Гид по трансферам и дозаявкам: когда открываются окна, сыграет ли Вернер в Лиге чемпионов

Обозначили основные даты и правила.

Связанный с пандемией коронавируса локдаун сдвинул не только привычные сроки национальных чемпионатов и еврокубков, но и даты открытия трансферных окон. Лига чемпионов будет доиграна в августе, и с этим связано много вопросов: кого можно дозаявлять, что будет с футболистами уже перешедшими, но еще заигранными за предыдущий клуб? Ниже – гид по трансферным окнам и дозаявкам.

Германия

Трансферы Месси и Роналду не попали в топ-10 самых дорогих футболистов мира 08/06/2020 В 15:18

Бундеслига вернулась первой и уже отдала в «Челси» Тимо Вернера. Немцы предложили необычный вариант – трансферное окно (в этом случае – скорее, окошко) откроется 1 июля на один день для регистрации уже заключенных контрактов, действие которых начинается 1 июля. Основное трансферное окно запланировано на период с 15 июля по 5 октября и продлено по сравнению с классическим вариантом.

Франция

Лига 1 прекратила чемпионат досрочно и уже вовсю занимается подписанием футболистов. Поэтому французы, напротив, перенесли трансферное окно на ранние сроки и осуществляют переходы с 30 июня. Лазейка закроется 8 июля.

Неймар Фото: Getty Images

Италия

Федерация футбола Италии тоже перенесла сроки – на официальном сайте сообщается, что итальянское трансферное окно продлится с 1 сентября по 5 октября. Скорее всего, это скажется на дате открытия зимнего трансферного окна.

Испания

На Transfermarkt горят привычные даты с 1 июля по 2 сентября – официально Ла Лига пока не сообщала о переносе трансферного окна и новых датах. По данным журналистов, испанцы откроют рынок после фактического окончания сезона – то есть, 20 июля.

Англия

Ситуация близка к испанской: ESPN называет датой открытия трансферного окна 25 июля – день, когда АПЛ-2019/20 официально завершится.

Тимо Вернер Фото: Getty Images

Россия

Трансферное окно в России будет открыто с 26 июля по 19 сентября – официально. Со сроками дозаявок Тинькофф РПЛ определилась на общем собрании клубов.

Дозаявки на еврокубки: за какой клуб сыграет Вернер?

УЕФА внес в регламент клубных турниров на остаток сезона некоторые поправки. Клубы смогут заявить по три игрока в список А до конца сезона, при условии, что эти футболисты были заявлены за клуб и могли играть за него на момент окончания последнего периода дозаявок (3 февраля 2020 года). Клубы не смогут дозаявить футболистов, которыми усилились после окончания последнего периода заявок.

Самый любопытный кейс – перешедший из «РБ Лейпциг» в «Челси» Тимо Вернер. В привычных условиях он помог бы немецкому клубу в ЛЧ, но теперь, кажется, не сможет – в июле лондонцы ждут его на «Стэмфорд Бридж». Участие Вернера в ответном матче «Челси» и «Баварии» невозможно из-за регламента. То же самое – с Пьяничем и Артуром.

Пьянич на 4 года стал игроком «Барселоны»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Трансферы Трансферы за пиво, сосиски и креветки. Головин и еще 10 футболистов, которых отдали за бартер 26/04/2020 В 09:41