А еще новый нападающий у «Локо» и новая цель «Спартака».

Россия

Слух дня: Черышев отказался от РПЛ

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26

Герой ЧМ-2018 Денис Черышев отказался переходить в «Спартак» или ЦСКА, хотя ему поступали конкретные предложения. Об этом сообщает издание Superdeporte. В приоритете полузащитника – впечатлить нового главного тренера «Валенсии» Хави Грасию на предсезонных сборах. Денис хотел бы побороться за место на левом фланге стартового состава с Гонсало Гуэдешем.

Денис Черышев Фото: Getty Images

А еще:

«Локомотив» объявил о переходе нападающего солигорского «Шахтeра» Виталия Лисаковича, контракт с 22-летним белорусом заключен до 2024 года;

Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро в ближайшее время станет игроком московского «Динамо», сообщает «Чемпионат»

«Спартак» заинтересован в покупке опорного полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, французы готовы отпустить его за 8 млн евро.

Италия

Сделка дня: Андреа Пирло возглавил «Ювентус»

Да это же просто БУМ! После вылета из Лиги чемпионов «Ювентус» расстался с Маурицио Сарри и назначил новым коучем... Андреа Пирло! 41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года. У Пирло пока не было опыта работы на высшем уровне. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «бьянконери», а тут – такой поворот в карьере.

А еще:

«Лацио» завершит трансфер Давида Сильвы в понедельник, игрок подпишет с римским клубом контракт на три сезона;

Криштиану Роналду не уйдет из «Ювентуса» этим летом, заявил президент клуба Андреа Аньелли.

Англия

Слух дня: Хамес Родригес («Реал» – «Арсенал»)

Колумбиец больше не сыграет за «Реал» – на него не рассчитывает главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан. По информации The Sun, активный интерес к Хамесу проявляет «Арсенал». Агент игрока Жорже Мендеш, впрочем, рассчитывает пристроить клиента в «Атлетико» или «ПСЖ». «Реал» готов продать Хамеса за 22 млн фунтов (около 24 млн евро).

Хамес Родригес, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

А еще:

«Арсенал» готов отпустить полузащитника Лукаса Торрейру в «Милан» – игрок не слишком впечатлил Микеля Артету по итогам второй половины сезона;

«Барселона» предложит «Манчестер Сити» 14 млн фунтов за 19-летнего защитника Эрика Гарсию, сообщает The Sun.

По информации Liverpool Echo, игрок «Уотфорда» Исмаила Сарр попал в шорт-лист «Ливерпуля».

А еще в мире:

Танкреди Пальмери пишет, что «Бенфика» предложила Эдинсону Кавани контракт на 9 млн евро в год.

«Ман Сити» нацелился на Кулибали, «Сочи» взял очередного игрока «Зенита». Сделки и слухи пятницы

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Чемпионат Испании Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам» 23/05/2020 В 05:41