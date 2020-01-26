Россия

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал RMC Sport интерес со стороны «Зенита»: «Нет сомнений, что до конца сезона я останусь здесь. Мы верим в этот проект и хотим квалифицироваться в ЛЧ».

Инсайдер Иван Карпов пишет, что «Динамо» ищет игрока на позицию бокс-ту-бокс. «Все они легионеры стоимостью в районе 10 млн евро. При этом клуб серьезно потратился в летнюю трансферную кампанию и сейчас упорно торгуется. Дело и правда далеко от завершения, но если кто-то из клубов-продавцов пойдет на компромисс, то сделка может состояться уже на следующей неделе», – отметил Карпов.

А еще в России:

Казанский «Рубин» расстался с двумя игроками. Бека Микелтадзе и Николай Кипиани присоединились к клубу летом, но уже спустя полгода оказались не нужны.

Англия

«МЮ» продолжает охоту за Бруну Фернандешем. Теперь «красные дьяволы» предлагают «Спортингу» 55 млн евро, утверждает португальский Record. Погба никак не долечится, клубу отчаянно не хватает талантливого атакующего игрока в центре поля. «Манчестер» пытается согласовать переход игрока весь январь, времени остается не так много.

Gazzetta dello Sport выпроваживает Маттиаса Весино из «Интера». Как только «нерадзурри» заполучат Оливье Жиру, Весино будет продан в «Эвертон» за 20 млн евро – Анчелотти подыскал усиление в лиге, которую он знает лучше всего.

Еще утром Гильем Балаге сообщил, что Виллиан Жосе не по карману «Тоттенхэму» – «Реал Сосьедад» установил за форварда клаусулу в 70 млн евро. За день позиция испанцев смягчилась – по информации Фабрицио Романо, клубы все же сошлись по цене за 28-летнего бразильского страйкера. Параллельно «шпоры» все еще рассматривают вариант с приглашением Кшиштофа Пёнтека из «Милана». Лондонцы ищут краткосрочную замену Кейну – англичанин вернется еще нескоро.

Помните Пако Алькасера? Испанский страйкер пару лет назад перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Барселоны», мощно начал и заслужил перманентный трансфер. Так вот, Daily Mail пишет, что «Дортмунд» сплавляет игрока в «Ньюкасл» – аренда с обязательным выкупом за 29.6 млн евро.

А еще в Англии:

22-летний форвард «РБ Лейпциг» Жан-Кевин Огустен в понедельник пройдет обследование в «Лидсе», чтобы оформить арендную сделку. Этот сезон он начал в «Монако» (тоже в аренде).

De Telegraaf пишет, что Стевен Бергвейн отказался играть в матче ПСВ – «Твенте». Причина – переговоры с «Тоттенхэмом». Фабрицио Романо добавляет, что «шпоры» уверены в подписании игрока в ближайшие часы.

По информации The Athletic, «Вулверхэмптон» уже в понедельник оформит трансфер атакующего футболиста «Олимпиакоса» Даниэла Поденсе. 24-летний португалец заменит Патрика Кутроне, вернувшегося в Италию. Осталось уладить последние детали, но переход неизбежен – футболист вне заявки на ближайший матч греков.

Моуринью сообщил о намерении «Тоттенхэма» выкупить трансфер Ло Чельсо у «Бетиса». Аргентинец играет за «шпор» на правах аренды с лета прошлого года, но игрой убедил лондонцев приобрести его на постоянной основе. Дело еще и в том, что до конца января контракт игрока обойдется клубу в 32 млн евро, а в конце сезона – в 40 млн.

Испания

Экс-партнер Месси по чемпионской олимпийской сборной Аргентины Эвер Банега летом перейдет из «Севильи» в саудовский «Аль-Шабаб». Его контракт будет рассчитан на три года.

По информации Telefoot, «Манчестер Юнайтед» пытается перехватить Кавани у «Атлетико». Тем не менее, испанский клуб все еще считается фаворитом в гонке за уругвайца.

А еще в Испании:

Джанлука ди Марцио сообщил о будущем Сусо. Испанец перейдет из «Милана» в «Севилью» в аренду на полтора года. Клуб Ла Лиги будет обязан выкупить полузащитника в случае выполнения определенных условий по соглашению.

Италия

«Рома» довольна Крисом Смоллингом и вступила в переговоры с «МЮ» о выкупе защитника. Правда, беседы складываются неудачно: «волки» предлагают за Криса 15 млн евро, но «красные дьяволы» требуют 29 млн.

Sky Italy сообщает, что сага с переходом Эриксена в «Интер» вот-вот закончится. Уже в понедельник датчанин прибудет в Милан для прохождения медобследования.

А еще в Италии:

Директор «Ромы» Джанлука Петрачи рассказал Sky Sport, что римляне близки к покупке 21-летнего вингера «Барселоны» Карлеса Переса. Функционер отметил, что в контракт игрока не будет включен пункт обратного выкупа.

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