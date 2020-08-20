А еще три новичка за день в «Роторе» и новый вратарь у «Атлетико».

Испания

Слух дня: Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль» – «Барселона»)

Чемпионат Испании Elespanol: Моуринью настаивает на возвращении Бэйла в «Тоттенхэм» 10 ЧАСОВ НАЗАД

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хочет видеть в команде соотечественника Жоржиньо Вейналдума. Как сообщает Algemeen Dagblad, Куман попросил голландца не продлевать соглашение с «Ливерпулем», которое истекает 30 июня 2021 года.

Джорджиньо Вейналдум, полузащитник «Ливерпуля» Фото: Getty Images

А еще:

«Атлетико» объявил об уходе вратаря Антонио Адана – у 33-летнего игрока истек контракт, и его не стали продлевать;

голкипер «Милана» Хосе Рейна может сменить клуб. 37-летний игрок согласовал условия контракта с «Валенсией», пишет Marca;

«Атлетико» на замену Адану подписал 24-летнего вратаря хорватского «Локомотива» Иво Грбича. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

Англия

Слух дня: Габриэл («Лилль» – «Арсенал»)

Президент «Лилля» Жерар Лопес подтвердил, что согласовал трансфер защитника Габриэла в лондонский «Арсенал» и «Наполи». Теперь сам игрок выберет, куда ему лучше перейти. «Он сделает выбор сегодня или завтра», – заявил Жерар. Transfermarkt оценивает Габриэла в 20 млн евро.

А еще:

«Арсенал» торгует еще одного игрока из французской лиги – полузащитника «Лиона» Уссема Ауара. На него также претендует «Манчестер Сити»;

«Фулхэм», вернувшийся по итогам сезона в АПЛ, приобрел левого защитника «Уигана» Энтони Робинсона;

«Челси» заинтересован в трансфере центрального защитника «Брайтона» Бена Уайта, его торгуют за 25 млн фунтов. Англичанин провел прошедший сезон в «Лидсе» на правах аренды.

Италия

Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – «Ювентус»)

Tutto Mercato выстрелил инсайдом, что 33-летнего форварда «Барселоны» Луиса Суареса ждут в «Ювентусе». Уругвайцу предлагают контракт на два года и зарплату в 3 млн евро. Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к Кариму Бензема – «бьянконери» явно намерены подписать этим летом топового нападающего. Также на Суареса претендует «Аякс».

А еще:

20-летним нападающим киевского «Динамо» Владиславом Супрягой интересуется ряд клубов Серии А – в частности, «Аталанта», «Кальяри» и «Торино».

А еще в Европе:

«Боруссия Мёнхенгладбах» подписала австрийского полузащитника «Интера» Валентино Лазаро. Футболист перебрался в Германию на один сезон на правах аренды, сумма сделки – 1,2 млн евро.

Россия

Сделка дня: «Ротор» подписал трех игроков

Новичок Премьер-лиги продолжает усиливать состав: после трансфера Джано Ананидзе «Ротор» подписал Александра Саплинова из «Ростова», Сабу Кверквелия из «Локомотива» и Зурико Давиташвили из «Рубина». Все игроки присоединились к волгоградцам на правах аренды, сроки соглашений – на один сезон.

А еще:

«Спартак» интересуется форвардом «Порту» Тикиньо. По информации A Bola , московский клуб готов заплатить за бразильца 10 миллионов евро;

голкипер «Краснодара» Денис Адамов близок к трансферу в «Зенит». Игрок уже прибыл в Санкт-Петербург, где должен пройти медосмотр;

белорусский нападающий Илья Шкурин, который отказался играть за национальную сборную при президенте Лукашенко, может перейти из ЦСКА в «Химки» на правах аренды.

Пике может вернуться в АПЛ, «Милан» лидирует в гонке за Миранчуком. Сделки и слухи среды

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26