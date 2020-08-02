А еще новый клуб Яна Вертонгена и очередной громкий трансфер «ПСЖ».

Англия

Слух дня: Каспер Шмейхель («Лестер» – «Манчестер Юнайтед»)

Чемпионат России Mash: Глушаков пытается вернуться в «Спартак», чтобы быть ближе к своей девушке 29/07/2020 В 10:09

Судя по всему, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер недоволен голкипером Давидом Де Хеа. Таблоид The Sun сообщил, что «дьяволы» хотят захантить 33-летнего вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля. Если этот трансфер состоится, то Каспер пойдет по стопам своего отца, который долгие годы выступал на «Олд Траффорд» и выиграл с клубом чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

А еще:

«Тоттенхэму» предложили услуги Троя Дини – лидера «Уотфорда», который вылетел в Чемпионшип;

«Арсеналу» приглянулся защитник «Севильи» Диего Карлос. В его контракте с клубом из Андалусии прописана клаусула – 75 млн евро.

Италия

Слух дня: Ян Вертонген («Тоттенхэм» – «Рома»)

Бельгиец недавно стал свободным агентом и сейчас ищет новый клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, Вертонген близок к заключению контракта с «Ромой» – он согласился на двухлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Ян Вертонген Фото: Getty Images

Антонио Конте готовится к уходу из «Интера». Коуч выступил с критикой руководства «нерадзурри» и в ближайшее время проведет встречу с Джузеппе Мароттой. Если специалист не будет удовлетворен дальнейшими действиями клуба, он может покинуть пост.

А еще:

Маротта назвал потенциальный трансфер Лео Месси «утопией»: «Думаю, он закончит карьеру в «Барселоне».

Игрок «Ромы» Николо Дзаньоло интересен «Ювентусу». Tuttosport пишет, что «бьянконери» нравится голевое чутье полузащитника и его требования по зарплате (2,2 млн евро в год).

Франция

Слух дня: Тьяго Алькантара («Бавария» – «ПСЖ»)

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантару. Футболист хочет покинуть Мюнхен, прежде на него претендовали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но парижане проявляют наибольшую заинтересованность. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уже рассказывал, что Тьяго действительно стремится уехать из Германии, его трансферная стоимость – 30 млн евро.

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«Лилль» начал переговоры с «МЮ» о продаже защитника Габриэла Дос Сантоса. На игрока также претендуют «Эвертон» и «Наполи».

Россия

Сделка дня: Александр Кокорин («Зенит» – «Спартак»)

Это все же случилось: Александр Кокорин переметнулся из «Зенита» в «Спартак», подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на год. «Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть тот «Спартак», «который все любят», реализовалась во время его игры за москвичей, а соперничество красно-белых с «Зенитом» обогатилось новыми чертами», – прокомментировал уход Кокорина генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов перейдет на правах аренды в «Тамбов». Об этом пишет Metaratings

39-летний вратарь Сергей Рыжиков официально стал игроком «Тамбова»;

Нобель Арустамян сообщил, что в «Спартак» в ближайшие дни перейдет полузащитник «Уфы» Остон Урунов.

Агент рассказал о будущем Бэйла, «Барса» определилась с главной целью. Трансферы и слухи субботы

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