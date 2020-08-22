Трансферы
Фото: Eurosport
Кажется, мы на пороге очередной трансферной саги.
Испания
Слух дня: Лео Месси («Барселона» – «Ювентус»)
«Барса» манит опорника «Ливерпуля», «Ювентус» вербует Суареса. Сделки и слухи четверга
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Чемпионы Италии хотят объединить у себя двоих лучших футболистов XXI века. По данным Sport, Лео Месси высказал Роналду Куману свою позицию относительно будущего в «Барселоне», и она довольно неприятная для каталонцев. Лео готов покинуть клуб хоть нынешним летом, хоть будущим – некоторые председатели правления «Барсы» вроде не против такого развития событий. За ситуацией, помимо «Юве», наблюдают «ПСЖ», «Сити» и «Интер».
А еще:
- Куман хочет заполучить в «Барселону» защитника «Сити» Анхелиньо, который этот сезон провел в аренде в «Лейпциге» и дошел с ним до полуфинала ЛЧ. «Горожане» просят за 23-летнего футболиста 30 млн евро.
- Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что клуб не рассчитывает на него в новом сезон. «Нет проблем», – довольно коротко и ясно.
Англия
Слух дня: Лаутаро Мартинес («Интер» – «Сити»)
Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
The Sun объявило о желании Пепа Гвардиолы увидеть Лаутаро Мартинеса в «Сити». Аргентинец станет долгосрочной заменой Серхио Агуэро. Изначально «горожане» рассчитывали на Харри Кейна, но договорится с непосредственным соперником по АПЛ, да еще и с прижимистым Даниэлем Леви из «Тоттенхэма», будет гораздо сложнее.
А еще:
- «Арсенал» подписал профессиональный контракт с 17-летним полузащитником «Фейенорда» Анассом Салах-Эддином.
- 20-летний полузащитник «Ньюкасла» Мэтти Лонгстафф продлил контракт с родным клубом до 2022-го.
- Фредди Юнгберг ушел из «Арсенала», чтобы начать карьеру главного тренера. Первый клуб шведа пока не называется.
Россия
Слух дня: Далер Кузяев (свободный агент – «Алавес»)
Далер Кузяев
Фото: Getty Images
Комментатор и журналист Нобель Арустамаян сообщил о переговорах между «Алавесом» и Далером Кузяевым. Преимущество 27-летнего футболиста в том, что его контракт с «Зенитом» истек, и внешние факторы переезду в Европу не помешают.
А еще:
- «Ростов» и «Сочи», по информации «РБ-Спорт», совершат обмен: в Сочи отправится полузащитник Ивелин Попов, в Ростов-на-Дону переедет форвард Дмитрий Полоз.
Италия
Антонио Конте действительно может покинуть «Интер». Во вторник тренер встретится с руководством «нерадзурри», где попросит укрепить команду. Если боссы не одобрят просьбу Антонио, то он, вероятно, сложит полномочия.
А еще в Европе:
- Русский голкипер Иван Злобин покинул «Бенфикe» и перешел в «Фамаликан» (шестое место в чемпионате Португалии-2019/20).
- Ахмед Хассан перешел из «Браги» в «Олимпиакос». Трансфер форварда оценивается в 2 млн евро.
- Турецкий «Гёзтепе» подписал свободным агентом экс-нападающего «Вест Бромвича» Брауна Идейе, который в прошлом сезоне выступал за «Арис» из Салоников.
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