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Эриксен, Холанн или Фернандеш? Выбери лучшую зимнюю покупку
Трансферное окно в Европе закрылось – пора подводить итоги.
Клубы закончили работу на трансферном рынке, и пришло время решить, какая покупка была наиболее удачной в каждом из главных футбольных чемпионатов – Англии, Испании, Италии и Германии.
Англия
Испания
Италия
Германия
- Самый дорогой переход зимы – трансфер Фернандеша в «МЮ» за 55 млн евро.
- Трансферное окно в России захлопнется лишь 21 февраля.
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31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь