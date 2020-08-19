А еще новый клуб Нури Шахина и новый тренер у «Барселоны».

Англия

Слух дня: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед» – «Челси»)

Чемпионат Испании Куман не продержится в «Барсе» больше года. Следующий президент назначит Хави или Гвардиолу 8 ЧАСОВ НАЗАД

«МЮ», скорее всего, оставит в команде голкипера Дина Хендерсона, удвоив ему зарплату. Таким образом, первым номером в команде Уле-Гуннара Сульшера останется Давид Де Хеа, вторым – Хендерсон, а Ромеро угодит в совсем уж глубокий запас. Эта ситуация не устраивает 33-летнего аргентинца: как пишет Sky со ссылкой на Daily Star, на Серхио претендуют сразу несколько клубов АПЛ. Флагманскую позицию среди них занимает «Челси», также Ромеро интересен «Эвертону» и «Лидсу».

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро Фото: Imago

А еще:

защитник «Барселоны» Жерар Пике получил предложение от вернувшегося в АПЛ «Фулхэма», сообщает Sport.es . «Сине-гранатовые» не против расстаться с 33-летним игроком;

в переговорах «Манчестер Сити» и «Наполи» по Калиду Кулибали наметился прогресс. Итальянцы предложили «горожанам» игрока за 66,4 млн евро, эта цена наверняка устроит команду Гвардиолы;

Тьяго Силва предложил свои услуги «Челси» после окончания контракта с «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

Германия

Сделка дня: Рейнир («Реал» – «Боруссия» Д)

Дортмундская «Боруссия» арендовала у мадридского «Реала» полузащитника Рейнира, срок соглашения рассчитан на ближайшие два сезона. «Рейнир – игрок, обладающий огромным талантом. Его можно использовать на различных позициях. Мы наблюдали за ним более двух лет. Дадим ему время на адаптацию, после чего он станет дополнительной опцией в атаке», – прокомментировал трансфер спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк.

А еще:

«Байер» рассматривает нападающего «Ромы» Патрика Шика в качестве замены Каю Хаверцу. Последний с большой долей вероятности до конца трансферного окна перейдет в «Челси».

Испания

Сделка дня: Роналд Куман (сборная Нидерландов – «Барселона»)

Каталонцы официально подписали нового главного тренера: команду возглавил бывший коуч сборной Нидерландов Роналд Куман, с ним заключили контракт до 30 июня 2022 года. Ранее из «Барселоны» выгнали Кике Сетьена, под руководством которого «кулес» с позорным счетом 2:8 проиграли «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

А еще:

Зинедин Зидан определился с преемником Кариму Бензема, если француз покинет команду. Зизу хочет подписать страйкера «Интера» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Daily Mail

в штаб Кумана в «Барсе» может войти бывший нападающий «блауграны», автор двух голевых передач в финале ЛЧ-2006 Хенрик Ларссон;

«Реал» все еще надеется избавиться от Гарета Бэйла. На игрока претендует «Тоттенхэм» Жозе Моуринью, но валлиец согласен на трансфер только в том случае, если не потеряет в зарплате.

Россия

Слух дня: «Милан» лидирует в гонке за Миранчука

На лидера «Локомотива» претендуют сразу три итальянских клуба – «Рома», «Аталанта» и «Милан». Фаворитом гонки считаются «россонери», которые делали официальное предложение по Миранчуку еще зимой.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

«Трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука. «Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла», – сообщает РБК.

А еще:

ЦСКА 20 августа начнет заключительный раунд переговоров по полузащитнику «Спортинга» Жоау Палинье, рыночная стоимость игрока – 4,8 млн евро;

«Наполи» рассматривает Георгия Джикию в качестве замены Кулибали, другие претенденты – Габриэл из «Лилля» и Сократис Папастатопулос из «Арсенала».

А еще в Европе:

бывший игрок «Реала» и «Боруссии» Нури Шахин присоединился к турецкому «Антальяспору», контракт с 31-летним полузащитником заключен на два сезона.

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