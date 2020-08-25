Лионель Месси
Фото: Eurosport
И даже «Лидс» готовит топовый трансфер.
Англия
Слух дня: Родриго («Валенсия» – «Лидс»)
«Ювентус» хочет Месси в пару к Роналду, «Арсенал» купил Салаха. Сделки и слухи субботы
Долгожданный новичок АПЛ решил пошуметь на трансферном рынке и готовит мешок денег за форварда «Валенсии» Родриго. В мешок, по утверждению Гийома Балаге, влезет от 30 до 35 миллионов евро.
Еще:
- Если верить Sky Sports, «Челси» объявит о подписании защитника сборной Франции U-21 Маланга Сарра. Молодой француз ушел из «Ниццы» в статусе свободного агента, «орлята» подпишут его на четыре года.
- «Суонси» на год арендовал полузащитника «Вулверхэмптона» Моргана Гиббс-Уайта.
Испания
Слух дня: Лионель Месси («Барселона» – подальше от «Камп Ноу»)
В конце дня бог Каталонии сообщил руководству «Барсы» об уходе из клуба, утверждает Marca. По данным источника, он хочет воспользоваться правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Отмечается, что данный пункт потерял силу 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться опцией.
Лионель Месси
Фото: Getty Images
Еще:
- «Реалу» надоело промахиваться с дорогими молодыми бразильцами, потому «бланкос» обратили внимание на опытнейшего Эдинсона Кавани, вангует Sport.es. Тем более, 33-летний форвард больше не связан контрактом с «ПСЖ». Зидан может получить топ-страйкера бесплатно.
- А вот другого элитного форварда Луиса Суареса «Барселона» активно хочет спихнуть. Уругвайца возжелал «Аякс», причем настолько, что по словам Джанлуки Ди Марцио, готовы платить 33-летнему нападающему 3 млн евро в год.
- Помимо Суареса, на дверь указали также Ивану Рактичиу, Артуро Видалю и Самюэлю Умтити. Налетай!
Италия
Уход дня: Гонсало Игуаин («Ювентус» – куда-нибудь)
Гонсало так и не получилось стать своим в Турине, ну а последний блеклый сезон (восемь мячей) в 32 матчах Серии А не оставил боссам «синьоры» аргументов за помилование упитанного аргентинца. Его уход подтвердил главный тренер «Юве» Андреа Пирло.
И стоило ли уходить из «Наполи»?
Еще:
- Педро ожидаемо подписал контракт с римским клубом. Даже травма в четвертьфинале ЛЧ не стала помехой. «Рома» представила испанца видео с пропавшими без вести людьми. Достойно, главное, чтобы теперь сам Педро затерялся на поле.
- «Милан» собирается ограбить мадридский «Реал». В качестве целей сразу три игрока: Лука Йович, Оскар Родригес и Браим Диас. Всех их «россонери» собираются арендовать с правом выкупа. Хитро.
Россия
Слух дня: Хавьер Пасторе («Рома» – «Зенит»)
Хавьер Пасторе
Фото: Getty Images
Итальянские медиа активно сватают другого полузащитника «Ромы» в Россию. Когда-то Хавьера Пасторе считали талантом уровня Месси, сейчас же – гонят в «Зенит». Правда, даже питерцам он не нужен, если верить гендиру Александру Медведеву: «Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость футболистов! Мы его кандидатуру не рассматриваем».
А ведь такая карьера намечалась...
Еще:
- ЦСКА бьет дуплетом. Объявил о переходе сначала Бруно Фукса из «Интернасьонала», а затем и полузащитника Бактиера Зайнутдинова. За первого отдали 9,5 млн евро, за второго – секрет.
- «Спартак» готовится ответить своим приобретением легионера. По информации Telefoot, переговоры по переходу защитника «Лиона» и сборной Нидерландов Кенни Тете уже в заключительной стадии. Ждем подтверждения.
- «Тамбов» подпишет экс-игрока «Ювентуса». Нет, к нам не едет Игуаин, зато в Сибири ждут Хан Кван Сона. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб действительно может арендовать форварда, который сейчас пылит в Катаре.
Хаверц почти в «Челси», «Барса» просит за Месси 700 млн евро. Слухи и сделки понедельника