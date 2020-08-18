А еще новая команда для Арсена Венгера и три направления развития карьеры для Федора Смолова.

Англия

Слух дня: Дуглас Коста («Ювентус» – «Манчестер Юнайтед»)

Чемпионат России Metaratings: Смолов ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США 9 ЧАСОВ НАЗАД

Если «красным дьяволам» так и не удастся подписать Джейдона Санчо, они предпримут попытку захантить вингера «Ювентуса» Дугласа Косту. Об этом сообщает Sky Sports. Отмечается, что на протяжении сезона-2019/20 скауты «МЮ» внимательно следили за Костой и остались удовлетворены его прогрессом.

Дуглас Коста Фото: Getty Images

А еще:

голкипер Клаудио Браво покинул «Манчестер Сити» после четырех лет выступлений за клуб. 37-летний спортсмен стал свободным агентом;

«Арсенал» близок к заключению нового контракта с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Габонец получит высокую зарплату – 280 тысяч евро в неделю;

«Тоттенхэм» официально заключил 2-летний контракт с голкипером Джо Хартом.

Испания

Сделка дня: Давид Сильва («Манчестер Сити» – «Реал Сосьедад»)

Все думали, что Давид вот-вот присоединится к «Лацио», однако в последний момент 34-летний испанец сенсационно перешел в «Реал Сосьедад». Сильва заключил с новым клубом контракт, рассчитанный на 2 сезона.

Боссов «Лацио» поведение Сильвы, с которым они вроде как договорились, привело в бешенство. «Сосьедад» украл сделку по Давиду Сильве! У «Лацио» была полная договоренность о трехлетнем соглашении и назначенный в Риме медосмотр. «Реал» тайно связался с игроком, итальянцы в ярости. Но переход состоялся», – написал инсайдер The Guardian Фабрицио Романо.

А еще:

испанский журналист Альваро Монтеро уверен , что Лионель Месси не покинет «Барселону». Каталонский клуб по-прежнему остается для 6-кратного обладателя «Золотого мяча» лучшим вариантом.

Россия

Слух дня: Дамьен Ле Таллек («Монпелье» – «Зенит»)

Полузащитник «Монпелье» вот-вот должен обзавестись российским паспортом: он женат на русской девушке и имеет все шансы получить гражданство, которое сделает его лакомым куском для клубов РПЛ. Как сообщает Sport24, 30-летний Ле Таллек может присоединиться к «Зениту», также на него претендует московское «Динамо» (именно в Москве у Ле Таллека уже куплен дом).

Дамьен Ле Таллек Фото: Getty Images

«Дамьен в течение двух месяцев должен получить российское гражданство. Мы на это надеемся», – заявил представитель футболиста Адриан Алиай.

А еще:

агент защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса подтвердил информацию, что его клиент в ближайшее время присоединится к ЦСКА;

Нобель Арустамян пишет , что «Аталанта» не может сойтись с «Локомотивом» по вопросу отступных за Алексея Миранчука. В контракте футболиста прописана клаусула в размере 8 млн евро, однако москвичи просят 20 млн;

форвард «Локомотива» Федор Смолов ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США. Вариант с MLS наименее приоритетен из-за визовых и логистических сложностей в разгар пандемии коронавируса;

«Динамо» отправило Мигела Кардозу в аренду в «Белененсиш».

А еще в Европе

намечается впечатляющая тренерская рокировка – если Роналд Куман уйдет в «Барселону» (а президент каталонцев Жозеп Бартомеу объявил это уже почти свершившимся фактом), то в сборной Нидерландов его заменит Арсен Венгер.

Месси сказал боссам «Барсы», что уйдет. Источник – репортер, первым написавший о Неймаре в «ПСЖ»

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Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26