А еще вечный слив Заха, три новых варианта для Сильвы и замена Вернеру из Турции.

Россия

«Рубин» закупился на сезон. В Казани подписали контракт со свободным агентом и рекордсменом РПЛ по сухим минутам Никитой Медведевым, а также защитником «Крыльев» Георгием Зотовым. Но если голкипер поставил личную закорючку под двухгодичным договором, то у 30-летнего крайка сроки поджимают – соглашение лишь до конца текущего сезона.

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Англия

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прибыл на просмотр в «Тоттенхэм». 33-летний голкипер в прошлом сезоне не провел ни одной игры АПЛ за «Бёрнли» и ушел свободным агентом. Статистика двух предыдущих чемпионатов у Харта еще хуже – 2,16 пропущенного мяча за «бордовых»-2018/19 и 2,05 залетевших гола за «Вест Хэм»-2017/18. Теперь Джо, видимо, присядет за Уго Льорисом в «шпорах». Об этом пишет BBC.

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Звезда «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха хочет покинуть клуб. За ним, по информации Sky Sports , следят «ПСЖ», «Дортмунд» и «Монако», сам Заха уже сообщил руководству о желании уйти.

Капитан Джеймс Уорд-Прауз останется в «Саутгемптоне» еще на пять лет, до конца сезона-2024/25.

19-летний янгстер «Ливерпуля» Неко Уильямс тоже подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами, но срок договора пресс-служба не называет – просто «долгосрочный».

Полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Шкипп проведет следующий чемпионат Англии в аренде в «Норвиче», «шпоры» обо всем объявили официально.

Испания

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Лионель Месси едва ли не впервые готов по-настоящему покинуть «Барселону». Инсайдер Esporte Interativo Марсело Бехлер со ссылкой на источник в клубе заявил, что Лео уведомил руководство о желании уйти, если не будет нормального спортивного проекта. С репортерами El Mundo Deportivo тут же связались из офиса «сине-гранатовых» и опровергли слова аргентинца, а в окружении Месси и вовсе отказались от комментариев.

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Похоже, вместо уволенного в ночи Кике Сетьена руководство «Барсы» выбрало нового коуча. Им станет Роналд Куман, замеченный в Каталонии в понедельник днем. Бывший защитник «блауграны» отказал бывшей команде ради мечты вывести Нидерланды на Евро-2020, но мэйджор сборных перенесли, а Куман почувствовал, что этот поезд еще раз упускать нельзя. О назначении объявят на неделе – возможно, даже во вторник.

Легенда «Манчестер Сити» Давид Сильва, похоже, не окажется в «Лацио». Estadio Deportivo пишет , что испанцем интересуются на родине «Валенсия» и «Бетис», а также римская «Рома».

Лицо пенсионного фонда Испании Диего Коста покинет «Атлетико» и, вероятно, переберется в Серию А. По данным инсайдера COPE Хуана Гато , вечно пожилой форвард уже сказал семье, что окажется в Милане. Вероятно, все же на «Сан-Сиро» с «россонери», потому что в сине-черной части города правит Антонио Конте, с которым у Диего старые счеты.

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Германия

Дайо Упамекано, «Лейпциг» Фото: Getty Images

«Бавария» снова взялась за старое и пощипывает конкурентов по Бундеслиге. Летом 2021 года в Мюнхен хотят перетащить защитника «Лейпцига» Дайо Упамекано. Вечных чемпионов Германии не остановит даже продленный центрбеком контракт до конца сезона-2022/23. Об этом написал репортер британского Sky Sports News Кэйве Сольеол.

А также:

Лучший бомбардир турецкой лиги, норвежец Александр Сорлот отправится на повышение в Бундеслигу. Эксперт Ян-Аге Фьорфорт со ссылкой на местную газету Nidaros затвитил , что форвард, принадлежащий «Кристал Пэлас», обговорил условия личного контракта с «Лейпцигом».

Инсайдер Николо Скира уверен , что «Бавария» уже договорилась с «Хартсом», перетащила на «Альянц Арену» 18-летнего защитника Аарона Хики и выдала парнишке контракт на пять сезонов.

А Фабрицио Романо из The Guardian ответил Скире твитом про согласованную сделку по Валентино Лазаро – австриец прошел медосмотр и стал игроком «Гладбаха» на правах аренды.

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Аркадиуш Милик, «Наполи» Фото: Getty Images

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