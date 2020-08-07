А еще новый коуч у «Торино» и первый тренерский опыт Робина ван Перси.

Англия

Слух дня: Калиду Кулибали («Наполи» – «Манчестер Сити»)

Чемпионат России «Спартак» объявил о трансфере Урунова 05/08/2020 В 09:22

Пеп Гвардиола продолжает расчищать рынок в поисках новых защитников. «Горожане» не будут останавливаться на покупке Натана Аке: по данным Corriere dello Sport, «Сити» предложили 70 млн евро за защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Неаполитанцы требуют на 20 млн больше – еще бы, ведь Кулибали обладает репутацией одного из надежнейших дефендеров Серии A.

Калиду Кулибали Фото: Getty Images

А еще:

Трансфер Виллиана в «Арсенал» можно считать свершившимся. Игрок не полетел с «Челси» на матч против «Баварии»;

«Ливерпуль» предложил «Норвичу» 10 млн фунтов за защитника Джамала Льюиса, «канарейки» ответили отказом;

«Брайтон» захантил 19-летнего бельгийца Ларса Дендонкера на правах свободного агента.

Россия

Сделка дня: Эмануэль Маммана («Зенит» – «Сочи»)

Аргентинский защитник присоединился к сочинцам на правах аренды, он проведет на берегу Черного моря сезон-2020/21. Маммана – уже десятый игрок, который перешел из «Зенита» в «Сочи». Ранее этим же маршрутом проследовали Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Андрей Мостовой и Александр Кокорин.

А еще:

«Химки» арендовали у «Локомотива» защитника Брайана Идову до конца сезона-2020/21;

«Тамбов» арендовал защитника ФК «Родина» Александра Головню;

ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по полузащитнику Фаусто Вере. Теперь решающее слово за игроком.

Испания

Сделка дня: Густаво Майя («Сан-Паулу» – «Барселона»)

«Барса» объявила о переходе 19-летнего нападающего Густаво Майи из «Сан-Паулу». В контракте игрока прописали гигантскую клаусулу – 300 млн евро. Майя описывается как «динамичный нападающий с неплохими навыками завершения и умением отдавать ассисты». Вся сделка обошлась «сине-гранатовым» в 4,5 млн евро.

Италия

Сделка дня: Марко Джампаоло возглавил «Торино»

Бывший коуч «Милана» возглавил вторую команду Турина, подписав контракт на два года. Помимо «Милана», специалист работал в «Кальяри», «Сиене», «Катании», «Чезене», «Брешии», «Кремонезе», «Эмполи» и «Сампдории».

А еще:

Давид Сильва – почти официально в «Лацио». Информацию подтвердил Джанлука ди Марцио, испанец получит контракт на три сезона.

А еще в Европе:

бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси вошел в тренерский штаб Дика Адвоката в «Фейенорде». Голландец будет работать с форвардами клуба.

«Интер» приобрел Алексиса, «Ротор» вернул в РПЛ звезду «Спартака». Сделки и слухи четверга

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Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26