Англия

По информации Voetbal International, «Тоттенхэм» и ПСВ договорились о переходе Стивена Бергвейна за 32 миллиона евро (включая бонусы). Во вторник 22-летний голландец должен пройти медобследование. Информацию об этом подтвердили и в De Telegraaf, и Фабрицио Романо: игрок действительно находится в Лондоне и согласовал условия личного контракта со «шпорами».

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Арсенал» и «Фламенго» все еще не согласовали трансфер Пабло Мари. Бразильцам не понравилось то, что лондонцы в последний момент изменили условия перехода футболиста. Договор был на трансфер за 10 млн евро, но затем «канониры» почему-то решили взять игрока в аренду с правом выкупа. Мари, ранее прилетевший в Англию, вернулся в Бразилию и начнет готовится к старту сезона с «Фламенго», сообщает Sky Sports.

Zbirna.com выстрелила новостью о том, что «Арсенал» и «Шахтер» почти договорились о трансфере Николая Матвиенко. Все условия обговорены, так что «пушкарям» осталось только выбрать между Мари и украинским защитником.

The Independent разочаровал фанатов «МЮ» новостью о том, что клуб никого не купит зимой. По Бруну Фернандешу у манков разногласия по трансферной стоимости («Спортинг» просит на 25 млн евро больше), а по всем остальным игрокам просто не было интереса. Так что Сульшеру придется выплывать без помощи извне. Днем появилась новость о том, что в Манчестер едет Сандер Берге из «Генка», но ее быстро опровергли – на базу прибыл какой-то 15-летний вратарь.

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса. 19-летний испанец заинтересовал Гвардиолу, но не настолько, чтобы брать его сейчас. Речь идет о трансфере летом, сообщает Tribuna Deportiva. А еще «Сити» на год продлил контракт с Фернандиньо.

В El Desmarque сообщили, что «Манчестер Сити» готов заплатить «Интеру» 95 млн евро, которые миланцы требуют за Милана Шкриниара. Мадридский «Реал», также заинтересованный в покупке словака, на такие траты идти не готов.

«Славия» разрешила своему полузащитнику Томашу Соучеку отправиться в Лондон на переговоры с «Вест Хэмом» и медосмотр, сообщает официальный твиттер чешского клуба. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

«Тоттенхэм» в ту же секунду, что «Интер» представил Эриксена, объявил о выкупе контракта с Ло Сельсо за 62 (!!!!!) млн евро. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Италия

На подмогу Антонио Конте приехал Кристиан Эриксен. Контракт с датчанином подписан на 4,5 года. За его переход заплатили 20 миллионов евро, но «Тоттенхэм» получит только 95% от этой суммы. Еще 5% уйдут «Аяксу», который воспитал игрока. «Интер» представил плеймейкера стильными фотками из «Ла Скалы» (оперный театр в Милане) и выписал ему 24-й номер.

По информации AS, Зинедин Зидан заблокировал переход Кристиана Эриксена в «Реал», хотя у датчанина было предварительное соглашение с клубом. Руководство надеялось убедить Зизу в целесообразности трансфера, но у них ничего не вышло.

«Фламенго» договорился с «Интером» о сохранении Габигола. Выкуп форварда оформили за 18 млн сразу и 20% от суммы следующей продажи игрока. Контракт подписан до 2024 года.

«Наполи» взял у «Интера» в аренду Маттео Политано. Выкуп 26-летнего игрока обойдется в 25 миллионов евро, а зарплата составит 2,2 млн евро в год.

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Джанлука ди Марцио заявил, что Гастон Перейро из ПСВ вот-вот присоединится к «Кальяри». Сделка находится на завершающей стадии. На сайте голландского клуба заявили, что Бергвейн (тот, который переходит в «Тоттенхэм») и Перейро во вторник не тренировались. Кажется, осталось дождаться только официального подтверждения.

Noticias ao Minuto раскопал информацию о том, что «Милан» и «Бенфика», во-первых, обсуждали аренду Флорентино Луиса, во-вторых, пока не пришли к соглашению. Португальцы хотят за молодого парня 5 миллионов евро сразу и 40 в качестве выкупа летом. Клаусула составляет 120 миллионов евро.

На сайте Джанлуки ди Марцио сообщили, что «Наполи» согласовал с «Вероной» трансфер 19-летнего центрального защитника Мараша Кумбуллы. Сообщается, что неаполитанцы выпишут за албанца чек на 20 миллионов евро + 4 млн бонусами.

Испания

Главная новость испанского трансферного рынка – дело Луиса Суареса, а точнее его замены. В Каталонии, кажется, отказались от идеи покупки Пьер-Эмерика Обамеянга из-за высокой цены и окончательно нацелились на форварда «Валенсии» Родриго. Об этом рассказал Жерар Морено в твиттере, а потом началось самое интересное.

По данным Super Deporte, «Барселона» придумала хитрейшую сделку по трансферу Родриго. Сначала каталонцы прикупят Бруну Фернандеша, отдадут его в аренду до конца сезона и только тогда получат форварда «Валенсии». Ту же информацию подтвердили в Sport.es и Catalan Radio – переход португальца обойдется «Барселоне» в 80 млн евро. Marca же добавила, что испанский форвард с «Валенсией» во вторник не тренировался.

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По информации AS Эдинсон Кавани все же продолжит карьеру в «Атлетико». Медобследование игрок еще не прошел, но все его окружение уверено в том, что проблем с ним возникнуть не может. Агент игрока уже в Мадриде и утрясает последние проблемки с переездом. Сообщается также, что сумма трансфера составит 15 млн евро, а еще 3 млн могут отправиться в Париж в виде бонусов.

«Вальдолид» подписал Хатема Бен Арфа до конца года. Игрок был без клуба, а на презентации его лично поприветствовал владелец – Роналдо.

Россия

Александр Кокорин уже успел стать главным ньюсмейкером этой зимы, но пока так и не добрался до «Сочи». Во вторник южане улетели на второй сбор, и вот парня с фамилией Кокорин на борте не было. Более того, затем появилась инстаграм-сториз жены Александра, в которой она сказала, что теперь игрок будет выступать за «Зенит-2».

Сам Кокорин сказал о последних новостях следующее: «Поступил звонок от руководства «Зенита», на второй сбор я не лечу. Сам пока всего не понимаю».

Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра

Чуть позднее он добавил уже про «Зенит-2»: «Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить».

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«Аугсбург» действительно интересовался трансфером Николая Рассказова в качестве замены Штефану Лихштайнеру. Но это было в декабре, заявил агент игрока «Спартака». О наличии каких-либо переговоров сейчас он не знает.

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