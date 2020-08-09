Время закончить первую неделю августа лучшими историями футбольного рынка.

Россия

Сделка дня

Чемпионат России Jeunesfooteux: «Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Зенита» Барриосом ЧАС НАЗАД

«Тамбов» подпишет контракты с двумя игроками «Краснодара». Спортивный директор «волков» Павел Худяков заявил, что клуб заключит соглашения с экс-защитником «быков» Алексеем Грицаенко и лучшим бомбардиром «Краснодара-2» Германом Онугхой. Официально ни пресс-служба аутсайдера РПЛ, ни руководство клуба Галицкого не подтверждали трансферы.

Слух дня

Вильмар Барриос, «Зенит» Фото: Getty Images

Опорник «Зенита» Вильмар Барриос может уехать в АПЛ. За ним пристально следит лондонский «Арсенал», а в Санкт-Петербурге уже отказались от продажи колумбийца «Ньюкаслу» за 17 миллионов евро – требуют все 30 млн отступных. Об этом сообщили источники Jeunesfooteux.

А также:

«Спартак» отказался от покупки защитника «Атлетико Минейро» Гуги Гомеса. Инсайдер «СЭ» Вячеслав Короткин уточнил , что это решение гендира москвичей Шамиля Газизова, а тренер Доменико Тедеско очень разочарован срывом трансфера. Вместо Гуги красно-белые могут приобрести экс-капитана швейцарской молодежки Сильвана Хефти. 22-летний игрок «Санкт-Галлена» может сыграть и справа в обороне, и в центре защиты.

«Рубин» близок к покупке 23-летнего полузащитника сборной Южной Кореи Хван Имбома. Об этом рассказал директор загребского «Динамо», который распереживался, что «Казань» предложила за азиата «Ванкуверу» больше денег. Агент Хвана подтвердил переход и сообщил, что из Татарстана в Канаду переведут 2,5 млн евро.

Англия

Сделка дня

19-летний полузащитник дубля «МЮ» Эйнджел Гомес отправился в «Лилль». Он на правах свободного агента уже подписал с французами пятилетний контракт, но следующий сезон проведет в аренде в «Боавиште».

Слух дня

Константинос Цимикас («Олимпиакос»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») Фото: Getty Images

«Ливерпуль» уже на продвинутой стадии переговоров о приобретении левого защитника «Олимпиакоса» Константиноса Цимикаса. Инсайдер Джеймс Пирс сообщил, что «красные» ищут конкурента для Эндрю Робертсона, и у них отвалился вариант с покупкой Джамала Льюиса из «Норвича». «Оли» получит от мерсисайдцев 13 миллионов евро.

А также:

«Боруссия» установила дедлайн для продажи Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Куча источников писали, что клубы договариваются лишь об условиях сделки, но немецкий телеканал Sport 1 уверяет : в «Дортмунде» устали ждать и топнули ногой. Если в «МЮ» не согласятся на покупку Санчо до понедельника, 10 августа, то сделки не будет.

Экс-вингер «Челси» Виллиан договорился о трансфере с «Арсеналом». Фабрицио Романо из The Guardian передает , что презентация бразильца «канонирами» состоится на следующей неделе. Футболист уже написал прощальное письмо фанатам «синих».

Франция

Слух дня

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Криштиану Роналду устал от волнений в «Ювентусе» и хочет в «Пари Сен-Жермен». Несмотря на то, что директор «Юве» Андреа Аньелли опроверг уход Криша, агент португальца Жорже Мендеш уже переговорил со спортдиром «ПСЖ» Леонардо. Менеджеры встретятся в Лиссабоне на «Финале восьми» Лиги чемпионов, самому Роналду интересен вариант с клубом из французской столицы. В этом уверен Foot Mercato.

А также:

Помимо Криштиану на «Парк де Пренс» может переехать Винисиус. По информации Marca , бразилец расстроен тем, что против «Манчестер Сити» сыграл лишь 75 минут из 180 и готов дернуть из «Реала». Леонардо очень рад и примет вингера даже на правах аренды.

Италия

Слух дня

Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Гонсало Игуаин, Криштиану Роналду, Войцех Шченсный, Сами Хедира, Леонардо Бонуччи, Дуглас Коста, Миралем Пьянич и Пауло Дибала («Ювентус») Фото: Getty Images

Андреа Пирло устроит глобальную чистку в «Ювентусе». Инсайдер Calciomercato Николо Скира пишет, что новый алленаторе туринцев указал пальчиком на Гонсало Игуаина, Сами Хедиру и Дугласа Косту со словами «Этих тут быть не должно». Вместо них Пирло просит подписать центрального нападающего и полузащитника.

Испания

Слух дня

«Барселона» все еще внимательно следит за Эриком Гарсией из «Манчестер Сити». Воспитанник «Ла Масии» хочет сорваться в родной клуб, но «Сити», по данным Mundo Deportivo, не отпускает его за предложенные 10 млн евро. Если Гарсия и попозирует с сине-гранатовой футболкой, то лишь за требуемые 23 миллиона евро. Интересный ход «Манчестера», учитывая нежелание центрбека продлевать истекающий в следующем сезоне контракт.

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