Агент рассказал о будущем Бэйла, «Барса» определилась с главной целью. Трансферы и слухи субботы

Трансферы
Фото: Eurosport
«Спартак» не объявил Кокорина.
Россия
Сделка дня: Георги Шелия («Тамбов» – «Ахмат»)
Тер Стеген хочет на выход из «Барсы», «Сити» близок к первой покупке. Сделки и слухи четверга
Вратаря подписали по схеме 2+1, а тот забрал себе номер 88 – в прошлом сезоне под ним играл Денис Глушаков. Намек на то, что Глушаков покидает грозненский клуб?
А еще:
- «Локомотив» заинтересован в приобретении выступавшего за «Крылья Советов» Максима Глушенкова, который принадлежит «Спартаку». Красно-белые просят за 21-летнего футболиста вписанные в контракт 8 млн евро, игрок не хочет в аренду и просит полноценный трансфер.
- ТАСС сообщает, что ЦСКА продлил защитника Кирилла Набабкина, который выступает за армейцев сезона-2009/10. «Сейчас улаживаются нюансы», – сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
- Представители Далера Кузяева ведут переговоры и с «Зенитом», и с клубами из Европы – об этом заявил Sport24 отец и агент футболиста Адьям Кузяев. Конкретики пока нет, ясность обещают через неделю.
- «Спартак» не объявил Кокорина, потому что произошла трагедия в семье Александра Соболева.
Англия
Сделка дня: Трой Пэррот (аренда из «Тоттенхэма» в «Миллуолл»)
Юный нападающий «шпор» отправился в аренду в Чемпионшип – в «Миллуолл», за который выступал Харри Кейн. 18-летний форвард вдохновлен примером Харри и надеется повторить его путь: вернуться и зажечь в АПЛ.
А еще:
- «Вулверхэмптон» ищет замену Раулю Хименесу, который может уйти в «МЮ» или в «Юве». По данным RTP, «Вулвз» присматриваются к Паулинью Диашу из «Браги», трансфер оценивается в 30 млн евро.
- «Эвертон» предложил 20 млн евро за 23-летнего левого защитника «Реала» Серхио Регилона – пишет Sky Sports.
- В «Лестер» из «Ювентуса» может отправиться Даниэле Ругани. Также на игрока претендует «Вулверхэмптон».
Испания
Слух дня: Гарет Бэйл (никуда не уходит)
Гарет Бэйл
Фото: Getty Images
Валлиец не собирается уходить из клуба в летнее трансферное окно. Он уже уведомил об этом главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза – тот переживает из-за недостатка игровой практики у главной звезды. Также о нежелании Гарета менять прописку рассказал его агент Джонатан Барнетт. Это при том, что в последних семи матчах клуба Бэйл ни разу не вышел на поле.
А еще:
- «Барселона» поставила главную цель на трансферное окно – по данным Goal, это центральный защитник «Сити» Эрик Гарсия. Каталонцы видят в Гарсии возможного преемника Жерара Пике.
- «Барселона» и «Ювентус» могут обменяться полузащитниками. Calciomercato пишет, что в Турин отправится Иван Ракитич, а в «Барсу» – Родриго Бентанкур. Дополнительно каталонцы заплатят 30 млн евро.
Италия
Слух дня: Танги Ндомбеле («Тоттенхэм» – «Интер»)
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «шпоры» хотят за игрока аж 50 млн евро, а «нерадзурри» готовы включить в сделку Ивана Перишича или Милана Шкриниара.
Германия
Сделка дня: Седрик Тойхерт («Шальке» – «Унион»)
Форвард вернулся в Гельзенкирхен из аренды в «Ганновере» и тут же отправился в «Унион». Подробности сделки не разглашаются.
А еще:
- Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара может оказаться в «ПСЖ» – об этом пишет Goalсо ссылкой на Le 10 Sport. «Париж» готов отдать 30 млн евро и удовлетворить все финансовые запросы футболиста.
Тьяго Алькантара, «Бавария»
Фото: Getty Images
Другие трансферы и слухи:
- Экс-полузащитник «Бенфики» и «Атлетико» Николас Гайтан, которого несколько лет назад мог приобрести «Зенит», вернулся в Португалию и подписал двухлетний контракт с «Брагой». Последним клубом 32-летнего футболиста был «Лилль», за который он выступал с января 2020 года и за который провел четыре безрезультативных матча.
- Форвард сборной Турции Бурак Йылмаз перешел из «Бешикташа» во французский «Лилль». Мужчине уже 35 лет, но несмотря на возраст, он подписал с «догами» соглашение на два сезона.
«Арсенал» возьмет Коутиньо за 10 млн, ЦСКА хочет вернуть Бекао. Трансферы и слухи пятницы
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