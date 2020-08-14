А еще интерес «Наполи» к Джикии, легенда спартаковских мемов – в Чечне + взрыв рынка от «Бенфики».

Англия

Сделка дня

Чемпионат Испании ESPN: «Барселона» выбрала тип нового тренера, после Сетьена придет Куман, Почеттино или Хави 14 МИНУТ НАЗАД

«Арсенал» официально подтвердил переход экс-вингера «Челси» Виллиана. Бразилец подписал контракт на три сезона и уже выбрал на «Эмирейтс» 12-й номер. Болельщики «канониров» недовольны, что клуб взял очередного клиента агента Киа Джурабчиана и ради зарплаты Вилли уволил кучу рядовых сотрудников.

Плюс до сих пор непонятно, как Артета будет вписывать новичка в нападение, где уже есть Обамеянг, Ляказетт, Пепе и Себальос. Зато Виллиан стал уже третьим игроком за пять лет, ушедшим из «Челси» в «Арсенал». Смущает лишь то, что и ему, и Петру Чеху, и Давиду Луису на момент сделки было 32-33 года.

А также:

Экс-полузащитник сборной Польши Бартош Капустка вернулся из «Лестера» в «Легию» и подписал с варшавским клубом соглашение по схеме 2+1. Правда, за «лис» Капустка провел всего три матча в Кубке Англии и четыре сезона катался по арендам в Германии и Бельгии.

«Челси» охотится за Декланом Райсом из «Вест Хэма». The Times сообщает , что «синие» мечтают вернуть воспитанника, уехавшего из академии еще в 2014-м, но «молотки» требуют за опорника не меньше 88 млн евро.

«Манчестер Сити» предложил «Наполи» 63 миллиона евро за центрального защитника Калиду Кулибали. Танкреди Палмьери передал , что «партенопеи» рассчитывают стрясти с «горожан» еще чуть-чуть побольше денег за сенегальца.

Россия

Сделка дня

Рекордсмен РПЛ по сухим матчам Никита Медведев покинул «Локомотив». Гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе недавно спустил голкипера в «Казанку», но агенты посчитали, что лучше расторгнуть контракт и поискать другие варианты. После двух матчей за три года Медведев, по сообщениям «Рейтинга Букмекеров», нашел местечко в казанском «Рубине». Информацию про Татарстан уже подтвердил инсайдер «Бизнес ONLINE» Владислав Зимагулов.

А также:

Герой красно-белых мемов Георгий Мелкадзе ожил в «Тамбове» у Григоряна и отправился в новую аренду – теперь в «Ахмат» к Андрею Талалаеву. В грозненском клубе 23-летний бородач будет выступать под нетипичным для полузащитника №3.

«Рубин» подписал полузащитника сборной Южной Кореи Хван Имбома

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков договаривался с «Химками», но в итоге подписался с «Уралом». Клуб Григория Иванова не согласовал контракт с Владимиром Гранатом из «Рубина», выиграл гонку у «Ротора» и ударил по рукам с 32-летним центрбеком.

Денис Адамов, «Краснодар» Фото: From Official Website

22-летний вратарь «Краснодара-2» Денис Адамов стал предметом разборок чемпиона и вице-чемпиона страны. «Локомотив» обратился к «быкам» за Адамовым, но в клубе Галицкого сообщили железнодорожникам, что продадут голкипера в «Зенит». По информации Metaratings.ru , питерский клуб заплатит за парня с двумя матчами в РПЛ 2 миллиона евро.

Чемпион Европы Адриен Силва может переехать в Россию, но не в «Спартак», а в ЦСКА. Португальский Record сообщил , что армейцы вместе с киевским «Динамо» внимательно следят за ситуацией с полузащитником «Лестера», у которого в 2021 году истекает контракт с «лисами».

Испания

Сделка дня

Принадлежащий «Уотфорду» Кучо Эрнандес не сыграл за «шершней» ни одного матча с 2017 года и отправился в новую аренду, уже третью с момента подписания полноценного контракта. В прошлом сезоне 21-летний форвард забил пять мячей за «Мальорку», а теперь уехал в «Хетафе», который чуть не попал в Лигу чемпионов. В апреле 2019-го Кучо стал первым футболистом U-20 после Серхио Агуэро, вонзавшим мячи «Реалу» и «Барселоне». Так что «Хетафе» взял элитного бомбардира.

А также:

«Реал» спихнет в аренду 30-миллионного бразильца Рейньера. As прокричал , что «Мадрид» подыскивает для 18-летнего парня хорошее место для адаптации в Европе – одним из вариантов станет «Боруссия». На «Бернабеу» считают, что «Дортмунд» отлично подойдет Рейньеру по стилю, а Люсьен Фавр предоставит молодому таланту игровое время.

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Италия

Слух дня

Георгий Джикия, «Спартак» Фото: Getty Images

«Наполи» интересовался капитаном «Спартака» Георгием Джикией. После слуха о продаже одного из пары защитников Джикия-Жиго главный тренер Доменико Тедеско лично пошел к владельцу Леониду Федуну и попросил оставить 26-летнего центрбека сборной России в Тарасовке. По данным Sport24, «Наполи» появился в этой истории после разговора Тедеско и Федуна, поэтому даже не приступил к переговорам с футболистом или агентом.

А также:

«Ювентус» пошел по проверенной схеме и готовится раздербанить ближайшего конкурента. Инсайдер Николо Скира затвитил , что боссы «бьянконери» хищно смотрят на левого защитника «Аталанты» Робина Госенса. Зимой «Бергамо» не продал немецкого латераля в «Лион» за 25 миллионов евро и оценивает игрока в 30-35 мультов.

Тот же Скира написал , что Пауло Дибала не хочет покидать «Турин» и просит об увеличении зарплаты до 15 миллионов евро в год. Сейчас ему на счет капает 7,3 млн евро за сезон, в офисе «Юве» предлагают повышение до 10 миллионов плюс бонусы.

Инсайдер El Chiringuito назвал 3 клуба, которым Мендеш предлагал Роналду

А также в Португалии:

«Бенфика» взрывает трансферный рынок. «Орлы» объявили о трех громких покупках – экс-защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена на правах свободного агента, центрфорварда «Фрайбурга» Луку Вальдшмидта за 15 млн евро и вингера «Гремио» и сборной Бразилии Эвертона за 20 млн евро. Ждем официального подтверждения и по Эдинсону Кавани – телеканал TVI24 уже сообщил , что Матадор вот-вот присоединится к «Бенфике», зарплата 9 млн евро в год ждет его.

«Порту» схантил вратаря сборной Португалии Клаудиу Рамуша. Середняк местной лиги «Тондела» не привязала 28-летнего голкипера, поэтому тот ушел к «драконам» бесплатно на правах свободного агента.

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