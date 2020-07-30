«Спартак» собирает филиал «Зенита», а ЦСКА подписал нападающего.

Англия

Слух дня: Натан Аке («Борнмут» – «Манчестер Сити»)

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«Сити» согласовал трансфер 25-летнего центрального защитника Натана Аке из «Борнмута». «Вишенки» вылетели из АПЛ, но прилично заработают на продаже – 43 млн евро. Как сообщает The Guardian, до официально объявления остались только формальности – «горожане» оформили первую летнюю покупку, а Гвардиола заполучил крутого игрока в центр обороны. Возможно, это конец карьеры Джона Стоунза в клубе.

А еще:

«Боруссия» смягчила позицию по Джейдону Санчо – клуб готов рассмотреть вариант, при котором «МЮ» заплатит за вингера всего 60 млн евро этим летом и распределит дальнейшие выплаты на несколько лет. Изначально немцы не собирались отпускать игрока дешевле, чем за 120 млн евро.

«Арсенал» присоединился к «МЮ» в гонке за полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем. «Дьяволы» назывались единственными претендентами на игрока.

Португальские издания сообщают о согласовании сделки по переходу нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса все в тот же «МЮ» – если верить всем слухам, команде будет некуда складировать игроков к концу лета.

Как сообщает BBC, инвесторы из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла» – ранее в клуб отправляли Гарета Бэйла, Филиппе Коутиньо и других топов, но без денег шейхов к «сорокам» никто не поедет.

Италия

Слух дня: Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед» – «Интер»)

Чилийский вингер убедил боссов итальянского клуба в профпригодности – «нерадзурри» хотят предложить ему полноценный контракт и выкупить футболиста у «МЮ». Как сообщает ESPN, проблемой может стать оклад игрока – по нынешнему трудовому договору игрок получает сумасшедшие 440 тысяч евро в неделю. В Милане готовы платить лишь вдвое меньше, и Алексису предстоит расставить приоритеты.

А еще:

Андреа Пирло вернулся в «Ювентус» – правда, в качестве тренера. Легендарный итальянец будет работать с командой U-23.

Испания

Слух дня: Тер Стеген («Барселона» – «Челси»/«Бавария»)

«Барса» не может продлить контракт с Тер Стегеном – действующая сделка истекает через два года, и каталонцы никак не сойдутся с немцем по условиям нового договора. По информации Cadena Ser, ситуация осложняется интересом «Баварии» и «Челси» – Марк-Андре может соблазниться возможностью поиграть в Англии или заменить Мануэля Нойера в главном клубе Германии.

А еще:

«Чемпионат» пишет о переговорах Далера Кузяева из «Зенита» с «Валенсией». Еще игроком интересовались «Марсель», «Бордо», «Хоффенхайм» и один немецкий клуб, название которого не уточняется.

Луиса Суареса очень хотят видеть в «Интере». Но не из Милана, а из Майами: Дэвид Бекхэм видит в уругвайце отличного кандидата на первый большой клубный трансфер, пишет Mundo Deportivo.

Давид Алаба хочет сменить «Баварию» на «Барселону». Sport.es пишет, что футболист требует 20 миллионов евро в год и считает, что каталонцы удовлетворяет его финансовые пожелания.

«Атлетико» выжидает развязки саги с Каем Хаверцом в «Челси» – «синие» претендуют на Яна Облака, но нынешний клуб голкипера не хочет отпускать игрока в Англию. В испанской команде считают, что у лондонцев не хватит денег на два дорогостоящих перехода.

Россия

Слух дня: Александр Кокорин («Зенит» – «Спартак»)

Вероятность трансфера становится все выше – инсайдер Иван Карпов сообщил, что Кокорин уже побывал в офисе «Спартака» в Москве. А Вячеслав Короткин из «СЭ» добавил: «Завтра планируется прогулка Саши по музею «Спартака» и презентация. Сегодня, скорее всего, просто само подписание». По слухам, уход нападающего окончательно рассорил Сергея Семака с руководством «Зенита», и одно из возможных направлений для тренера – все тот же «Спартак». Параллельная реальность все ближе.

А еще:

Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» по схеме 2+1.

ЦСКА подписал 21-летнего нападающего Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за игрока 8,5 млн евро.

По информации Tuttocalciomercato24, «Зениту» интересен центральный защитник дюссельдорфской «Фортуны» и сборной Турции Айхану Каану. Услугами 25-летнего турка также интересуется «Аталанта».

Зиньковский может продолжить карьеру в «Сочи», пишет Иван Карпов. «Крылья» вылетели в ФНЛ, и игрок склоняется к варианту с РПЛ.

Роман Нойштедтер попрощался с «Динамо» – клуб не продлил контракт с футболистом.

Кокорин и Глушаков в «Спартаке», Санчо просится в «Ливерпуль». Сделки и слухи среды

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