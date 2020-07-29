Российские клубы поработали круче всей Европы.

Англия

Слух дня: Джейдон Санчо («Боруссия» – «МЮ»/«Ливерпуль»)

Чемпионат Англии Kicker: Санчо хочет в «Ливерпуль», а не в «МЮ» – Джейдону нужны трофеи ЧАС НАЗАД

Сага с возвращением вингера в Англию обещает затянуться. «МЮ» хочет самого крутого юнца с британским паспортом, а «Боруссия» отказывается снижать цену даже с учетом коронавирусного кризиса. Kicker бахнул инсайдом – клуб Бундеслиги просит за Санчо 120 млн евро, манкунианцы готовы предложить не более 100 и даже не вступали в официальные переговоры по игроку. Интересно, что сам Джейдон предпочитает вариант с «Ливерпулем» – игрок чувствует, что под руководством Юргена Клоппа у него будет больше шансов на трофеи.

А еще:

Агент Филиппе Коутиньо Киа Джурабчан подтвердил желание игрока вернуться в Премьер-лигу и сообщил, что на него есть несколько претендентов. Правда, бразилец не исключает вариант, при котором он останется в «Барселоне».

Левый защитник «Лестера» Бен Чилуэлл просится на выход. К англичанину серьезный интерес со стороны «Челси», и игрок хочет переехать в Лондон.

«Арсенал» продлит аренду полузащитника «Реала» Дани Себальоса на следующий сезон. Первую половину кампании испанец провел блекло, но при Артете доказал крутизну.

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес перейдет в «Манчестер Сити». 20-летний испанец придет в качестве замену Лерою Сане – «горожане» заплатят 25 млн евро сразу, а еще 10 млн – бонусами.

Италия

Слух дня: Виктор Осимхен («Лилль» – «Наполи»)

Как утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио, неаполитанцы готов выписать 50 млн евро (правда, сумма будет выплачиваться в течение пяти лет) + бонусы ради Виктора Осимхена. 21-летний форвард «Лилля» в минувшем сезоне забил 18 мячей в 38 официальных матчах. По информации источника, сделка уже оформлена – осталось дождаться официального объявления.

А еще:

Антонио Конте в очередной раз опроверг слухи о Лео Месси в «Интере»: «Мне кажется, легче перенести Миланский собор, нежели привести Месси в «Интер».

«Лацио» предложил трехлетний контракт и 5 млн евро в год плеймейкеру «Сити» Давиду Сильве.

Германия

Слух дня: Тьяго Алькантара («Бавария» – ?)

Вчера мы писали, что на выход просится Давид Алаба – у защитника год по контракту и желание заработать побольше в остатке карьеры. Такая же история с 29-летним испанцем, только в его случае работает спортивная мотивация и желание нового опыта. Sport Bild сообщил, что «Бавария» готова удовлетворить просьбу игрока, если получит предложение свыше 30 млн евро. Ранее ходило много слухов про интерес к Тьяго со стороны «Ливерпуля».

А еще:

Джером Боатенг тоже задумывается об уходе из мюнхенского клуба – немец рассчитывает вернуться в Англию. 31-летний защитник провел один сезон в «Сити», но отыграл лишь 16 матчей.

Россия

Слух дня: Александр Кокорин («Зенит» – «Спартак»)

Контракт Кокорина с «Зенитом» закончился, и нападающего отправляют во все топы РПЛ без разбору – по различным слухам он может остаться в «Сочи» на весь следующий сезон, подписать контракт с «Локомотивом» или получить еще один шанс в составе чемпиона. Самый невероятный инсайд однозначно выдал Metaratings – по информации источника, 30 июля игрок подпишет контракт со «Спартаком».

Раньше Саша говорил, что никогда не будет играть за красно-белых, а в 2017-м после победы над московским клубом дерзко подколол оппонента.

А еще:

«Локомотив» подтвердил возвращение Федора Смолова после окончания аренды в «Сельте».

Железнодорожники подписали 18-летнего полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова. Как сообщает пресс-служба клуба, «Локомотив» подписал с игроком 5-летнее соглашение.

29 июля полузащитнику Олегу Шатову исполнилось 30 лет – в этот день «Зенит» освободил его от контрактных обязательств, и он в тот же день перешел в «Рубин».

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо», клубы завершают переговоры.

«Зенит» подтвердил, что Бранислав Иванович уходит из клуба.

Телеграм-канал Mash заявил, что Денис Глушаков попросился назад в «Спартак» – хочет быть ближе к своей возлюбленной, футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

Еще в Европе

36-летний Рикарду Куарежма покинул турецкую «Касымпашу» по истечении контракта. В прошлом сезоне он настрелял всего 4 мяча за 27 матчей.

Экс игрок «Зенита» Халк заявил, что у него есть предложения из Англии, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции и Китая. А как же Россия?

Черышев скоро в «Зените», Облак – в «Челси», на Виллиана запал «Арсенал». Сделки и слухи вторника

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