Eurosport
Фото: Eurosport
А еще новый клуб Яна Вертонгена и очередной громкий трансфер «ПСЖ».
Англия
Слух дня: Каспер Шмейхель («Лестер» – «Манчестер Юнайтед»)
Mash: Глушаков пытается вернуться в «Спартак», чтобы быть ближе к своей девушке
Судя по всему, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер недоволен голкипером Давидом Де Хеа. Таблоид The Sun сообщил, что «дьяволы» хотят захантить 33-летнего вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля. Если этот трансфер состоится, то Каспер пойдет по стопам своего отца, который долгие годы выступал на «Олд Траффорд» и выиграл с клубом чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
А еще:
- «Тоттенхэму» предложили услуги Троя Дини – лидера «Уотфорда», который вылетел в Чемпионшип;
- «Арсеналу» приглянулся защитник «Севильи» Диего Карлос. В его контракте с клубом из Андалусии прописана клаусула – 75 млн евро.
Италия
Слух дня: Ян Вертонген («Тоттенхэм» – «Рома»)
Бельгиец недавно стал свободным агентом и сейчас ищет новый клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, Вертонген близок к заключению контракта с «Ромой» – он согласился на двухлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Ян Вертонген
Фото: Getty Images
Антонио Конте готовится к уходу из «Интера». Коуч выступил с критикой руководства «нерадзурри» и в ближайшее время проведет встречу с Джузеппе Мароттой. Если специалист не будет удовлетворен дальнейшими действиями клуба, он может покинуть пост.
А еще:
- Маротта назвал потенциальный трансфер Лео Месси «утопией»: «Думаю, он закончит карьеру в «Барселоне».
- Игрок «Ромы» Николо Дзаньоло интересен «Ювентусу». Tuttosport пишет, что «бьянконери» нравится голевое чутье полузащитника и его требования по зарплате (2,2 млн евро в год).
Франция
Слух дня: Тьяго Алькантара («Бавария» – «ПСЖ»)
«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантару. Футболист хочет покинуть Мюнхен, прежде на него претендовали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но парижане проявляют наибольшую заинтересованность. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уже рассказывал, что Тьяго действительно стремится уехать из Германии, его трансферная стоимость – 30 млн евро.
А еще:
- «Лилль» начал переговоры с «МЮ» о продаже защитника Габриэла Дос Сантоса. На игрока также претендуют «Эвертон» и «Наполи».
Россия
Сделка дня: Александр Кокорин («Зенит» – «Спартак»)
Это все же случилось: Александр Кокорин переметнулся из «Зенита» в «Спартак», подписав контракт на три сезона с возможностью продления еще на год. «Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть тот «Спартак», «который все любят», реализовалась во время его игры за москвичей, а соперничество красно-белых с «Зенитом» обогатилось новыми чертами», – прокомментировал уход Кокорина генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
А еще:
- Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов перейдет на правах аренды в «Тамбов». Об этом пишет Metaratings;
- 39-летний вратарь Сергей Рыжиков официально стал игроком «Тамбова»;
- Нобель Арустамян сообщил, что в «Спартак» в ближайшие дни перейдет полузащитник «Уфы» Остон Урунов.
Агент рассказал о будущем Бэйла, «Барса» определилась с главной целью. Трансферы и слухи субботы