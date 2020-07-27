А еще массовая чистка в «Динамо» и потери у «Тоттенхэма».

Англия

Трансфер дня: Ян Вертонген («Тоттенхэм» – свободный агент)

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26

Жозе Моуринью лишился одного из лучших защитников: Ян Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и переквалифицировался в свободного агента. «Мое время в клубе подходит к концу. Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям, персоналу, игре на новом великолепном стадионе и, конечно, фанатам», – написал бельгиец в твиттере.

Адам Лаллана официально стал игроком «Брайтона», контракт заключен на три года.

А еще:

«шпоры» также лишились голкипера Мишеля Ворма – он тоже вышел на рынок свободных агентов;

«Челси» вступил в переговоры с «Байером» по трансферу Кая Хаверца. Об этом пишет авторитетный источник – The Guardian.

Испания

Сделка дня: Хави Грасия (свободный агент – «Валенсия»)

Команда Дениса Черышева обзавелась новым коучем: «Валенсию» возглавил бывший тренер «Рубина» и «Уотфорда» Хави Грасия. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2022 года.

А еще:

украинский вратарь Андрей Лунин попрощался с «Овьедо» и вернулся в мадридский «Реал»;

Зинедин Зидан увидел сменщика Дани Карвахаля в защитнике «Ниццы» Юсефе Аттале. Стоимость потенциального трансфера – 20 миллионов евро.

Германия

Сделка дня: Себастьян Хёнесс (дубль «Баварии» – «Хоффенхайм»)

Бывший клуб Юлиана Нагельсманна нашел нового тренера: им стал племянник Ули Хёнесса Себастьян Хёнесс. Он подпишет с «Хоффенхаймом» контракт до 30 июня 2023 года. Ранее Себастьян работал в дубле «Баварии», которую он возглавил прошлым летом. Итог его руководства – победа в третьей Бундеслиге.

А еще:

«Боруссия» отказалась продавать Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» за 98 млн евро. Об этом сообщил Bild. Дортмундцы требуют за игрока минимум 120 млн.

Россия

Сделка дня: Деян Ловрен («Ливерпуль» – «Зенит»)

Ну и, конечно, куда без трансферной бомбы из России: «Зенит» выкупил у «Ливерпуля» хорватского защитника Деяна Ловрена, сумма перехода составила 12 млн евро. «В первой части сезона, пока Деян не получил травму, он был в команде и проводил великолепные матчи. Суперматчи. Он очень хорош, настоящая машина на втором этаже, и мне очень нравилось работать с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Желаю Ловрену удачи», – попрощался с футболистом Юрген Клопп.

Здесь можно почитать, что о переходе Ловрена думают комментаторы АПЛ на «Окко Спорт» – Николай Саприн, Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт.

А еще:

«Динамо» рассталось с семью игроками, а именно: с Владимиром Рыковым, Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным и Кириллом Панченко;

по информации РБК , Денис Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо». Новый контракт с «Ахматом» футболист пока не подписал;

форвард солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович в ближайшее время подпишет 4-летний контракт с «Локомотивом».

Агент рассказал, что предлагал клубам РПЛ Нури Шахина – все отказались

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