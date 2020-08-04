Англия расшевелилась и бомбит трансферный рынок.

Россия

Сделка дня: Денис Глушаков («Ахмат» – ?)

Чемпионат Англии The Guardian: «МЮ» купит Санчо в ближайшие дни – он станет самым дорогим англичанином в истории ЧАС НАЗАД

Российский полузащитник попрощался с «Ахматом» и болельщиками клуба – контракт 33-летнего игрока закончился в конце сезона, и новую сделку с грозненцами Глушаков уже не подпишет. Ранее ходили слухи о том, что Денис предложил услуги московским командам – «Спартаку» и «Динамо». Глушаков предпочтет один из столичных клубов, чтобы быть ближе к своей девушке – игроку ЦСКА и сборной России Ксении Коваленко.

А также:

Московский «Спартак» хочет усилить оборону защитником «Атлетико Минейро» Гуги. Москвичи оценили 21-летнего бразильца в 4,5 млн евро и уже сделали соответствующее предложение, сообщил один из представителей футболиста.

Полузащитник «Динамо» Жоазиньо может вернуться в «Краснодар». 31-летний футболист сделал имя за семь лет в составе «быков», а теперь в составе тех же самых краснодарцев тренируется перед стартом нового сезона.

Полузащитник «Лестера» Адриен Силва попал на карандаш «Спартаку». Журналист «СЭ» Вячеслав Короткин утверждает, что красно-белые хотят 31-летнего португальца, который достался «лисам» бесплатно, но сделка далека от конкретики, потому что кандидатура Силвы пока не получила одобрение у скаутов – характеристика не очень.

Воспитанник академии «Краснодара» Илья Жигулев перешел в «Ротор», сообщает официальный сайт волгоградского клуба. Другие детали перехода не приводятся. Прошлый сезон 24-летний футболист провел в «Краснодаре-2».

Защитник Александр Смирнов, который в субботу, 1 августа, покинул «Химки», перешел в «Ростов». Об этом сообщается на сайте ростовчан.

Англия

Слух дня: Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд» – «Манчестер Юнайтед»)

Переход главного английского таланта в «МЮ» обсуждается последние несколько дней, но The Guardian выкатил конкретные детали сделки – если верить британскому изданию, переход случится не позднее конца следующей недели, так как немецкий клуб хочет иметь время для замены игроку. Формально сделка уже согласована – базовая стоимость англичанина составит 100 млн евро, вингер станет самым дорогим футболистом с английским паспортом в истории.

«Дьяволы» выплатят сумму в течение трех лет, кроме того – еще 20 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. Санчо будет получать почти 280 тысяч евро каждые семь дней по пятилетнему контракту. В финансовом плане покупка Джейдона станет для клуба настоящей болью еще по одной причине – игрок воспитывался в академии «Сити», и, как утверждает The Times, 16,6 млн евро из стоимости перехода отойдут именно «горожанам».

А также:

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может продолжить карьеру в Лондоне. На 29-летнего датчанина претендует «Вест Хэм», и по слухам клубы находятся в продвинутой стадии переговоров. Предполагается, что «молотки» заплатят за страйкера 20 млн евро.

«Эвертон», «Арсенал» и «Челси» поспорят за нападающего/атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Уильфрида Заха. Нынешний клуб ивуарийца готов расстаться с ним за 30 млн фунтов.

«Саутгемптон» продлил контракт с 20-летним защитником Джейком Уокинсом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Капитан «святых» Пьер-Эмиль Хёйбьерг отправится в «Тоттенхэм» за 16,6 млн евро – в обратном направлении перейдет защитник Кайл Уокер-Питерс. Англичанин выступал за южан на правах аренды, и клуб заплатит 14,4 млн евро за его выкуп. Почему команды не организовали обмен с доплатой – неизвестно.

Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес уже пылит на базе «Манчестер Сити» – по информации The Guardian, 4 августа он встречался с спортдиром Чики Бегиристайном. 20-летний испанец уже прошел медосмотр в новом клубе, о его трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Италия

Слух дня: Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед» – «Интер»)

О факте полноценного перехода чилийца в итальянский клуб стало известно еще 3 августа, но детали перехода вскрылись только сейчас – «дьяволы» настолько сильно желали избавиться от футболиста, что отпустили его в Милан задаром. В Манчестере вряд ли жалеют – игрок стух после перехода из «Арсенала» и даже близко не отрабатывал жирный контракт, расторжение сделки позволит «МЮ» сохранить 60 млн евро, которые причитались футболисту за оставшиеся два года по договору.

А также:

Балотелли так и не появился в расположении «Брешиа» – клуб расторг контракт с футболистом, которого даром готов подобрать румынский «ЧФР Клуж».

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что тренер «Милана» Марко Джампаоло расторгнет контракт с клубом и подпишет двухлетнее соглашение с «Торино».

По информации Calcio Mercato, «Милан» предложил Ибрагимовичу новую сделку – клуб готов заплатить ему 7 млне евро за сезон.

А еще в мире:

Легенда «Реала» Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. Последним клубом игрока стал «Порту».

«Монако» вот-вот заключит первую сделку лета. Клуб пополнит 22-летний защитник «Реймса» Алекс Дисаси. Сумма трансфера составит 14 млн евро + 3 млн бонусами, сообщает Lequipe.fr.

«Гремио» близок к продаже в «Бенфику» форварда Эвертона Чеболиньи за 20 млн евро с правом на 15% от стоимости будущей перепродажи игрока, пишет Goal.

В Европе выстроилась очередь за защитником «Реала» Серхио Регилоном – игрок провел сезон в аренде в «Севилье» и впечатлил многих. По информации ESPN, «Челси» уже сделал стартовый бид – клубы обсуждают аренду или покупку за 25 млн евро.

«Барселона» думает, что делать с нападающим Франсиском Тринкау. Игрок еще даже не дебютировал за каталонцев, так как был куплен зимой и заканчивал сезон в «Браге» – форварда купили за 31 млн евро, и «Лестер» готов предложить за игрока почти на 20 млн больше. Каталонцы в сомнениях.

Санчо почти в «МЮ» за 120 млн евро, отступные Фати – 400 млн. Первые трансферы и слухи новой недели

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Трансферы Санчо почти в «МЮ» за 120 млн евро, отступные Фати – 400 млн. Первые трансферы и слухи новой недели ДЕНЬ НАЗАД