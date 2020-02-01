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Эриксен, Холанн или Фернандеш? Выбери лучшую зимнюю покупку

Эриксен, Холанн или Фернандеш? Выбери лучшую зимнюю покупку
Eurosport

1 час назад

Трансферное окно в Европе закрылось – пора подводить итоги.

Клубы закончили работу на трансферном рынке, и пришло время решить, какая покупка была наиболее удачной в каждом из главных футбольных чемпионатов – Англии, Испании, Италии и Германии.

Англия

Испания

Италия

Германия

  • Самый дорогой переход зимы – трансфер Фернандеша в «МЮ» за 55 млн евро.
  • Трансферное окно в России захлопнется лишь 21 февраля.

Джан в «Боруссии», сделки «Барселоны», «МЮ» взял форварда. Все трансферы последнего дня зимнего окна

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