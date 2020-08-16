Казахстанец в РПЛ, Роналду могут продать за 60 мультов, а Миранчук и Сильва никак не доедут до Италии.

Россия

Чемпионат Италии TMW: «Ювентус» убрал Роналду из списка неприкасаемых и готов продать его за 60 млн евро 4 ЧАСОВ НАЗАД

«Ахмат» подтвердил переход вингбека шымкентского «Ордабасы» Марата Быстрова. Он подписал контракт на два года и получил в Чечне 96-й номер. Защитник сборной Казахстана не скрывал, что трансфер был идеей Андрея Талалаева, который тренировал его в «Тамбове», но рад предложению из русской Премьер-лиги.

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Олег Данченко отправился в аренду из «Рубина» в «Уфу» и в этом сезоне будет слушать крики Вадима Евсеева вместо подсказок Леонида Слуцкого.

Инсайдер «СЭ» Вячеслав Короткин сообщил , что вингер «Бордо» Франсуа Камано прошел медосмотр в Мюнхене и в начале следующей недели подпишет контракт с «Локомотивом».

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Англия

Бен Чилуэлл, «Лестер» Фото: Getty Images

Влиятельная The Independent передала, что «Челси» договорился о покупке латераля «Лестера» Бена Чилуэлла. Не только «Ман Сити» собирает дорогих крайков: за парня лондонцы заплатят 72 миллиона евро, с бонусами сумма вырастет до 86 миллионов. Чилуэлл пройдет медобследование для «синих» в понедельник, 17 августа, тогда же, вероятно, о переходе объявят официально.

А также:

«Манчестер Сити» отдал в аренду «Спортингу» Педро Порро. Правый испанский защитник проведет в Португалии два года.

«Ливерпуль» не хочет платить 30 миллионов евро за Тьяго Алькантару. У испанца заканчивается контракт с «Баварией» в июне 2021-го, соглашение с «Мерсисайдом» уже обговорено, но английский клуб собирается сэкономить и взять полузащитника бесплатно через пять месяцев. Об этом затвитил инсайдер The Guardian Фабрицио Романо.

Daily Mail написал , что вратарь Дин Хендерсон, проведший сезон в «Шеффилд Юнайтед», вернулся в «МЮ» и хочет сражаться за место в раме с Давидом де Хеа. Но в Манчестере другие планы: 23-летнего голкипера снова отдадут в аренду (уже шестую подряд) для набора опыта.

Испания

Луис Суарес, Артуро Видаль, «Барселона» Фото: Getty Images

В «Барселоне» пройдут массовые чистки – El Mundo Deportivo сообщила, что боссы точно оставят на «Камп Ноу» Месси, Тер Стегена, Де Йонга и молодых Пуча с Фати, по остальным примут предложения. В Каталонии могут указать на дверь Луису Суаресу, у которого истекает контракт следующим летом (и уже готовится оффер от «Аякса»), и остальным высокооплачиваемым взросликам – Гризманну, Альбе, Ракитичу, Серджи Роберто, Видалю и Семеду. За травмы из клуба исключат Умтити с Дембеле.

А также:

Защитник «Милана» Давиде Калабрия переедет в Испанию – Sport Mediaset сообщил , что у 23-летнего парня есть офферы из «Севильи» и «Бетиса», на «Сан-Сиро» за него просят 15 млн евро.

Италия

Пауло Дибала, Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Реструктуризацию состава проводят и в «Ювентусе» – под нового алленаторе Андреа Пирло нужны свежие футболисты, а денег на них нет. Поэтому в Турине готовы продать за 90-100 миллионов евро Пауло Дибалу, на которого есть спрос у топ-клубов. В частности, намекает La Gazzetta dello Sport, аргентинцем интересовался «Реал», а прошлым летом Дибала был близок к трансферу в АПЛ – «МЮ» или «Тоттенхэм».

А также:

«Сассуоло» объявил о подписании защитника сборной Турции Каана Айхана. Экс-игрок дюссельдорфской «Фортуны» заключил трехлетнее соглашение, немцы получат около 2,5 млн евро.

«Лацио» может не дождаться Давида Сильвы из АПЛ. Испанский маэстро провел прощальный матч за «Сити» в ЛЧ с «Лионом» и мурыжит римлян с ответом, да или нет. «Орлы», по данным La Gazzetta dello Sport , установили дедлайн на 16 августа, чтобы взять игрока подобного уровня в случае отказа Сильвы. У Давида есть офферы из «Валенсии» и из Катара, причем на Ближнем Востоке предлагают зарплату в 10 млн евро в год.

А еще в Германии:

«Вердер» взял в аренду талантливого пушистика из «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга. Вингер проведет в Бремене следующий сезон и получил в Бундеслиге 22-й номер.

Полуфиналист ЛЧ «Лейпциг» уже ищет усиление и присматривается к лучшему бомбардиру турецкой лиги Александру Сорлоту. Норвежцем, забившим 24 мяча в 34 матчах, интересуются также «Наполи», «Фиорентина» и «Вольфсбург». Об этом шепчет Sky Sports.

А еще во Франции:

Левый вингер сборной Кот-д’Ивуара Макс Градель покинул «Тулузу» и на правах свободного агента перебрался в «Сивасспор».

Защитник «Лилля» Габриэл станет заменой Калиду Кулибали в «Наполи» в случае трансфера сенегальца в «Сити» – инсайдер Николо Скира уверен в джентльменском соглашении клубов Лиги 1 и Серии А. «Доги» получат за бразильца 22+3 млн евро, но «Арсенал» влез и уже дает за него 25+3 миллиона.

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