А еще возвращение Эдегора в Мадрид и два футболиста «Валенсии» в «Вильярреале» Унаи Эмери.

Англия

Слух дня: Куинси Промес («Аякс» – «Арсенал»)

Чемпионат Англии «Ливерпуль» приобрел защитника «Олимпиакоса» Цимикаса. Он станет сменщиком Робертсона 10/08/2020 В 19:17

Любимчик болельщиков «Спартака» может переехать из Амстердама в Лондон. Источник The Sun сообщил, что крайним нападающим «Аякса» интересуется лондонский «Арсенал». В приглашении Промеса заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Отмечается, что лондонский клуб следил за игрой 28-летнего форварда сборной Нидерландов еще в прошлом году и был готов сделать предложение.

Куинси Промес, «Аякс» Фото: Getty Images

А еще:

«Арсенал» остается одним из немногих вариантов для полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Канониры» раздумывают, стоит ли им брать игрока в аренду, учитывая, что их состав в ближайшие дни пополнит бразилец Виллиан.

«Саутгемптон» подтвердил трансфер полузащитника Мохаммеда Салису из «Вальядолида», сумма сделки – 12 млн евро.

Испания

Сделки дня: Даниэль Парехо, Франсис Коклен («Валенсия» – «Вильярреал»)

Команда Унаи Эмери захантила сразу двух полузащитников «Валенсии» – Даниэля Парехо и Франсиса Коклена. С обоими футболистами заключены контракты на четыре сезона. Парехо присоединился к «Вильярреалу» на правах свободного агента, за Коклена «подводники» заплатили 6,5 млн евро. Трансфер Парехо «Вильярреал» анонсировал фотографией дивана, который Дани одарил испанскому вечернему телешоу. Дани расплакался на прямой линии прощания с болельщиками «мышек».

А еще:

Гарет Бэйл отказывается уходить из «Реала». Огромная зарплата валлийца – препятствие для того, чтобы отдать его в аренду. Бэйл готов просидеть еще два года на контракте в «Мадриде», даже если не будет выходить на поле;

«Реал Сосьедад» попрощался с Мартином Эдегором – в прошлом сезоне норвежец выступал за басков на правах аренды. 21-летний полузащитник возвращается в «Реал», на него рассчитывает Зинедин Зидан.

Италия

Сделка дня: Блез Матюиди («Ювентус» – свободный агент)

Полузащитник сборной Франции и «Ювентус» расторгли контракт по обоюдному согласию, об этом сообщает официальный сайт «бьянконери». Матюиди выступал за «Юве» с 2017 года и выиграл в составе клуба пять трофеев: три чемпионства, Кубок Италии и Суперкубок Италии. По слухам, француз продолжит карьеру в клубе Дэвида Бекхэма – «Интер Майами».

А еще:

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали в ближайшее время станет игроком Интера, сообщает Corriere dello Sport . Тонали подпишет с «нерадзурри» контракт на пять лет, а его зарплата составит 3,5 млн евро.

Россия

Слух дня: Элиша Овусу («Гент» – «Спартак»)

Полузащитник «Гента» Элиша Овусу может переехать в Тинькофф РПЛ. Как пишет «Рейтинг Букмекеров», интерес к игроку проявляет «Спартак». Бельгийская сторона просит за футболиста 7-8 миллионов евро. Француз Овусу перешел в «Гент» летом прошлого года и в минувшем сезоне провел за клуб более 40 матчей.

Элиша Овусу Фото: Getty Images

А еще:

Свободный агент, бывший защитник «Ростова» и «Рубина» Владимир Гранат, близок к переходу в «Урал», сообщает «Чемпионат»

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара интересен московскому «Динамо». Также на игрока претендуют киевское «Динамо», «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Москвичи готовы заплатить за Камара, который является воспитанником лондонского «Арсенала», до 10 млн фунтов;

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий присоединился к подмосковным «Химкам» на правах аренды;

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов не сумел пробиться в основу московской команды и перешел в «Уфу».

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