А еще старт переговоров по Каю Хаверцу, Мартин Эдегор снова в «Реале», а Марио Гётце не хочет в Штаты.

Россия

Сделка дня

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Легенда «Краснодара» и российский подданный Жоаозиньо остался в Премьер-лиге. Жорик подписал соглашение с «Сочи» и уже получил в южном клубе 22-й номер. На то, сколько сезонов по новому контракту Жоаозиньо проведет на «Фиште», в пресс-службе не уточнили.

Слух дня

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

«Наполи» уже начал переговоры о приобретении звезды ЦСКА Николы Влашича. Спортдир «партенопеи» Кристиано Джунтоли получил согласие тренера Рино Гаттузо и связался с агентом Влашича. Евгений Гинер, по данным La Gazzetta dello Sport, хочет за хорвата 22 млн евро, «Наполи» предлагает 20 млн + бонусы.

А также:

«Локомотив» почти договорился о покупке вингера «Бордо» Франсуа Камано. За 24-летнего крайка французам вывалят всего 5,5 млн евро, Камано подпишет с железнодорожниками четырехлетний контракт. Об этом пишет RMC Sport.

20-летний полузащитник «Динамо» Данил Липовой проведет сезон в аренде в «Химках». А как же партнерство со «Спартаком», или в Подмосковье спускают не только из Тарасовки?

«Тамбов» подтвердил аренду лучшего бомбардира «Краснодара-2» Германа Онугхи, при этом в контракте есть и опция выкупа 24-летнего парня, которого прозвали русским Лукаку.

Англия

Сделка дня

Жозе Моуринью подписал первого новичка – полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг подписал пятилетнее соглашение с «Тоттенхэмом». Взамен датчанина «шпоры» отправили в «Саутгемптон» вингбека Кайла Уокер-Питерса, проведшего в «Сотоне» прошлый сезон. На прошлой неделе The Telegraph писал, что за Хёйбьерга лондонский клуб выложит 16,7 млн евро, а «святые» заплатят за Уокер-Питерса 13,3 миллиона. При этом менеджеры оформят оба трансфера как разные сделки – привет, ФФП.

Слухи дня

«Манчестер Юнайтед» присматривается к вечно травмированному вингеру «Барселоны» Усману Дембеле. ESPN считает, что 23-летний француз – приоритетная цель «МЮ» после срыва трансфера Джейдона Санчо, но из-за высокой цены «Юнайтед» пока ходит по футбольному рынку и ищет другие кандидатуры.

Кай Хаверц, «Байер» Фото: Getty Images

«Челси» активно включился в переговоры о переходе Кая Хаверца из «Байера». «Леверкузен» как раз вылетел из Лиги Европы и закончил сезон, поэтому к уговорам Хаверца и менеджмента подключился Петр Чех, который уже заманил на «Стэмфорд Бридж» Тимо Вернера. Немцы просят за Кая 100 млн евро, «Челси» не хотят платить так много, поэтому до соглашения еще далеко. Об этом также пишет ESPN.

Испания

Сделка дня

Альфонс Ареола покинул «Реал» и вернулся в «Пари Сен-Жермен». Мадридский клуб не продлил арендное соглашение и не выкупил 27-летнего голкипера, так что Ареола собрал вещички и намылился под Эйфелеву башню. Пока слухов о его будущем не поступало, но и при Кейлоре Навасе в раме ловит Альфонсу в «Париже» совершенно нечего.

Слух дня

Золотой мальчик норвежского футбола Мартин Эдегор вернется в «Мадрид». «Бланкос» досрочно отзовут аренду 21-летнего полузащитника из «Сосьедада», Зинедин Зидан впечатлен прогрессом Эдегора и хочет подключить его к тренировкам с основой. Об этом сообщил As.

А также:

Клаудио Браво, Чили, Кубок Конфедераций-2017 Фото: Getty Images

Оказывается, Клаудио Браво до сих пор на контракте с «Манчестер Сити». Но инсайдер Goal Рубен Урия шепчет , что новый босс «Бетиса» Мануэль Пеллегрини зовет чилийца с собой после четырех лет страданий в АПЛ.

Вратарь Мигель Анхель Мойя продлил соглашение с «Сосьедадом» еще на один сезон. В завершившемся чемпионате Испании 36-летний Мойя провел 13 матчей и пропустил 15 мячей.

Италия

Сделка дня

Защитник «Монако» Камиль Глик пополнил состав новичка Серии А «Беневенто». Он заключил договор до июня 2023 года и будет вновь разрывать итальянскую лигу после двухлетнего отсутствия.

Слух дня

Corriere dello Sport передает, что Марио Балотелли близок к переходу в турецкий «Бешикташ». Последним клубом форварда была «Брешиа», которая порвала с ним контракт, после того как Бало забил на тренировки.

А также:

Помимо Игуаина, Хедиры, Косты, Матюиди и Де Шильо новый тренер «Ювентуса» Андреа Пирло указал на дверь Аарону Рэмзи, пришедшему в клуб лишь прошлым летом. Правда, об этом пишет таблоид Daily Mirror , так что, может, все не так плохо.

А также в Германии:

Марио Гётце, «Боруссия Дортмунд» Фото: Imago

Бывший полузащитник «Дортмунда» Марио Гётце отклонил предложения из MLS со словами «Я еще не все сказал в Европе». Пока 28-летний автор золотого гола ЧМ-2014 остается без клуба.

30-летний румынский аттаканте Александру Максим покинул «Майнц» и на правах свободного агента присоединился к турецкому «Газиантепу».

А также во Франции:

Португальский талант Николас Гайтан покинул «Лилль» и за 0 евро стал игроком «Браги». Вместо него «доги» уже присмотрели 20-летнего канадского форварда «Гента» Джонатана Дэвида – его уже спалили на презентации в майке французов.

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