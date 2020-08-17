Трансферы, 17.08
Фото: Eurosport
А еще вечный слив Заха, три новых варианта для Сильвы и замена Вернеру из Турции.
Россия
«Рубин» закупился на сезон. В Казани подписали контракт со свободным агентом и рекордсменом РПЛ по сухим минутам Никитой Медведевым, а также защитником «Крыльев» Георгием Зотовым. Но если голкипер поставил личную закорючку под двухгодичным договором, то у 30-летнего крайка сроки поджимают – соглашение лишь до конца текущего сезона.
Месси шантажирует «Барселону». Вероятность ухода в «Интер» и «Ман Сити» – около нуля
А также:
- «Локомотив» объявил о покупке вингера «Бордо» Франсуа Камано. Он прошел медосмотр в Мюнхене, прибыл в Москву и предстал с красно-зеленой футболкой с 25-м номером. Железнодорожники сторговались с французами на 5,5 млн евро.
- «Динамо» сообщило о трансфере полузащитника хорватской молодежки Николы Моро. Transfermarkt оценил сделку по опорнику «Загреба» в 8,5 млн евро, экс-пресс-атташе московского клуба Константин Алексеев говорит, что бело-голубые заплатили всего семь миллионов.
- «Краснодар» удержал вингера Вандерсона от ухода в «Зенит». Бразилец переподписал контракт, заканчивавшийся в 2022 году, и теперь привязан к клубу Сергея Галицкого до конца сезона-2023/24.
- «Порту» и «Зенит» не договорились о трансфере защитника Йордана Осорио, сообщает A Bola. Сине-бело-голубые, где 26-летний венесуэлец выступал на правах аренды, могли выкупить игрока за 7 млн евро, но не снизили сумму на торгах и отказались от услуг запасного центрбека.
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Англия
Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прибыл на просмотр в «Тоттенхэм». 33-летний голкипер в прошлом сезоне не провел ни одной игры АПЛ за «Бёрнли» и ушел свободным агентом. Статистика двух предыдущих чемпионатов у Харта еще хуже – 2,16 пропущенного мяча за «бордовых»-2018/19 и 2,05 залетевших гола за «Вест Хэм»-2017/18. Теперь Джо, видимо, присядет за Уго Льорисом в «шпорах». Об этом пишет BBC.
А также:
- Звезда «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха хочет покинуть клуб. За ним, по информации Sky Sports, следят «ПСЖ», «Дортмунд» и «Монако», сам Заха уже сообщил руководству о желании уйти.
- Капитан Джеймс Уорд-Прауз останется в «Саутгемптоне» еще на пять лет, до конца сезона-2024/25.
- 19-летний янгстер «Ливерпуля» Неко Уильямс тоже подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами, но срок договора пресс-служба не называет – просто «долгосрочный».
- Полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Шкипп проведет следующий чемпионат Англии в аренде в «Норвиче», «шпоры» обо всем объявили официально.
Испания
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Лионель Месси едва ли не впервые готов по-настоящему покинуть «Барселону». Инсайдер Esporte Interativo Марсело Бехлер со ссылкой на источник в клубе заявил, что Лео уведомил руководство о желании уйти, если не будет нормального спортивного проекта. С репортерами El Mundo Deportivo тут же связались из офиса «сине-гранатовых» и опровергли слова аргентинца, а в окружении Месси и вовсе отказались от комментариев.
А также:
- Похоже, вместо уволенного в ночи Кике Сетьена руководство «Барсы» выбрало нового коуча. Им станет Роналд Куман, замеченный в Каталонии в понедельник днем. Бывший защитник «блауграны» отказал бывшей команде ради мечты вывести Нидерланды на Евро-2020, но мэйджор сборных перенесли, а Куман почувствовал, что этот поезд еще раз упускать нельзя. О назначении объявят на неделе – возможно, даже во вторник.
- Легенда «Манчестер Сити» Давид Сильва, похоже, не окажется в «Лацио». Estadio Deportivo пишет, что испанцем интересуются на родине «Валенсия» и «Бетис», а также римская «Рома».
- Лицо пенсионного фонда Испании Диего Коста покинет «Атлетико» и, вероятно, переберется в Серию А. По данным инсайдера COPE Хуана Гато, вечно пожилой форвард уже сказал семье, что окажется в Милане. Вероятно, все же на «Сан-Сиро» с «россонери», потому что в сине-черной части города правит Антонио Конте, с которым у Диего старые счеты.
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Германия
Дайо Упамекано, «Лейпциг»
Фото: Getty Images
«Бавария» снова взялась за старое и пощипывает конкурентов по Бундеслиге. Летом 2021 года в Мюнхен хотят перетащить защитника «Лейпцига» Дайо Упамекано. Вечных чемпионов Германии не остановит даже продленный центрбеком контракт до конца сезона-2022/23. Об этом написал репортер британского Sky Sports News Кэйве Сольеол.
А также:
- Лучший бомбардир турецкой лиги, норвежец Александр Сорлот отправится на повышение в Бундеслигу. Эксперт Ян-Аге Фьорфорт со ссылкой на местную газету Nidaros затвитил, что форвард, принадлежащий «Кристал Пэлас», обговорил условия личного контракта с «Лейпцигом».
- Инсайдер Николо Скира уверен, что «Бавария» уже договорилась с «Хартсом», перетащила на «Альянц Арену» 18-летнего защитника Аарона Хики и выдала парнишке контракт на пять сезонов.
- А Фабрицио Романо из The Guardian ответил Скире твитом про согласованную сделку по Валентино Лазаро – австриец прошел медосмотр и стал игроком «Гладбаха» на правах аренды.
А также в Италии:
Аркадиуш Милик, «Наполи»
Фото: Getty Images
- Аркадиуш Милик страстно хочет в «Ювентус», и его не останавливает отставка Маурицио Сарри. В эфире Sky Sport Italia передали, что польский форвард «Наполи» уже отказал «Роме» и желает поработать с Андреа Пирло.
- Экс-вингер «Челси» Педро на шаг ближе к «Роме» – репортеры сайта Джанлуки ди Марцио уже сфотографировали испанца в аэропорту Рима.
- Аллан покинет «Наполи» и воссоединится с Карло Анчелотти, который трясет боссов «Эвертона», чтобы ему подписали усиление в центр поля. В Неаполе хотят за центрхава 35+5, у «ирисок» нет таких денег на бразильца, как передает журналист Альфредо Педулла. Другой целью мерсисайдцев стал Абдулайе Дукуре из «Уотфорда», но его возьмут лишь в случае срыва переговоров по Аллану.
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