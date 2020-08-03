Продолжаем август с шестизначными суммами.

Россия

Сделка дня: Лысцов – в «Локо», Фомин – в «Динамо»

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Центральный защитник Виталий Лысцов вернулся в родной «Локомотив». «Крылья Советов» прописали в его контракте сумму отступных, и железнодорожники выкупили воспитанника за 800 тысяч евро. 25-летний игрок заключил контракт на четыре сезона.

Даниил Фомин поставил подпись под четырехлетним соглашением с «Динамо». Инсайдеры писали, что обо всем договорились еще 29 июля, в процессе бело-голубые сбили цену у «Уфы» с 4,5 млн евро до 3,5 мультов.

Сергей Рыжиков же нашел новую работу в «Тамбове». 39-летний голкипер, сделавший имя в «Рубине», покинул «Крылья» на правах свободного агента и подписался с «волками». Также клуб-бомж (сорри, фанаты, но он не живет в собственном городе и теперь переедет в Саранск) заключил контракт с форвардом «Сочи» Александром Карапетяном и украинским страйкером «Олимпика» Виталием Балашовым.

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Англия

Слух дня: из «Челси» уйдут 10 футболистов – в том числе, Канте

Н'Голо Канте, «Челси» Фото: Getty Images

Авторитетная The Times пишет о массовой чистке на «Стэмфорд Бридж». Лондонский клуб примет предложения по защитникам Курту Зума, Андреасу Кристенсену, Эмерсону Палмьери и Маркосу Алонсо. Вероятно, в аренду отправится Кепа Аррисабалага, а Миши Батшуайи с истекающим контрактом стал целью «Лидса». Из-за травм «синие» могут продать Н’Голо Канте, а также выставят на трансфер Тьемуэ Бакайоко и Росса Баркли.

А также:

Виллиан ведет переговоры с «Арсеналом». Его не устраивает оффер о двухлетнем соглашении от «Челси», он хочет контракт на три сезона и обсуждает детали с «канонирами». По данным The Guardian , бразилец согласится и перейдет на «Эмирейтс».

«Манчестер Сити» все еще ведет сделку с «Борнмутом» по Натану Аке, но не отпускает Ферлана Торреса из «Валенсии» и по-прежнему хочет схантить Калиду Кулибани из «Наполи». ESPN передает , что будущее Николаса Отаменди и Джона Стоунза под вопросом.

Италия

Слух дня: «Интер» выкупил Алексиса Санчеса у «МЮ»

Алексис Санчес («Интер») Фото: Getty Images

Corriere della Serra заявила, что «нерадзурри» договорились о сделке по Алексису Санчесу. О полноценном подписании чилийца объявят после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе», 31-летний форвард обошелся миланскому клубу в 15 миллионов евро.

А также:

Бывший тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо (тот самый, хакнувший «Барселону» в 1/4 финала ЛЧ) нашел работу. С нового сезона он возглавит «Кальяри», в котором уволили Вальтера Дзенгу.

Антонио Конте в бешенстве и может покинуть «Интер». Уже возникли слухи о возвращении истеричного алленаторе в «Ювентус», но Конте сам вышел к журналистам, опроверг эти инсайды и пообещал засудить главреда напечатавшей эту информацию газеты.

Германия

Слух дня: Санчо вот-вот покинет «Дортмунд» ради «МЮ»

Инстаграм

Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что «Боруссия» и «Манчестер Ю» находятся на стадии продвинутых переговоров по поводу Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» давно согласовали пятилетний контракт с игроком и теперь общаются с «Дортмундом» по поводу схемы сделки. Британцы настаивают на нескольких траншах, а другой итальянский журналист Николо Скира уточнил в твиттере, что немецкий клуб требует 120 миллионов евро.

А также:

22-летний опорник Джениш Бурнич покинул дортмундскую «Боруссию» и перебрался в клуб второй Бундеслиги «Хайденхайм».

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Испания

Сделка дня: Санти Касорла – в «Аль-Сааде» Хави

«Вильярреал» объявил, что ветеран покинул «желтую субмарину», но официально вторая сторона не подтверждала переход Касорлы. И вот Санти прибыл в Катар и в аэропорту сфотографировался для сторис инстаграма «Аль-Саада» – клуба, который тренирует легенда «Барселоны» Хави Эрнандес. Объявление от пресс-службы арабского клуба последует в самое ближайшее время.

А также:

Marca сообщила , что «Барселона» хочет второй раз за восемь месяцев переподписать контракт с Ансу Фати. В конце 2019 года «сине-гранатовые» прописали клаусулу в 170 млн евро, а в новой копии планируют увеличить отступные до 400 миллионов. У Фати также вырастет зарплата – до уровня игрока основного состава.

А также во Франции:

Правый защитник «Янг Бойз» Джордан Лотомба перебрался в «Ниццу». Французы заплатили за него шесть миллионов евро.

А вингер «Бенфики Б» Эриберту Тавареш за 1,2 млн евро отправился в «Брест». Можно подумать, что он гиперталантливый, раз играет в дубле португальского клуба, но ему уже 23 года, и что Тавареш забыл во второй команде лиссабонцев, непонятно.

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