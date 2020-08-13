А еще новые цели «Ювентуса», Ян Вертонген в «Бенфике», а Блез Матюиди – в MLS.

Италия

Слух дня: Криштиану Роналду («Ювентус» – «Барселона»)

Трансферы Промес едет в «Арсенал», «Ювентус» потерял чемпиона мира. Сделки и слухи среды ДЕНЬ НАЗАД

Чтооо? Да! Топовый журналист Гийом Балаге сообщил, что агент Криша Жорже Мендеш предложил услуги футболиста нескольким топ-клубам, включая «Барселону». Также рассматриваются варианты с «ПСЖ» и командами из MLS.

Как пишет AS, в окружении Роналду опровергли слухи: португалец и его семья якобы счастливы в Турине, а сам он намерен остаться в «Ювентусе» до истечения контракта в 2022 году.

А еще:

«Интер» и «Рома» проявляют интерес к защитнику киевского «Динамо» Виталию Миколенко;

«Ювентус» испытывает серьезный интерес к опорному полузащитнику «Атлетико» Томасу Партею;

также «бьянконери» приглянулся нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес, забивший 17 мячей в прошедшем сезоне АПЛ. Мексиканец нравится лично Андреа Пирло.

Англия

Слух дня: Тьяго Алькантара («Бавария» – «Ливерпуль»)

Все лето ходят слухи, что ведущий полузащитник «Баварии» присоединится к «Ливерпулю». 13 августа они нашли подтверждение: по информации Bild, между клубами случились первые официальные переговоры. Также известно, что «Ливерпуль» уже выбил от самого Алькантары принципиальное согласие на переход. «Бавария» хочет выручить за игрока от 30 до 40 млн евро.

А еще:

Виллиан станет игроком «Арсенала» в течение ближайших двух дней;

«Лестер» продал полузащитника Бартоша Капустку в «Легию»;

Филиппе Коутиньо стал ближе к «Арсеналу»: бразилец посетил тренировочную базу лондонцев и подписался в твиттере на Пьер-Эмерика Обамеянга, Седрика Соареша, Габриэла Мартинелли и Давида Луиса.

Россия

Слух дня: Паулинью («Брага» – «Локомотив»)

Нападающий «Браги» Паулинью попал в сферу интересов «Локомотива», сообщает A Bola. Португальский клуб готов расстаться с лучшим бомбардиром только за сумму, прописанную в его контракте в качестве отступных – 30 млн евро. Первое предложение по Паулинью уже делал «Лацио», но итальянцы согласны выложить за игрока лишь 15-16 млн евро. Также в услугах форварда заинтересованы «Вулверхэмптон» и «Спортинг». В прошлом сезоне Примейры 27-летний Паулинью забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 29 матчах.

Паулинью («Брага») Фото: Getty Images

А еще:

«Крылья Советов» захантили лучшего бомбардира прошлого сезона ФНЛ Ивана Сергеева, «Торпедо» получил за его трансфер 200 тысяч евро;

Вингер «Бордо» Камано проходит обследование в Мюнхене перед трансфером в «Локомотив», пишет Иван Карпов;

Даниэль Мишкич, ранее выступавший за «Оренбург», стал игроком «Урала»;

«Локомотив» объявил о трансфере 31-летнего сербского защитника Слободана Райковича. Соглашение рассчитано на один сезон.

А еще в Европе:

свободный агент Ян Вертонген договорился с «Бенфикой» о трехлетнем контракте, медосмотр бельгийца в новом клубе, скорее всего, пройдет в пятницу.

А еще за океаном:

бывший игрок «Ювентуса» и чемпион мира Блез Матюиди официально присоединился к клубу Дэвида Бекхэма из MLS – «Интер Майами».

Промес едет в «Арсенал», «Ювентус» потерял чемпиона мира. Сделки и слухи среды

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