Клубы закончили работу на трансферном рынке, и пришло время решить, какая покупка была наиболее удачной в каждом из главных футбольных чемпионатов – Англии, Испании, Италии и Германии.

Англия

Испания

Италия

Германия

Самый дорогой переход зимы – трансфер Фернандеша в «МЮ» за 55 млн евро.

Трансферное окно в России захлопнется лишь 21 февраля.

Джан в «Боруссии», сделки «Барселоны», «МЮ» взял форварда. Все трансферы последнего дня зимнего окна

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