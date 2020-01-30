Англия

Daily Mail не успокаивается и вновь бросается новостями о Бэйле и «Тоттенхэме». Говорят, что в четверг Дэниел Леви провел переговоры с мадридцами – «шпоры» хотят, чтобы Гарет пошел на существенное снижение зарплаты, а «Реал» умерил аппетиты в трансферной компенсации. Типичный Леви.

Экс-форвард «Зенита» и «Ньюкасла» Саломон Рондон может вернуться в АПЛ – и сразу на «Олд Траффорд». «МЮ» обратится к «Далянь Ифан» из-за поражения в переговорах по Пёнтеку, информирует The Times.

Мучения Маркоса Рохо в «МЮ» завершены – защитника арендовал «Эстудиантес». Это первый клуб в карьере Рохо, который вернулся домой спустя 10 лет.

В среду «МЮ» объявил о договоренности с Бруну Фернандешем, а в четверг подписал с ним контракт. Сделка официально закрыта: «Спортинг» получит 55+25 млн евро, еще 10 млн «львы» получат, если Бруну сыграет за «МЮ» 20 матчей и забьет 15 мячей. И +10% от перепродажи игрока.

А еще в Англии:

Сандер Берге из «Генка» встретился с коучем «Шеффилда» Крисом Уайлдером, чтобы обсудить рекордный трансфер. Ожидается, что «клинки» вывалят за 21-летнего полузащитника 29,5 млн евро.

В трансферный дедлайн «Тоттенхэм» попытается забрать из «Саутгемптона» капитана Пьер-Эмиля Хойбьерга.

Дани Поденсе перешел из «Олимпиакоса» в «Вулверхэмптон» за 25 млн евро. Контракт рассчитан на 4,5 года, а Поденсе стал восьмым португальцем в составе «волков».

Зимой с «Челси» сняли трансферный бан, но «синие» до сих пор никого не купили. Это нервирует Фрэнка Лэмпарда, который хотел усилить атаку, но остался ни с чем, пишет Sky Sports.

Россия

Федор Смолов все-таки уехал в Европу. «Сельта» арендовала форварда с правом выкупа. В четверг игрок отправится в Испанию, а в пятницу пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Новый поворот в деле Александра Кокорина. В среду Василий Конов сообщил о начале процесса расторжения контракта футболиста. Журналист отметил, что на Сашу уже есть два претендента, которые хотят забрать форварда бесплатно.

Позже Сергей Егоров назвал один из этих клубов – «Локомотив» ждет, когда Кокорин договорится с «Зенитом» и станет свободным агентом.

«Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Еще «Зенит» официально объявил о расставании с Робертом Маком. Словак будет играть в «Коньяспоре» до конца сезона. «Зенит» отдал очередного игрока за бесплатно.

«Спартак» официально подтвердил аренду Александра Соболева. Томас Цорн уточнил, что у красно-белых есть право выкупа форварда у «Крыльев», но оно не обязательное.

А еще в России:

Полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в «Зените» все же не будет. Футболист проходил там просмотр, но не пригодился. Агент Марат Арчегов сказал, что его клиент отправляется в ОАЭ и будет выступать за «Аль-Айн».

Эмилиано Ригони совсем расклеился – «Сампдория» разочаровалась в футболисте и хочет досрочно разорвать аренду, утверждает SportMediaset. В прошлом сезоне Ригони провалился в аренде в «Аталанте» и вернулся в «Зенит».

Агент Александр Маньяков рассказал «Чемпионату» о переговорах Игоря Смольникова по новому контракту, который истекает летом 2020-го: «Переговоры сдвинулись в позитивную сторону. Но у нас уже на руках есть два предложения от клубов РПЛ. Мы не будем торопиться с решением».

Испания

«Севилья» арендовала Сусо на полтора года и включила в сделку право на выкуп. Речь идет о 25 млн евро, а Сусо останется на «Рамон Санчес Писхуан», если андалусийцы квалифицируются в Лигу чемпионов.

Алессандро Флоренци официально покинул «Рому». Конец сезона он отыграет за «Валенсию».

Пако Алькасер вернулся на родину – «Боруссия» отпустила его в «Вильярреал». «Дортмунд» получил за форварда 23 млн евро, а Пако – контракт на 4,5 года.

А еще в Испании:

Форвард сборной России Надежда Карпова может продолжить карьеру в Англии. На нападающего «Севильи» претендуют «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг». Еще Карповой, контракт которой истекает летом, сделала предложение «Рома», пишет Daily Mail.

По информации Liverpool Echo, «Барселона» знает, что «Бавария» не хочет выкупать Коутиньо, и пытается найти нового покупателя. Спешка обусловлена нуждой в деньгах на поиски замены Суаресу.

Эстебан Гранеро, у которого не было недостатка игровой практики в «Эспаньоле», вдруг уехал в третий дивизион. 32-летний полузащитник будет играть за «Марбелью».

Италия

«Рома» наконец закрыла сделку по форварду «Барселоны». «Волки» заплатят 1 млн евро за аренду Карлеса Переса, потом выкупят его за 11+3,5 млн. Итальянцы полностью покроют зарплату форварда, а «Барса» получит право первого предложения, если кто-то захочет забрать футболиста из Рима.

Оливье Жиру все еще ждут в Италии, но уже не в «Интере», а в «Лацио». Римский клуб согласовал сделку с «Челси», однако все может сорваться из-за Дриса Мертенса. «Синие» готовы расстаться с Жиру, если купят бельгийца. Правда, форвард пока завернул переговоры с англичанами и смотрит в сторону «Интера», который хочет выкрать его из Неаполя летом и бесплатно, отметил Джанлука ди Марцио.

А еще в Италии:

«Интер» продолжает поиски габаритного форварда, потому что «Челси» тянет с ответом по Жиру. Sky Italia пишет, что «нерадзурри» приглянулся Слимани, который начинал сезон в «Монако» и забил семь мячей. Конкуренцию миланцам, по мнению Николо Скиры, составит «МЮ».

22-летний Кристиан Куаме прибыл во Флоренцию, чтобы подписать контракт с «Фиорентиной». «Фиалки» заплатят 10-11 млн евро и обещают «Дженоа» проценты с будущей перепродажи нападающего.

«Рома» объявила о переходе полузащитника «Эльче» Вильяра. Испанский клуб получил 4+1 млн евро, а 21-летний футболист – контракт на 4 года.

Германия

Джанлука ди Марцио раскрыл подробности переговоров «Ювентуса» и «Дортмунда» по Эмре Джану. Во-первых, туринцы отдадут футболиста только на хороших условиях – это минимум 25-30 млн евро + бонусы. Во-вторых, для покупки Джана «Боруссии» сначала надо продать кого-то из своих игроков. Вероятно, им станет Пако Алькасер. В-третьих, «Боруссия» до сих пор официально не вступала в переговоры. А пора торопиться, ведь трансферное окно закрывается совсем скоро.

Кшиштоф Пёнтек официально перешел в «Герту». На него претендовал «Тоттенхэм», но «шпоры» хотели взять поляка в аренду, а немцы гарантировали контракт и игровое время. Сумма сделки составила 27 млн евро.

А еще в Германии:

Daily Mail предполагает, что у Боатенга сдали и нервы, и он мог подраться с Горецкой на тренировке из-за сорвавшегося трансфера. Немца хотели «Милан» и «Арсенал», но боссы «Баварии» сказали защитнику, что скамейка слишком короткая, чтобы терять Джерома зимой.

Франция

Эдинсон Кавани доиграет сезон в «ПСЖ», несмотря на истекающий контракт. Французы отклонили все офферы «Атлетико» и отпустят уругвайца летом бесплатно, информирует L’Équipe.

В «Монако» опять затариваются молодежью. Из «Бордо» прибыл Орельен Чуамени – монегаски вывалили за него 17,5+2,5 млн евро. Еще «Монако» сообщил о переходе полузащитника Юссуфа Фофана. 21-летний футболист получил контракт на пять лет, а «Страсбург» выручил за него 15 млн евро.

«Лион» объявил о переходе капитана олимпийской сборной Бразилии Бруно. «Атлетико Паранаэнсе» получил за полузащитника 20 млн евро + 20% от следующей перепродажи футболиста. Контракт с Бруно рассчитан на 3,5 года. Французы выиграли борьбу у «Арсенала» и «Милана».

А еще в мире:

Кейсуке Хонда все еще сидит без клуба, но не снижает пафос. На переговорах с «Ботафого» 33-летний японец попросил персонального фитнес-тренера и бронированную тачку. O Globo уточняет, что бразильцев все устраивает.

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