Англия

Трансфер Бруну Фернандеша в «МЮ» под угрозой срыва. Один из Глэйзеров, владельцев манкунианского клуба, против того, чтобы платить 80 миллионов евро, требуемых «Спортингом», и дает максимум 50 и еще 10,5 млн бонусами. При этом Жорже Мендеш и Эд Вудворд, по информации Goal.com, почти договорились с португальцами.

Поскольку «Интер» купил Эшли Янга и Виктора Мозеса, то теперь избавляется от балласта. Купленный летом у «Герты» за 22,4 млн евро Валентино Лазаро уже уехал в «Ньюкасл». «Сороки» арендуют австрийца до конца сезона за 1,5 млн евро и летом выкупят за 23,5 миллиона. Получается, миланцы еще и заработали на несработавшем трансфере. В АПЛ Лазаро будет выступать под 23-м номером.

А еще в Англии:

Полузащитник Аарон Муй вернулся из «Хаддерсфилда» в Премьер-лигу. 29-летний австралиец подписал контракт на 3,5 сезона с «Брайтоном».

«Ливерпуль» хочет уже этой зимой забрать из мадридского «Реала» Иско Аларкона. Calciomercato верит, что за испанцем также следит туринский «Ювентус».

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Испания

Оливье Жиру, «Челси»Getty Images

«Барселона» все еще ищет временную замену травмированному Луису Суаресу. И ею может стать форвард «Челси» Оливье Жиру. Каталонский клуб рассматривает аренду без выкупа, и 33-летний француз, по данным Diario Sport, выглядит отличным вариантом. У El Mundo Deportivo другой кандидат – Родриго Морено. Но «Валенсия» попросит за испанского форварда 60 миллионов евро, ведь им самим потребуется нападающий, поэтому аренда Родриго с опцией выкупа тоже не устраивает «лос че».

Карим Бензема договорился о новом контракте с мадридским «Реалом». RMC Sport заявляет, что соглашение продлят на один сезон, то есть до 2022 года. Сейчас французскому форварду 32, и Флорентино Перес перестраховывается. Также Бензема станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «бланкос», но источники не называют цифры будущей зарплаты Карима.

А еще в Испании:

Защитник «Реала» Хесус Вальехо досрочно прервал аренду в «Вулверхэмптоне», вернулся в Примеру и до конца сезона будет выступать за «Гранаду».

Агент полузащитника «Сосьедада» Аднана Янузая подтвердил, что ведет переговоры с «Ромой». «Обсуждаем схему, которая включает аренду с опцией выкупа. Надеемся ударить по рукам в ближайшие дни», – сказал Дирк де Вриесе сайту LaRoma24.it.

Россия

Алексей МиранчукGetty Images

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил работу агентов и сообщил, что работает над трансфером Алексея Миранука за границу. «Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде», – сказал Кикнадзе «Известиям». Но что он имеет в виду, какую страну или команду, непонятно.

Николай Комличенко близок к возвращению в Россию. «Млада-Болеслав» подтвердила, что форвард улетел в Москву на медосмотр в клуб РПЛ, и очень быстро стало известно, что это «Динамо». Сергей Егоров написал, что этот трансфер – инициатива нового коуча бело-голубых Кирилла Новикова (остальные хотели Соболева из «Крыльев»), а экс-пресс-атташе москвичей Константин Алексеев уточнил, что «Динамо» еще сбило цену по Комличенко с 5 до 3,5 млн евро. Если проблем со здоровьем у игрока не возникнет, то Николай подпишет 4,5-летний контракт.

«Зенит» долго искал новый клуб для Матиаса Краневиттера и наконец сбагрил его за 5,5 млн евро мексиканскому «Монтеррею». Также на «Чемпионате» появились новости, что питерцы хотят полузащитника «Марселя» Моргана Сансона. Но агент игрока уже заявил, что Сансон точно останется во Франции зимой, и отказался комментировать интерес «Зенита».

А еще в России:

ЦСКА отправил в «Ригу» полузащитника Данилу Янова. Причем 19-летнего игрока не скинули в аренду, а полноценно продали. Особого перца добавляет скорый приход в латвийский клуб экс-тренера «Спартака» Кононова Олега.

«Уфа» объявила о подписании трехлетнего контракта с форвардом юношеской сборной России Гамидом Агаларовым. Зная башкирский клуб, через три года Агаларов уедет в «Реал» к Зидану.

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Италия

Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм» – «Эвертон»Getty Images

Sky Sport Italia сообщил, что «Барселона» делала запрос по Кристиану Эриксену. Хотя «Интер» еще не подписывал с датчанином никаких предварительных соглашений, в «Тоттенхэме» уверены, что Эриксен отправится именно в Милан. Инсайдер Фабрицио Романо же затвитил, что Крис присоединится к «нерадзурри» в ближайшее время, и опроверг интерес «Барсы». Уже обговорили личные условия, сейчас клубы обсуждают сумму трансфера (около 20 миллионов евро). Evening Standard уточнил, что официально о сделке объявят на следующей неделе.

А еще в Италии:

Защитник Лоренцо Тонелли отправился в аренду из «Наполи» в «Сампдорию». Он провел в Генуе прошлый сезон и теперь может остаться там насовсем в июне 2020-го за 2,5 млн евро.

Латераль «Уотфорда» Марвин Зегелар подписал контракт с «Удинезе» до 2022 года. Эти клубы часто проворачивают сделки, потому что принадлежат одним владельцам – семейству Поццо.

Центральный защитник «Торино» Кевин Бонифаци отправился в аренду до конца сезона в СПАЛ. Шутки про льва Бонифация в комментах приветствуются. Как и комменты, кстати.

А еще в Германии:

Любимый клуб нашего шеф-редактора «Гамбург» взял в аренду до конца сезона финского нападающего «Байера» Йоэля Похьянпало.

Дани Ольмо почти перешел в «Лейпциг». Главный тренер «Загреба» Ненад Бьелица подтвердил: «Да, Дани выбрал «РБ», надеюсь, он достигнет там лучшего развития». Kicker уточнил, что «Динамо» получит за испанца 25 миллионов евро, а сам игрок подпишет контракт до 2024 года.

Дуглас Коста не вернется в «Баварию» из «Ювентуса» этой зимой. «Вообще не представляю этого варианта», – сказал вингер «Юве» Sky Sport Deutschland.

А еще во Франции:

Ислам Слимани, «Монако»Getty Images

Ислам Слимани после «Лестера» присел на скамейку «Монако» и вроде бы оказался никому не нужным. Но внезапно за ним обратились «Астон Вилла» и несколько испанских клубов, и монегаски, по данным L’Equipe, распугали всех требованием компенсации. Le10 Sport добавил, что спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже связывался со Слимани, ведь ему нужен новый страйкер в случае ухода зимой Эдинсона Кавани. А под конец Sky Sports бабахнул: Слимани и Одион Игало из «Шанхай Шеньхуа» – цели «МЮ» на замену выбывшему Рэшфорду. Мир сошел с ума.

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