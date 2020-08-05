Виллиан
Фото: Other Agency
В рыночные дела включилась и Испания – Мадрид и Барселона зашуршали кэшем.
Россия
Сделка дня: Адольфо Гайч («Сан-Лоренсо» – ЦСКА)
Просочившийся кадр PES 2021 намекнул на переход Виллиана в «Арсенал»
Аргентинский клуб сообщил об уходе воспитанника еще 30 июля – подтверждение от ЦСКА подоспело только сейчас. Контракт 21-летнего форварда рассчитан на пять лет, сообщает официальный сайт красно-синих.
А также:
- Экс-защитник «Перуджи» Слободан Райкович близок к переходу в «Локомотив».
- Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время должен уйти в аренду в «Сочи». Эмилиано Ригони начнет сезон в Петербурге.
- Воспитанник ЦСКА вратарь Илья Помазун продлил контракт с армейским клубом до 2025 года и сразу ушел в аренду в «Урал».
- Экс-игрок «Спартака» и «Сьона» Антон Митрюшкин может перебраться в «Монпелье» в статусе свободного агента.
- Футболист загребского «Динамо» Никола Моро подпишет контракт с московским «Динамо» до конца текущей недели, если пройдет медосмотр.
- Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа на правах аренды перешел в «Ротор».
- «Локомотив» объявил об уходе нападающего Джефферсона Фарфана.
Англия
Слух дня: Виллиан («Челси» – «Арсенал»)
Вингер «Челси» Виллиан близок к переходу в лондонский «Арсенал». Об этом стало известно благодаря скрину PES 2021, который появился в распоряжении The Sun. 31-летний бразилец стоит в футболке «Арсенала» на фоне приветствия «Добро пожаловать на «Эмирейтс». «Арсенал» сотрудничает с разработчиками компьютерной игры. По слухам, игрок уже попрощался с партнерами по команде – у футболиста были и другие варианты в Европе, но он хочет остаться в Лондоне.
А также:
- Бранислав Иванович направляется в Ливерпуль. «Вероятно, я продолжу карьеру в «Эвертоне». Я получил выгодное предложение. Посмотрим, как все обернется. «Црвена Звезда»? Не получал от них никаких предложений. Если позвонят, я подумаю», – цитирует Бано The Sun.
- «МЮ» интересен Федерико Кьеза – «Фиорентина» просит 55 млн евро за нападающего.
- «Астон Вилла» предложит Джеку Грилишу контракт на 110 тысяч фунтов в неделю, чтобы отгородить от интереса «МЮ».
- В списке «Сити» – пять топовых покупок. Уже известно, что «горожане» намерены приобрести Лаутаро Мартинеса, Жоау Феликса и Калиду Кулибали – вишлист Пепа привел Sky Sports.
- «Горожане» в ближайшие сутки завершат сделку по Натану Аке. Похоже, защитник «Борнмута» останется в АПЛ.
Италия
Слух дня: Маурицио Сарри («Ювентус» – ?)
Боссы туринцев недовольны работой Сарри несмотря на успех в чемпионате Италии. Как сообщает журналист Танкреди Палмери, в случае провала в Лиге чемпионов его ждет увольнение – клуб уже общается с возможными преемниками. Среди кандидатов фигурируют Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Джан Пьеро Гасперини и Лучано Спаллетти.
А также:
- Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье согласился на трансфер в «Милан». Загвоздка состоит в том, что итальянцы не готовы платить больше 15 млн евро, «шпоры» хотят получить 20 млн евро.
- «Наполи» сделал предложение по Джереми Бога из «Сассуоло», но сумма далека от желаемых клубом 40 млн евро.
Испания
Слух дня: Тер Штеген («Барселона»)
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к продлению контракта. 28-летний футболист подпишет новое соглашение с каталонцами сроком на пять лет – ранее ходили слухи, что «сине-гранатовые» не готовы удовлетворить финансовые аппетиты игрока, и этим могут воспользоваться «Челси» и «Бавария». Mundo Deportivo и другие испанские издания утверждают, что клуб все же наскреб деньжат на достойную сделку.
А также:
- Footmercato пишет, что Маттео Гендузи и Унаи Эмери могут воссоединиться в «Вильярреале». Бывший тренер «Арсенала» назвал полузащитника главной трансферной целью на лето.
- Хамес Родригес готов перейти из «Реала» в «Атлетико» за сумму в 10-15 миллионов евро.
- Японский форвард «Реала» Такефуса Кубо ушел в аренду в «Вильярреал». Соглашение рассчитано на один сезон.
Германия
Слух дня: Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»)
Сага с трансфером полузащитника в «Манчестер Юнайтед» далека от завершения – утром различные источники писали о том, что немецкий клуб настаивает на сумме в 120 млн евро, 70 из которых «дьяволы» должны будут заплатить сразу. По информации The Telegraph, «Манчестер» считает такие требования нереалистичными и готов выйти из переговоров по игроку.
Огня добавило вечернее интервью исполнительного директора «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке: «Пока что не было никаких контактов между «Боруссией Дортмунд» и «Манчестер Юнайтед» по Санчо. Ни косвенно, ни через посредников. Предполагаю, что Джейдон появится на сборах в понедельник и будет с нами в предстоящем сезоне. Не ожидаю каких-либо трудностей. Джейдон принял это, он очень приятный, честный парень».
А также:
- Защитник Бенжамен Стамбули подписал новый трехлетний контракт с «Шальке».
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