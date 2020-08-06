Алексис Санчес
Фото: Other Agency
А еще новый клуб Давида Сильвы и две приятные новости для болельщиков «Арсенала».
Англия
Сделка дня: Натан Аке («Борнмут» – «Манчестер Сити»)
Малком: «Слышал, что меня связывают с «Севильей», но это фейк»
«Горожане» официально оформили сделку по трансферу защитника «вишенок». Покупка обошлась «Манчестер Сити» в 45 млн евро, футболист заключил контракт до 30 июня 2025 года. За четыре сезона Хосеп Гвардиола потратил в Манчестере более 350 млн евро только на игроков обороны.
А еще:
- «Арсенал» все ближе к сделке по Виллиану, бразилец подпишет с «канонирами» контракт на три сезона и получит зарплату 120 тысяч евро в неделю;
- Капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к продлению контракта с клубом до 2023 года;
- Пеп Гвардиола сообщил, что 19-летний защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия отказался продлевать соглашение с клубом, которое истекает через год. Скорее всего, Гарсия покинет Манчестер уже в это трансферное окно.
Италия
Сделка дня: Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед» – «Интер»)
Миланский клуб подписал чилийца на постоянной основе, контракт заключен до 2023 года. «Интер» уточнил, что трансфер был совершен бесплатно. Эксперты подсчитали: «МЮ» заплатил за каждое касание (!) мяча Алексисом по 28 800 фунтов. Самая неудачная сделка в истории?
А еще:
- «Лацио» близок к трансферу Давида Сильвы на правах свободного агента, сообщает Sky Italy;
- «Аталанта» предложила «Шахтеру» 12 млн евро за израильского полузащитника Манора Соломона. «Горняки» ответили отказом – они хотят получить за игрока большую сумму.
Россия
Сделка дня: Джано Ананидзе («Анортосис» – «Ротор»)
Бывший игрок «Спартака» Джано стал игроком «Ротора», присоединившись к новичку РПЛ на правах свободного агента. «У меня были другие варианты продолжения карьеры – из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение. Все шло хорошо в переговорах и я решил вернуться в Россию», – заявил 27-летний Ананидзе.
А еще:
- Лиссабонский «Спортинг» предложил «Краснодару» 7 миллионов евро за Вандерсона, «быки» хотят 10;
- «Ахмат» подписал двухлетний контракт с бывшим защитником «Уфы» Александром Пуцко;
- Экс-форвард «Динамо» Кирилл Панченко продолжит карьеру в «Тамбове», его трансфер анонсировал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.
Франция
Слух дня: Давид Алаба («Бавария» – «ПСЖ»)
Главный тренер парижан Томас Тухель обратился к руководству клуба с просьбой купить Алабу, который отказывается продлевать контракт с «Баварией». Австриец просит у мюнхенского клуба зарплату 20 млн евро за сезон, однако чемпионы Германии не готовы удовлетворить его аппетиты. Действующее соглашение Алабы с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года.
Давид Алаба, «Бавария»
Фото: Imago
А еще:
- Защитник «Лилля» Габриэл присоединиться к лондонскому «Арсеналу», потенциальная сумма трансфера – 30 млн евро. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».
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