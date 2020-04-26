Сутормин и его 50 тысяч рублей отдыхают.

Трансферные слухи порой сводят с ума: за самых востребованных футболистов борются топ-клубы, а запредельные суммы в миллионах евро поражают воображение. Но иногда игроков отдавали не за сумму с шестью нолями, а за пачку сосисок или бочонок пива. Таких случаев много, и каждый совершенно неповторим.

Дмитрий Пармузин – за автомобили

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Молодой футболист подавал надежды в дубле «Ротора», и им заинтересовались сразу три команды: «Лада», «Кубань» и «Энергетик» из Уреня. Пармузин выбрал Тольятти, но «Лада» предложила за переход не деньги, а несколько новых автомобилей «Жигули». «Ротор» посчитал сделку выгодной, и вскоре на отечественных автомобилях разъезжали молодые игроки клуба.

Ахрик Цвейба – за грузовики

У «Лады» были легковушки, а у челнинского клуба «КАМАЗ» – грузовики. Недолго думая, челнинцы предложили киевскому «Динамо» бартер – четыре грузовика за грузинского футболиста. Трансфер успешно состоялся.

Ахрик Цвейба в товарищеском матче памяти Эдуарда Стрельцова Фото: Getty Images

Сергей Нечай – за комбайн

Полузащитник отлично проявлял себя в лучшие годы «Ротора», и в 1995-м им закономерно заинтересовался «Ростсельмаш». В сложные 90-е у ростовчан не было денег на трансфер, и они предложили волгоградцам комбайн. В «Роторе» согласились.

Мариуш Чоара – за 15 кг сосисок

Неоднозначный обмен произошел в низших лигах румынского футбола. Чоара играл в четвертом дивизионе, и им заинтересовался «Регал Хорния» из второго. Защитника оценили в 15 кг свиных сосисок, но трансфер не состоялся – футболист так обиделся, что завершил карьеру. Прознав о сделке, над ним стали смеяться товарищи по команде, предлагая уйти в сильный чемпионат, где за него дадут больше сосисок.

Иан Райт – за набор гирь

Обладатель пяти трофеев в составе «Арсенала» в начале карьеры ценился невысоко – «Кристал Пэлас» выкупил Райта у любительского «Гринвич Боро» за набор гирь. У «Арсенала» такой трюк не прошел – пришлось отвалить несколько миллионов фунтов.

Иан Райт, «Арсенал» Фото: Getty Images

Эрни Бленкинсоп – за бочонок пива

Бартерные трансферы были в Англии и гораздо раньше. На рубеже 1920-30-х «Халл» приобрел 19-летнего Бленкинсопа за жалкие 100 фунтов и бочонок пива, который с удовольствием распили его бывшие партнеры по «Кэдуорту».

Хью Макленахан – за холодильник мороженого

В 1927 году «Манчестер Юнайтед» коварно воспользовался бедностью «Стокпорт Каунти» и предложил за талантливого футболиста ящик мороженого. В «Стокпорте» радостно согласились – менеджер «МЮ» Луис Рокка владел качественным брендом мороженого, и клуб рассчитывал заработать на продажах лакомства.

Кеннет Кристенсен – за 75 кг креветок

Нетрудно догадаться – это о Норвегии. Чтобы перейти из «Виндбьярта» во «Флей», забивной форвард встал на весы, и они показали 75 кг. Аналогичную массу получил его старый клуб – но в креветочном эквиваленте.

Креветки Фото: Getty Images

Ион Раду – за две тонны мяса

Полузащитник перешел из румынского «Жиула» в «Валче» за две тонны отборной свинины и говядины. Утонувший в долгах «Жиул» продал мясную продукцию и выплатил игрокам задолженности по зарплате.

Коллинз Джон – за книги

В 2002 году «Твенте» выхватил 17-летнего нападающего у скромного «Нейверланда» за несколько энциклопедических книг. Литературу поместили в библиотеку при футбольной академии клуба, чтобы молодые игроки читали и образовывались.

Александр Головин – за мешок мячей

ЦСКА приобрел будущую звезду у ДЮСШ «Металлург-Запсиб» за пару сеток и мешок мячей. Причиной стала не жадность армейцев, а принципиальность спортшколы Головина. Директор наотрез отказался брать деньги и попросил помочь инвентарем, так как руководил государственным учреждением.

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