Англия

«МЮ» и «Челси» поборются за Бубакари Сумаре – 20-летнего полузащитника «Лилля» и сборной Франции U-21. Тренер «бульдогов» Кристоф Галтье сообщил, что не знает, был ли матч против «ПСЖ» на прошедших выходных последним для футболиста в Лиге 1. Transfermarkt оценивает Бубакари в 22 млн евро.

Daily Mail и несколько испанских медиа заявили, что «Арсенал» и «Эвертон» претендуют на Хамеса Родригеса, который почти не играет в «Реале». Сообщается, что колумбиец склоняется к переезду в Лондон, сумма возможного трансфера – 35 млн евро.

Хамес Родригес, «Реал Мадрид»Getty Images

А еще в Англии:

«МЮ» готов навсегда расстаться с Крисом Смоллингом, если «Рома» заплатит за него 30 млн евро.

«Бёрнли» до конца сезона подписал воспитанника «Манчестер Сити» – 18-летнего вингера Хенри Огунбу.

Нападающий «Лейпцига» Жан-Кевин Огюстен, который в первой половине сезона выступал за «Монако», на правах аренды перешел в «Лидс».

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо стал игроком клуба девятого английского дивизиона «Джиллингем».

Daily Mirror сообщил, что «Тоттенхэм» закрыл сделку по Стивену Бергвейну, но официального подтверждения пока не последовало. 35 млн евро – столько стоит игрок по мнению Transfermarkt.

По данным Sky Sports, «Кристал Пэлас» запал на полузащитника сборной Бельгии и китайского «Далянь Яфань» Янника Карраско. Англичане пытаются договориться об аренде.

Испания

«Барселона» судорожно ищет нападающего на замену Луису Суаресу. В начале дня появилась информация, что на чемоданах сидит форвард «Валенсии» Родриго – каталонцы договорились с ним, но не уладили детали с «летучими мышами». Но затем появилась информация, что клуб предложил «Монако» 80 млн евро за Виссама Бен Йеддера. О том, отпустят ли монегаски лучшего бомбардира обратно в Испанию, не сообщается.

А еще в Испании:

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас пожаловался, что клуб предложил аренду полузащитнику «Реала» Браима Диасу, но он отказался.

«Милан» и «Севилья» урегулировали трансфер полузащитника Сусо, сообщила Marca. Андалусийцы арендуют игрока на 18 месяцев, а выкупят за 25 млн евро.

Италия

Форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек может переехать в АПЛ. За него посоперничают «Челси» и «Тоттенхэм» – первым поляка пытались спихнуть его же агенты, но тут подключились «шпоры», которые готовы отдать за него Ваньяму, Фойта или Ламелу, а еще кэш в придачу.

Кристиан Эриксен в ближайшие сутки станет игроком «Интера». К счастью фанатов «нерадзурри», датчанин все же долетел до Милана и прошел медосмотр, после которого счастливый помахал собравшимся рукой из окна клиники.

А еще в Италии:

Полузащитник «Интера» Маттео Политано замечен в Неаполе – в ближайшее время он должен быть представлен как футболист «Наполи».

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи рассказал, что клуб находится в продвинутой стадии переговоров с «Барсой» по трансферу Карлеса Переса. AS сообщает, что полузащитник отправится в Рим в аренду, но «волки» не получат право выкупа.

«Кальяри» на полпути к покупке нападающего «Ювентуса» Марко Пьяце: «красно-синие» договорились с игроком, а сейчас ведут переговоры с «бьянконери».

Джанлука ди Марцио сообщил, что «Наполи» интересуется нападающим СПАЛ Андреа Петаньей и предложил за него 21 млн евро.

Россия

«Аугсбург» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову. 22-летний русский может стать заменой 36-летнему Штефану Лихтштайнеру – немецкий клуб хочет по обоюдному согласию расторгнуть контракт со швейцарцем.

А еще в России:

«Ростов» попрощался с исландцем Видаром Кьяртанссоном. Но лишь до конца сезона: 22-летний нападающий отправился в Турцию и на четыре месяца присоединился к «Йени Малатьяспору».

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«Спартак» продлил контракт с Артемом Ребровым. Мужчина, который любит чмокать штанги, просидит под Александром Максименко до 2021 года.

Германия и Франция

26-летний полузащитник «Амьена» Рафал Кужава, чья фамилия на латинице пишется ровно так же, как у защитника «ПСЖ» Лэйвена Курзава, перебрался на правах аренды в датский «Эсбьерг».

Николо Скира написал, что «Боруссия» близка к покупке Эмре Джана за 23 млн евро. По данным журналиста, контракт будет подписан до 2024 года, а «Ювентус» уже смирился с потерей немца.

Эмре Джан, «Ювентус»Getty Images

Полузащитник «Лиона» Люка Тузар переехал в Бундеслигу – за 25 млн евро его из Франции угнала «Герта».

Остальное

«Аякс» отдал 21-летнего вингера Виссама Банде в аренду «Туну». Сделка рассчитана до конца сезона.

Поздравляем «Актау» с приобретением полузащитника сербского «Вождоваца» Александара Станисавлевича. Футболисту 30 лет, он предпочитает играть справа.

24-летний нападающий «Актобе» Абат Аймбетов перебрался на правах свободного агента в «Кайрат», с которым подписал контракт по схеме «1+1».

«Монтеррей» объявил о переходе двух игроков – Матиаса Краневиттера из «Зенита» и Аке Лоба – нападающего «Керетаро».

«Фейенорд» купил-таки Роберта Боженика – того самого нападающего «Жилины», за которого боролся с ЦСКА. Контракт рассчитан до 2024 года.

«Виссел Кобе» открыл охоту на полузащитника «Челси» Педро Родригеса.

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