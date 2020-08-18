Трансферы дня
Фото: Eurosport
А еще новая команда для Арсена Венгера и три направления развития карьеры для Федора Смолова.
Англия
Слух дня: Дуглас Коста («Ювентус» – «Манчестер Юнайтед»)
Metaratings: Смолов ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США
Если «красным дьяволам» так и не удастся подписать Джейдона Санчо, они предпримут попытку захантить вингера «Ювентуса» Дугласа Косту. Об этом сообщает Sky Sports. Отмечается, что на протяжении сезона-2019/20 скауты «МЮ» внимательно следили за Костой и остались удовлетворены его прогрессом.
Дуглас Коста
Фото: Getty Images
А еще:
- голкипер Клаудио Браво покинул «Манчестер Сити» после четырех лет выступлений за клуб. 37-летний спортсмен стал свободным агентом;
- «Арсенал» близок к заключению нового контракта с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Габонец получит высокую зарплату – 280 тысяч евро в неделю;
- «Тоттенхэм» официально заключил 2-летний контракт с голкипером Джо Хартом.
Испания
Сделка дня: Давид Сильва («Манчестер Сити» – «Реал Сосьедад»)
Все думали, что Давид вот-вот присоединится к «Лацио», однако в последний момент 34-летний испанец сенсационно перешел в «Реал Сосьедад». Сильва заключил с новым клубом контракт, рассчитанный на 2 сезона.
Боссов «Лацио» поведение Сильвы, с которым они вроде как договорились, привело в бешенство. «Сосьедад» украл сделку по Давиду Сильве! У «Лацио» была полная договоренность о трехлетнем соглашении и назначенный в Риме медосмотр. «Реал» тайно связался с игроком, итальянцы в ярости. Но переход состоялся», – написал инсайдер The Guardian Фабрицио Романо.
А еще:
- испанский журналист Альваро Монтеро уверен, что Лионель Месси не покинет «Барселону». Каталонский клуб по-прежнему остается для 6-кратного обладателя «Золотого мяча» лучшим вариантом.
Россия
Слух дня: Дамьен Ле Таллек («Монпелье» – «Зенит»)
Полузащитник «Монпелье» вот-вот должен обзавестись российским паспортом: он женат на русской девушке и имеет все шансы получить гражданство, которое сделает его лакомым куском для клубов РПЛ. Как сообщает Sport24, 30-летний Ле Таллек может присоединиться к «Зениту», также на него претендует московское «Динамо» (именно в Москве у Ле Таллека уже куплен дом).
Дамьен Ле Таллек
Фото: Getty Images
«Дамьен в течение двух месяцев должен получить российское гражданство. Мы на это надеемся», – заявил представитель футболиста Адриан Алиай.
А еще:
- агент защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса подтвердил информацию, что его клиент в ближайшее время присоединится к ЦСКА;
- Нобель Арустамян пишет, что «Аталанта» не может сойтись с «Локомотивом» по вопросу отступных за Алексея Миранчука. В контракте футболиста прописана клаусула в размере 8 млн евро, однако москвичи просят 20 млн;
- форвард «Локомотива» Федор Смолов ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США. Вариант с MLS наименее приоритетен из-за визовых и логистических сложностей в разгар пандемии коронавируса;
- «Динамо» отправило Мигела Кардозу в аренду в «Белененсиш».
А еще в Европе
- намечается впечатляющая тренерская рокировка – если Роналд Куман уйдет в «Барселону» (а президент каталонцев Жозеп Бартомеу объявил это уже почти свершившимся фактом), то в сборной Нидерландов его заменит Арсен Венгер.
Месси сказал боссам «Барсы», что уйдет. Источник – репортер, первым написавший о Неймаре в «ПСЖ»
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