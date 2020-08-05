В рыночные дела включилась и Испания – Мадрид и Барселона зашуршали кэшем.

Россия

Сделка дня: Адольфо Гайч («Сан-Лоренсо» – ЦСКА)

Чемпионат Англии Просочившийся кадр PES 2021 намекнул на переход Виллиана в «Арсенал» 4 ЧАСОВ НАЗАД

Аргентинский клуб сообщил об уходе воспитанника еще 30 июля – подтверждение от ЦСКА подоспело только сейчас. Контракт 21-летнего форварда рассчитан на пять лет, сообщает официальный сайт красно-синих.

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Экс-защитник «Перуджи» Слободан Райкович близок к переходу в «Локомотив».

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время должен уйти в аренду в «Сочи». Эмилиано Ригони начнет сезон в Петербурге.

Воспитанник ЦСКА вратарь Илья Помазун продлил контракт с армейским клубом до 2025 года и сразу ушел в аренду в «Урал».

Экс-игрок «Спартака» и «Сьона» Антон Митрюшкин может перебраться в «Монпелье» в статусе свободного агента.

Футболист загребского «Динамо» Никола Моро подпишет контракт с московским «Динамо» до конца текущей недели, если пройдет медосмотр.

Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа на правах аренды перешел в «Ротор».

«Локомотив» объявил об уходе нападающего Джефферсона Фарфана.

Англия

Слух дня: Виллиан («Челси» – «Арсенал»)

Вингер «Челси» Виллиан близок к переходу в лондонский «Арсенал». Об этом стало известно благодаря скрину PES 2021, который появился в распоряжении The Sun. 31-летний бразилец стоит в футболке «Арсенала» на фоне приветствия «Добро пожаловать на «Эмирейтс». «Арсенал» сотрудничает с разработчиками компьютерной игры. По слухам, игрок уже попрощался с партнерами по команде – у футболиста были и другие варианты в Европе, но он хочет остаться в Лондоне.

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Бранислав Иванович направляется в Ливерпуль. «Вероятно, я продолжу карьеру в «Эвертоне». Я получил выгодное предложение. Посмотрим, как все обернется. «Црвена Звезда»? Не получал от них никаких предложений. Если позвонят, я подумаю», – цитирует Бано The Sun

«МЮ» интересен Федерико Кьеза – «Фиорентина» просит 55 млн евро за нападающего.

«Астон Вилла» предложит Джеку Грилишу контракт на 110 тысяч фунтов в неделю, чтобы отгородить от интереса «МЮ».

В списке «Сити» – пять топовых покупок. Уже известно, что «горожане» намерены приобрести Лаутаро Мартинеса, Жоау Феликса и Калиду Кулибали – вишлист Пепа привел Sky Sports

«Горожане» в ближайшие сутки завершат сделку по Натану Аке. Похоже, защитник «Борнмута» останется в АПЛ.

Италия

Слух дня: Маурицио Сарри («Ювентус» – ?)

Боссы туринцев недовольны работой Сарри несмотря на успех в чемпионате Италии. Как сообщает журналист Танкреди Палмери, в случае провала в Лиге чемпионов его ждет увольнение – клуб уже общается с возможными преемниками. Среди кандидатов фигурируют Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Джан Пьеро Гасперини и Лучано Спаллетти.

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Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье согласился на трансфер в «Милан». Загвоздка состоит в том, что итальянцы не готовы платить больше 15 млн евро, «шпоры» хотят получить 20 млн евро.

«Наполи» сделал предложение по Джереми Бога из «Сассуоло», но сумма далека от желаемых клубом 40 млн евро.

Испания

Слух дня: Тер Штеген («Барселона»)

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к продлению контракта. 28-летний футболист подпишет новое соглашение с каталонцами сроком на пять лет – ранее ходили слухи, что «сине-гранатовые» не готовы удовлетворить финансовые аппетиты игрока, и этим могут воспользоваться «Челси» и «Бавария». Mundo Deportivo и другие испанские издания утверждают, что клуб все же наскреб деньжат на достойную сделку.

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Footmercato пишет, что Маттео Гендузи и Унаи Эмери могут воссоединиться в «Вильярреале». Бывший тренер «Арсенала» назвал полузащитника главной трансферной целью на лето.

Хамес Родригес готов перейти из «Реала» в «Атлетико» за сумму в 10-15 миллионов евро.

Японский форвард «Реала» Такефуса Кубо ушел в аренду в «Вильярреал». Соглашение рассчитано на один сезон.

Германия

Слух дня: Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»)

Сага с трансфером полузащитника в «Манчестер Юнайтед» далека от завершения – утром различные источники писали о том, что немецкий клуб настаивает на сумме в 120 млн евро, 70 из которых «дьяволы» должны будут заплатить сразу. По информации The Telegraph, «Манчестер» считает такие требования нереалистичными и готов выйти из переговоров по игроку.

Огня добавило вечернее интервью исполнительного директора «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке: «Пока что не было никаких контактов между «Боруссией Дортмунд» и «Манчестер Юнайтед» по Санчо. Ни косвенно, ни через посредников. Предполагаю, что Джейдон появится на сборах в понедельник и будет с нами в предстоящем сезоне. Не ожидаю каких-либо трудностей. Джейдон принял это, он очень приятный, честный парень».

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Защитник Бенжамен Стамбули подписал новый трехлетний контракт с «Шальке».

«МЮ» отстегнет «Сити» за Санчо, Балотелли скатился до чемпионата Румынии. Сделки и слухи вторника

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Трансферы «МЮ» отстегнет «Сити» за Санчо, Балотелли скатился до чемпионата Румынии. Сделки и слухи вторника ВЧЕРА В 19:26