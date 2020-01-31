2009 год – лучший в истории футбольных трансферов. Аршавин уехал в Европу, Роналду – в «Реал»

Трансферные окна в последнее время – это почти гарантия сверхтрат и переходов за 30 миллионов евро абсолютных ноунеймов. Раньше валюты были покрепче и поценнее, поэтому сделки на полсотни миллионов расценивались как нечто невообразимое, а когда кто-то расставался с сотней, то его смело могли упрекнуть в бесполезной расточительности и полной экономической неэффективности. Примерно таким был 2009 год. Да, он был больше 10 лет назад, но его смело можно назвать самым крутым в трансферной истории.

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