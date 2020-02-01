Россия

ЦСКА купил 17-летнего защитника самарских «Крыльев Советов» Никиту Котина. Контракт рассчитан на 3,5 сезона, центрбек юношеской сборной России получил в московском клубе 13-й номер. За трансфер Котина армейцы заплатили 130 тысяч евро.

Алексей МиранчукGetty Images

Алексеем Миранчуком всерьез интересовался «Милан». «Россонери» предлагали «Локомотиву» аренду зимой и выкуп летом, но в Москве отказались. «Право выкупа в сделке, которую предлагали миланцы, было обязательным, если бы игрок провел 50% матчей. Речь шла о сумме 15-17 миллионов + 3 миллиона за аренду. Таким образом, «Локомотив» мог заработать порядка 18-20 миллионов евро за Миранчука», – затвитил редактор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Еще в России:

«Крылья Советов» подписали экс-защитника «Ренна» Мехди Зеффана. Самарцы подписали с ним контракт на 2 года и выдали 18-й номер. Алжирец полгода сидел без клуба, хотя еще в 2015-м выступал за «Лион.

«Рубин» взял в полугодовую аренду левого дефа «Браги» Пабло Сантоса. Казанцы арендовали 27-летнего футболиста с правом выкупа.

Правый вингер Конрад Михаляк ушел в аренду из грозненского «Ахмата» в «Анкарагюджю». Вместе с ним в Турцию отправился защитник Даниэль Лукашик из «Легии».

Англия

Одион Игало, НигерияGetty Images

«Манчестер Юнайтед» надолго остался без травмированного Маркуса Рэшфорда и не купил никого взамен. Сначала Ислам Слимани прогнал мысли об уходе из «Монако», затем «Реал Сосьедад» объявил, что никого не продаст, – так сорвался вариант с Виллианом Жозе. Самой реальной опцией долго оставался Одион Игало. Бывший страйкер «Уотфорда» согласился на переезд из китайского «Шанхай Шеньхуа» и путал инсайдеров. На Sky Sports называли возможность сделки как 50/50, репортер Bleacher Report Дин Джонс называл переход Игало на «Олд Траффорд» на 90% решеным делом, но в итоге 30-летний нигериец остался в Азии.

«Арсенал» снова усилился под Микеля Артету – теперь в аренду из «Саутгемптона» взяли чемпиона Европы-2016 Седрика Соареша. За «святых» португальский крайний защитник выступал с 2015 года.

«Тоттенхэм» сбагрил в аренду кипрского полузащитника Энтони Георгиу. Остаток сезон он проведет в «Болтоне».

Еще в Англии:

«Шеффилд Юнайтед» усилился полузащитником «Генка» Сандером Берге. За норвежца выплатили 26 миллионов евро и уже вручили ему 32-й номер. Согласно рейтингу сайта Fotballkanalen, Берге стал самым дорогим норвежским футболистом в истории (дороже Холанна!). Контракт рассчитан на 4,5 года.

Японец Мая Йосида перешел из «Саутгемптона» в «Сампдорию» после 7,5 лет в составе «святых».

«Хаддерсфилд» снова взял в аренду вратаря сборной Дании (Дмитрий Губерниев, добрый вечер) и «Эвертона» Йонаса Лёссля.

Центральный защитник Райан Беннетт из «Вулверхэмптона» присоединился к «Лестеру» до конца сезона. В контракте есть опция о выкупе игрока летом за 6 миллионов евро. Все-таки договорились «лисы» с «волками».

Испания

«Барселона» сделала шаг в будущее и купила у «Браги» Франсишку Тринкау. На родине 19-летнего парня называют «новым Роналду», а каталонцы заплатили за его переезд всего 31 млн евро. Посмотрим, что из этого выйдет, но только потом – паренек присоединится к клубу 1 июля.

Контракт с игроком рассчитан до 2025 года, в договоре прописаны отступные в размере 500 миллионов евро (больше только у Месси и Гризманна). Продажа Тринкау стала рекордной в истории португальской команды.

А еще «сине-гранатовые» вложились в бразильского опорника «Палмейрас» Матеуса Фернандеса. За него бывший клуб получит 7+3 миллиона евро, на «Камп Ноу» центрхав прибудет в июле 2020 года, а пока освоится в Примере в клубе Роналдо «Вальядолиде».

Зато «Барса» отправила в аренду Абеля Руиса (в «Брагу») и Муссу Вага (в «Ниццу») с правом последующего выкупа. Но прописала в соглашениях хитрый пункт о первоочередном праве на кражу обоих янгстеров обратно в Каталонию.

Еще в Испании:

«Атлетико» взял в аренду Янника Карраско. Мадридцы приняли решение о возвращении бывшего игрока из «Далянь Ифан» после провала в переговорах по Эдинсону Кавани.

«Леванте» объявил о приходе в команду двух футболистов – защитника Бруно Гонсалеса из «Хетафе» на правах свободного агента и досрочном прекращении аренды Коке Вегаса из «Депортиво».

«Хетафе» объявил о переходе из того самого «Леванте» центрбека Эрика Кабако. Уругваец подписал четырехлетний контракт.

Голкипер Ойер Оласабаль оставил, вы не поверите, «Леванте» и всего за 1,5 миллиона евро перешел в каталонский «Эспаньол».

Германия

Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде опорника сборной Германии Эмре Джана. Он перешел из туринского «Ювентуса» и поиграет в Бундеслиге до конца сезона. Спортивный директор «Дортмунда» Михаэль Цорк радовался, что Джан способен играть и в схеме с четырьмя защитниками, и с тремя, и на позиции центрхава, а Эмре счастлив от того, что получит важное время на футбольном поле перед Евро-2020.

«Хоффенхайм» купил у «Боруссии» датчанина Якоба Брюна Ларсена за 9 миллионов евро и отправил до конца сезона в «Витесс» Джошуа Бренета. А еще «деревенские» отпустили обратно в «Брайтон» (англичане отозвали аренду) Юргена Локадию – ходят слухи, что голландца хотят в «Цинциннати».

«Лейпциг» официально подтвердил, что взял в аренду до конца сезона крайнего защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо. Летом у немцев будет опция выкупа латераля за 30 миллионов евро. Чтобы подписать испанца, «РБ» расчистил зарплатную ведомость трансфером Штефана Ильзанкера. Австрийский опорник подписал с «Айнтрахтом» контракт до 2022 года. Во «Франкфурте» Ильзанкер будет выступать под третьим номером.

Еще в Германии:

Матеус Кунья перешел из «Лейпцига» в «Герту». Кажется, в Берлине готовят банду для чего-то серьезного. Вчера же Пёнтека взяли. За переезд бразильца вывалили 18 млн евро.

«Байер» запустил новый цикл центральных защитников. В «Шеффилд Юнайтед» отправился грек Панайотис Ретсос, а за 18 миллионов евро из «Витории Гимараеш» приехал 20-летний Эдмонд Тапсоба.

Бывший талант «Вердера» Дэви Зельке вернулся в Бремен. «Зеленые» взяли его в полуторагодичную аренду из «Герты», хотя в 2015-м Зельке ушел из родного клуба в «Лейпциг».

Италия

Алексис Салемакерс стал футболистом «Милана». 20-летний полузащитник «Андерлехта», которым интересовался московский ЦСКА, подписал с «россонери» арендный контракт с опцией выкупа. Также на «Сан-Сиро» вернулся уругваец Диего Лаксальт. Трансферную цель «Зенита» и «Спартака» миланский клуб досрочно отозвал из аренды в «Торино».

А еще у «красно-черных» сорвался переход защитника сборной США Энтони Робинсона. Он прибыл в Италию на медосмотр, но местные власти потребовали дополнительные тесты, на которые нужно было 72 часа. Поэтому американца развернули обратно в «Уиган».

«Ювентус» помимо Джана скинул в аренду хорвата Марко Пьяцу – тот проведет остаток сезона в бельгийском «Андерлехте».

Еще в Италии:

«Наполи» взял себе на будущее лучшего бомбардира СПАЛ Андреа Петанью. Игрок обошелся в 17 млн евро + 3 млн бонусов. До конца сезона автор 8 голов в Серии А побудет в аренде в СПАЛ и только потом переедет в Неаполь.

«Фиорентина» прилично потратилась в последний день зимнего окна – арендовала Альфреда Данкана из «Сассуоло» (16 млн евро обязательного выкупа), 1,5 млн евро плюс еще 7 за центрбека СПАЛа Игора Жулио, Кристиан Куаме и Кевин Агудело из «Дженоа» (выкуп по 12 млн евро за каждого) и покупка Софьяна Амрабата из «Вероны» еще за 20. 68,5 миллиона евро только на компенсацию бывшим клубам новых игроков!

«Дженоа» взял в аренду у «Торино» Яго Фальке. Тоже до конца сезона.

Франция

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель и нападающий Эдинсон КаваниGetty Images

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в последний день работы трансферного рынка подтвердил, что Эдинсон Кавани никуда не уедет из Лиги 1, но никак не прокомментировал, приходило ли на «Парк де Пренс» официальное предложение по Матадору из АПЛ. Еще Кавани стал предметом интереса в MLS. «Мы встречались по поводу Эдинсона, но не хочу это комментировать, поскольку он все еще игрок «ПСЖ», – сказал совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас. Да, это клуб Дэвида Бекхэма.

Стивен Н'Зонзи сегодня узнал, что «Галатасарай» досрочно расторг с ним арендное соглашение. Чемпион мира без пересадки в Риме (опорник принадлежит «Роме») оказался в родной Лиге 1 и закончит футбольный год в аренде в «Ренне». С возможностью продления еще на сезончик.

Еще во Франции:

«Монако» подписал 19-летнего дефа «Осера» Жеана Марселина. Игрок обошелся монегаскам в 10 млн евро и подписал контракт с клубом Головина на 4,5 года.

Полузащитник «Реал Сосьедад» Рубен Пардо перешел в «Бордо» и подписал контракт до 2022 года.

Жиль Диаш перешел в аренду из «Монако» в «Гранаду». Делами 23-летнего вингера занимается агентство Жорже Мендеша, поэтому без работы португалец не останется.

Остальной и чуть менее важный мир

Кевин-Принс Боатенг приземлился в «Бешикташе»! Бывший игрок «Барселоны» отправился в аренду в турецкий клуб прямиком из «Фиорентины».

Рикардо Родригес переехал в Голландию. Левого дефа «Милана» приютили в ПСВ. Пока что всего на полгода, а дальше возможны варианты. Швейцарец удивил выбором номера и взял 68-й. Сказал, что в этом году родилась его мама. Кстати, его братья играют под такими же. Романтики!

Киевское «Динамо» рассталось с двумя игроками – защитник Карлос Самбрано отправился с «Боку Хуниорс», а люксембуржец Жерсон Родригес улетел в аренду в «Анкарагюджю».

Украинский опорник Евгений Макаренко перешел из «Андерлехта» в «Кортрейк». Контракт рассчитан до 2021 года с опцией продления.

Кэйсуке Хонда стал игроком «Ботафого». Бразильский клуб объявил о переходе роликом с игрой о покемонах на приставке.

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан стал игроком «Аль-Айна». 26-летний игрок, который летал с «Зенитом» на первый сбор, будет выступать под восьмым номером. Контракт подписан на 6 месяцев с возможностью продления.

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