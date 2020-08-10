Одна из эпопей этого лета затормозила, почти не разогнавшись.

Англия

Сделка дня

Трансферы Роналду – в «ПСЖ», Пирло выгонит из «Ювентуса» троих, дедлайн «МЮ» по Санчо. Трансферы и слухи дня ВЧЕРА В 19:20

9 августа появилась информация, что «Ливерпуль» заинтересован в левом защитнике «Олимпиакоса» Костасе Цимикасе, а уже 10 числа переход футболиста был официально подтвержден английским клубом. 24-летний грек подписал долгосрочный контракт – точные данные чемпионы Англии не раскрыли.

Также неизвестно, сколько именно «Ливерпуль» заплатил за игрока сборной Эллады, но медиа шептали – сумма не превысит 13 млн евро.

Слух дня

Виллиан совсем недавно попрощался с фанатами «Челси», а уже сегодня его заметили проходящим медосмотр для «Арсенала». В ближайшие сутки-двое «канониры» должны порадовать неравнодушных приобретением.

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«Шеффилд Юнайтед» предложил 2,2 млн евро за крайнего защитника «Уигана» Энтони Робинсона, сообщил Sky Sports.

19-летний валлийский защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс продлит контракт с клубом до 2024 года.

Уле-Гуннар Сульшер рассказал Goal, что Поль Погба больше не думает об уходе из «МЮ» и в ближайшее время пролонгирует соглашение.

Испания

Сделка дня

Мадридский «Реал» пока не планирует внедрять в состав японского полузащитника Такефусу Кубо и снова отдает его в аренду. Половину сезона-2019/20 новый Месси провел в «Мальорке», а теперь отправился в «Вильярреал». За пользование футболистом «желтая субмарина» заплатит 2,5 млн евро.

Россия

Сделка дня

«Рубин» выкупил у «Ростова» контракт полузащитника Александра Зуева. С 24-летним футболистом подписано соглашение на четыре сезона.

Слух дня

«Спартак» сделал запрос о трансфере полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме дос Сантоса. Агент 29-летнего футболиста подтвердил все предположения для Metaratings.ru.

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Румынский полузащитник «Крыльев Советов» Пол Антон покинул самарскую команду. Напомним, самарцы по итогам сезона-2019/20 вылетели из РПЛ в ФНЛ.

Италия

Слух дня

Андреа Пирло Фото: Getty Images

Андреа Пирло назвал руководству «Ювентуса» фамилии игроков, которых хотел бы видеть в составе в следующем году. Gazzetta dello Sport сообщает, что «бьянконери» объявят охоту на полузащитников – Джорджиньо из «Челси» и Сандро Тонали из «Брешиа».

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Экс-полузащитник «Сити» Давид Сильва, который все еще помогает «горожанам» в Лиге чемпионов, в ближайшие 24 часа оформит переход в «Лацио».

По данным Le10 Sport, Гонсало Игуаин покинет «Ювентус» уже в самое ближайшее время.

А вот Блез Матюиди уже перелистнул страницу – он ушел из «Юве» и, вероятно, отправится в «Интер Майами» Дэвида Бэкхема.

«Интер» планирует забрать у «МЮ» защитника Криса Смоллинга – за 20+5 млн евро.

Германия

Дортмундская «Боруссия» объявила, что не продаст Джейдона Санчо в «МЮ». Спортивный директор Михаэль Цорк заявил, что футболист не просто остается в Германии, но и продлил контракт с серебряным призером Бундеслиги до 2023 года.

Джейдон Санчо Фото: Getty Images

«Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это окончательное решение. Думаю, это закроет все вопросы. Прошлым летом мы изменили зарплату Джейдона в соответствии с тем, как росло качество его выступлений. Можно сказать, мы уже продлили его контракт до 2023 года», – цитирует Цорка клубная пресс-служба.

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Звезда «Байера» Кай Хаверц перейдет в «Челси» сразу после завершения Лиги Европы для немецкого клуба.

Франция

Сделка дня

«Лилль» приобрел бразильского центрального защитника Бруно Фукса из «Интернасьоналя». Сумма трансфера составила 7,5 млн евро.

Роналду – в «ПСЖ», Пирло выгонит из «Ювентуса» троих, дедлайн «МЮ» по Санчо. Трансферы и слухи дня

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