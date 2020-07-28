А еще «МЮ» заморозил сделку по Санчо, а «Зенит» снова наладил поток футболистов в «Сочи».

Англия

Слух дня: Ян Облак («Атлетико» – «Челси»)

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26

28 июля в Англии не было горячих сделок, зато закипали горячие слухи. «Челси» ищет замену ненадежному Кепе и составил шорт-лист из трех фамилий: Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс») и Ник Поуп («Бёрнли»). Мадридский клуб не намерен продавать одного из лучших игроков, но «синие» могут активировать его клаусулу – она составляет 110 млн фунтов (около 121 млн евро). Все зависит от того, насколько Роман Абрамович готов потратиться этим летом.

А еще:

Виллиан вот-вот покинет «Челси». По информации The Guardian , игрок, вероятнее всего, присоединится к другому лондонскому клубу – «Арсеналу»;

как утверждает Sky , «Манчестер Юнайтед» не готов платить «Боруссии» за Джейдона Санчо 120 млн евро. Сделку могут отложить до следующего лета;

«Атлетико» отклонил бид «Арсенала» по полузащитнику Томасу Партею. «Матрасники» продадут игрока только в том случае, если лондонский клуб активирует клаусулу (50 млн евро).

Испания

Слух дня: Денис Черышев («Валенсия» – «Зенит»)

Этот переход давно назрел с точки зрения логики. Как сообщил обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, «Зенит» близок к выкупу трансфера полузащитника сборной России, Transfermarkt оценивает россиянина в 4,8 млн евро.

Однако в испанских СМИ появилась другая информация: якобы «Зенит» и «Валенсия» действительно ударили по рукам, но сам Черышев не хочет переезжать в РПЛ. Игрок намерен отработать контракт с «летучими мышами», который действует до июня 2022 года.

А еще:

Бразильский опорник Артур ругается с «Барсой» и не хочет играть за нее в плей-офф ЛЧ, ведь он уже оформил переход в «Ювентус». «Сине-гранатовые», в свою очередь, отказываются разрывать с ним контракт и грозят игроку дисциплинарными санкциями.

Германия

Слух дня: Давид Алаба («Бавария» – ?)

Австрийский защитник торгуется с «Баварией» по поводу нового контракта: текущее соглашение истекает уже через год, и Давид просит солидную надбавку в зарплате – он хочет получать не менее 20 млн евро в год. У мюнхенцев на этот счет всегда есть твердая позиция: повышения оклада не выторговал даже Мануэль Нойер.

Таким образом, у «Баварии» остается два варианта: либо каким-то способом переубедить Алабу, либо продать его в другой клуб уже этим летом. Иначе через год топовый защитник покинет чемпионат Германии свободным агентом.

А еще:

«Штутгарт» выкупил у «Хоффенхайма» 22-летнего голкипера Грегора Кобеля, стоимость трансфера составила 4 млн евро.

Россия

Слух дня: Эмануэль Маммана («Зенит» – «Сочи»)

Кажется, этим летом нас снова ждет стая перелетных птиц по избитому маршруту Петербург – Сочи. Первая ласточка уже есть: «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» ведет с сочинцами переговоры об аренде защитника Эмануэля Мамманы.

Эмануэль Маммана Фото: Getty Images

А еще:

«Урал» назначил главным тренером бывшего коуча «Урала-2» Юрия Матвеева;

«Локомотив» предложил Александру Кокорину в два раза больше подъемных, чем «Зенит»: москвичи дают 4 млн евро, питерцы – 2;

«Зенит» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о переходе полузащитника Антона Зиньковского. Его могут купить и отдать в аренду в «Сочи»;

Дмитрий Тарасов продлил контракт с «Рубином» до 31 декабря 2020 года.

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