Англия

«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке Бруну Фернандеша. Ранее Record сообщил, что клубы согласовали переход 25-летнего хава за 55 миллионов евро, а еще 25 миллионов «Спортинг» получит в качестве бонусов. 10 миллионов «Спортинг» выручит, если Бруну сыграет за «МЮ» 20 матчей и забьет 15 мячей. Еще лиссабонцы заработают 10% от перепродажи игрока. Зарплата Фернандеша составит шесть миллионов евро в год, он подпишет контракт на пять лет.

«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Пабло Мари. Клубы согласовали лизинг с опцией выкупа. Если «канониры» решат выкупить Мари летом, общая сумма трансфера (включая плату за аренду) составит 8-9 миллионов евро.

Стивен Бергвейн перешел из ПСВ в «Тоттенхэм» за 32 млн евро. 22-летний Стивен подписал контракт на 5 лет. Вингер сказал, что сбылась его мечта – играть под руководством Моуринью.

Еще в Англии:

«Тоттенхэм» хочет взять Оливье Жиру. «Шпоры» отправили запрос о трансфере 33-летнего француза. Но в «Челси» не уверены в том, что игрока стоит продавать игрока конкурентам. По информации Джанлуки Ди Марцио, «Тоттенхэм» предложил Жиру контракт на 1,5 года.

«Вест Хэм» арендовал полузащитника «Славии» Томаш Соучек с обязательным выкупом в конце сезона. По словам президента «Славии» Ярослава Тврдика, его клуб выручит 4,5 млн евро за аренду Соучека, а еще 16,2 млн получит летом после полного трансфера. Соучека выбрали лучшим игроком Чехии в 2019 году.

Кайл Уокер-Питерс перешел в «Саутгемптон» на правах аренды до конца сезона, оставив дверь открытой для Соареса: очевидно, Седрик присоединится к «Арсеналу». Хороший ход для всех участников.

«Эвертон» отклонил предложение «Барселоны» в размере 100 млн евро за бразильского нападающего Ришарлисона. 22-летний бразилец – один из ключевых игроков «Эвертона». Клуб планирует усилить состав в ближайшее время и не намерен отпускать лидеров, пишет Sky Sports. Ришарлисон перешел в «Эвертон» из «Уотфорда» летом 2018-го примерно за 60 млн евро.

Италия

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек получил оффер из Бундеслиги. По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, «Герта» предложила 27 миллионов евро с бонусами за форварда «россонери». Еще Пёнтека хотят «Челси» и «Тоттенхэм».

Кшиштоф уже прибыл в Берлин, чтобы обсудить переезд в «Герту», сообщает Sky Germany. Он доволен предложением берлинцев и согласен поиграть в столице Германии. Официальные лица клуба уже в Милане, обсуждают условия с «россонери». Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Еще в Италии:

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может перейти в «Валенсию». «Мыши» хотят аренду с правом выкупа за 16-18 млн евро. «Рома» требует гарантированный выкуп игрока, а «Валенсия» продвигает пункт о квалификации в Лигу чемпионов и условие, при котором Флоренци сыграет определенное количество матчей.

Атакующий полузащитник «Челси» Педро может уйти в «Рому» – итальянцы сделали официальный запрос. Контракт Педро с «Челси» рассчитан до конца сезона.

Форвард СПАЛ Андреа Петанья почти перешел в «Наполи». Сейчас клубы добивают последние вопросы по сделке. Вероятно, обследование игрока будет в четверг. До лета Петанья останется в СПАЛ на правах аренды. Петанья – лучший бомбардир команды. В прошлом сезоне он забил 16 мячей в Серии А, в этом – восемь.

Россия

ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта» Алексисом Салемакерсом. Niewsblad пишет, что российский клуб хочет купить игрока и не рассматривает вариант с арендой. Бельгийцы хотят 7 млн евро кэшем и вертолет с полным баком (потому что это грабеж).

Экс-игрок «Ренна» Мехди Зеффан может оказаться в «Крыльях Советов», пишет L'Equipe. Полгода 27-летний футболист был без клуба. На счету защитника 15 матчей за сборную Алжира.

22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев вторую часть сезона проведет в «Спартаке», сообщает «Спорт-Экспресс». Клубы договорились об аренде с правом выкупа. Ранее сообщалось, что Соболев полетит на второй сбор с самарцами. Агент игрока Павел Андреев подтвердил информацию в «БИЗНЕС Online». Ранее сообщалось, что Соболев практически перешел в «Динамо», что ЦСКА хочет арендовать Александра, а «МЮ» и «Арсенал» следят за ним.

Александр Соболев, «Крылья Советов»Getty Images

Еще в Европе:

«Монако» подписал польского вратаря Радослава Майецкого. 20-летний голкипер заключил контракт с княжеским клубом до июня 2024 года, но останется в «Легии» в аренде до конца сезона.

«Фейенорд» анонсировал переход Огузхана Озьякупа из «Бешикташа». 27-летний игрок перешел в аренду до конца сезона. Озьякуп сказал, что он перешел ради Евро-2020.

Sky Germany сообщает, что «Рома» ведет предварительные переговоры с представителями защитника «Байера» Венделла. Если 26-летний футболист не подпишет новый контракт с клубом Бундеслиги, то летом он уйдет – остался всего год по старому соглашению. Учитывая, что в январском трансферном окне осталось всего два дня, переезд в январский Рим маловероятен.

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