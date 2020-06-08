Месси и Роналду не попали в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Лео – 21-й, Криш вообще расположился на 70-й строчке.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный список самых дорогих футболистов мира.

Экономический спад, случившийся в мире из-за пандемии коронавируса, привел к снижению цен на игроков. Самым дорогим футболистом мира остался француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ», однако его стоимость упала на 6 млн евро. Полностью топ-10 самых дорогих игроков планеты выглядит так:

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Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (259,2 млн евро)

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» (194)

Джейдон Санчо, «Боруссия» (179)

Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» (172).

Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» (152).

Мохамед Салах, «Ливерпуль» (144).

Садио Мане, «Ливерпуль» (139).

Антуан Гризманн, «Барселона» (136).

Альфонсо Дэвис, «Бавария» (133).

Харри Кейн, «Тоттенхэм» (118).

Капитан «Барселоны» Лионель Месси занял 21-ю строчку в рейтинге (Лео оценили в 100 млн евро). Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на 70-м месте (его стоимость – 62 млн евро).

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