-летнего левого вингера Уго Вальехо. Бывший игрок «Малаги» подпишет контракт с «Мадридом» до 2023 года и отправится до конца этого сезона в аренду в «Депортиво».

А еще в Испании:

«Севилья» забрала из молодежки мюнхенской «Баварии» Райана Йоханссона и подписала с ним контракт на шесть сезонов. Андалусийцы отдельно отмечают, что 18-летний форвард, поигравший за три молодежные сборные (Люксембурга, Швеции и Ирландии), будет курсировать между главной и резервной командой «Севильи».

Правый вингер «Райо Вальекано» Адриан Эмбарба перешел в «Эспаньол». Покупка обошлась каталонцам в 10 миллионов евро, полузащитник подписал контракт до июня 2024 года.

Италия

Виктор Мозес воссоединился с Антонио Конте в «Интере». Нигериец прошел медосмотр и заключил с «нерадзурри» арендное соглашение, по которому миланцы могут выкупить его летом за 12 миллионов евро. В Италии экс-вингер «Челси» взял 11-й номер.

Мозес стал вторым трансфером «Интера» зимой, а Джанлука ди Марцио уверен: Кристиан Эриксен будет третьим. «Все дело в деньгах. Даниэль Леви требует 21 миллион евро, миланцы предлагают 15 – возможно, они договорятся где-то посередине. Эриксен согласовал условия личного контракта, так что сделка – лишь дело времени», – сказал инсайдер британскому Sky Sports.

А еще в Италии:

«Фиорентина» объявила об аренде Педро Гильерме в бразильский «Фламенго». За годичное пребывание форварда на родине «фиалки» получат 1 миллион евро.

30-летний полузащитник Себастьян Эрикссон подписал контракт с «Дженоа». Бывший игрок «Гётеборга» уже выступал в Италии (за «Кальяри» с 2011 по 2015 гг.) и взял в Генуе 16-й номер. Сумма трансфера просто смешна – всего 50 тысяч евро.

Правый полузащитник Сванте Ингельссон вернулся на родину и ушел в аренду из итальянского «Удинезе» в шведский «Кальмар».

Россия

Александр Кокорин, «Зенит»Getty Images

Александр Кокорин все еще в «Зените» и до сих пор не в «Сочи». Сначала владелец южного клуба Борис Ротенберг заявил, что форвард прекрасно знал о готовящейся аренде до официального объявления. Но отчим Кокорина Кирилл Логинов опроверг слова Ротенберга: «То, что Кокорин узнал об аренде в Сочи из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы и по аренде общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось». Пресс-служба «Зенит» по-прежнему официально не подтвердила сделку с «Сочи».

Аренда Бенедикта Хёведеса из «Локомотива» в «Кёльн» сорвалась. Bild передает, что чемпион мира-2014 настаивал на выкупе «козлами» себя за 1,5 млн евро в случае сохранения места в Бундеслиге. Бенни не хотел возвращаться в Россию летом, но «Кёльн» не гарантировал выплату и отказался от сделки. Гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе подтвердил переговоры с немецким клубом, но не дал никаких пояснений.

А еще в России:

Николай Рассказов («Спартак»)Getty Images

Инсайдер «БИЗНЕС Online» Иван Карпов заявил, что Николай Рассказов не хочет сидеть на скамейке «Спартака» и может уехать в Германию. «К Рассказову присматриваются клубы немецкой Бундеслиги. Как минимум, один из них заинтересован в переходе 22-летнего футболиста уже этой зимой», – написал Карпов.

Агент Шандор Варга подтвердил интерес к форварду «Крыльев» Александру Соболеву из АПЛ. «На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали мое мнение о нем. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России. Предметный интерес к нему есть», – цитирует Варгу «Спорт-Экспресс».

Daily Express: «Челси» купит Чалова, если не арендует Кавани

А еще в Германии:

Чемпион мира-2014 Лукас Подольски подписал контракт с турецким «Антальяспором» на правах свободного агента. Последним клубом 34-летнего немца был японский «Виссел Кобе».

Инсайдер Goal.com Ромео Агрести сообщил, что Эмре Джан больше не входит в планы Маурицио Сарри в «Ювентусе» и был бы рад вернуться в Бундеслигу. «Юве» ждет первого предложения от «Боруссии Д», а «Эвертон» выбыл из гонки за полузащитником.

Центрбек «Лейпцига» Дайо Упамекано нужен многим топ-клубам. Поскольку он играет в Бундеслиге, то, конечно, им интересуется «Бавария», но вместе с мюнхенцами – лондонский «Арсенал». Об этом передает Sky Sport Deutschland. Цена трансфера – 30-40 млн евро.

А еще во Франции:

«Лион» стащил у «Гавра» (нет, не у бывшего резидента Comedy Club) форварда Тимо Кадевере за 15 миллионов евро, но до конца сезона оставил его в прежнем клубе, в Лиге 2.

Переход Бэйла уже обговаривают, «Барселона» манит Обамеянга. Трансферы и слухи среды

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме