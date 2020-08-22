Кажется, мы на пороге очередной трансферной саги.

Испания

Слух дня: Лео Месси («Барселона» – «Ювентус»)

Трансферы «Барса» манит опорника «Ливерпуля», «Ювентус» вербует Суареса. Сделки и слухи четверга ВЧЕРА В 19:23

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Чемпионы Италии хотят объединить у себя двоих лучших футболистов XXI века. По данным Sport, Лео Месси высказал Роналду Куману свою позицию относительно будущего в «Барселоне», и она довольно неприятная для каталонцев. Лео готов покинуть клуб хоть нынешним летом, хоть будущим – некоторые председатели правления «Барсы» вроде не против такого развития событий. За ситуацией, помимо «Юве», наблюдают «ПСЖ», «Сити» и «Интер».

А еще:

Куман хочет заполучить в «Барселону» защитника «Сити» Анхелиньо, который этот сезон провел в аренде в «Лейпциге» и дошел с ним до полуфинала ЛЧ. «Горожане» просят за 23-летнего футболиста 30 млн евро.

Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что клуб не рассчитывает на него в новом сезон. «Нет проблем», – довольно коротко и ясно.

Англия

Слух дня: Лаутаро Мартинес («Интер» – «Сити»)

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

The Sun объявило о желании Пепа Гвардиолы увидеть Лаутаро Мартинеса в «Сити». Аргентинец станет долгосрочной заменой Серхио Агуэро. Изначально «горожане» рассчитывали на Харри Кейна, но договорится с непосредственным соперником по АПЛ, да еще и с прижимистым Даниэлем Леви из «Тоттенхэма», будет гораздо сложнее.

А еще:

«Арсенал» подписал профессиональный контракт с 17-летним полузащитником «Фейенорда» Анассом Салах-Эддином.

20-летний полузащитник «Ньюкасла» Мэтти Лонгстафф продлил контракт с родным клубом до 2022-го.

Фредди Юнгберг ушел из «Арсенала», чтобы начать карьеру главного тренера. Первый клуб шведа пока не называется.

Россия

Слух дня: Далер Кузяев (свободный агент – «Алавес»)

Далер Кузяев Фото: Getty Images

Комментатор и журналист Нобель Арустамаян сообщил о переговорах между «Алавесом» и Далером Кузяевым. Преимущество 27-летнего футболиста в том, что его контракт с «Зенитом» истек, и внешние факторы переезду в Европу не помешают.

А еще:

«Ростов» и «Сочи», по информации «РБ-Спорт», совершат обмен: в Сочи отправится полузащитник Ивелин Попов, в Ростов-на-Дону переедет форвард Дмитрий Полоз.

Италия

Антонио Конте действительно может покинуть «Интер». Во вторник тренер встретится с руководством «нерадзурри», где попросит укрепить команду. Если боссы не одобрят просьбу Антонио, то он, вероятно, сложит полномочия.

А еще в Европе:

Русский голкипер Иван Злобин покинул «Бенфикe» и перешел в «Фамаликан» (шестое место в чемпионате Португалии-2019/20).

Ахмед Хассан перешел из «Браги» в «Олимпиакос». Трансфер форварда оценивается в 2 млн евро.

Турецкий «Гёзтепе» подписал свободным агентом экс-нападающего «Вест Бромвича» Брауна Идейе, который в прошлом сезоне выступал за «Арис» из Салоников.

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