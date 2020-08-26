Лионель Месси
Фото: Eurosport
А еще очередная дорогая покупка «Челси» и грядущий трансфер ЦСКА – армейцы берут игрока из Эредивизи.
Англия
Сделка дня: Бен Чилуэлл («Лестер» – «Челси»)
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«Челси» подписал левого защитника «Лестера» за 55 млн евро, игрок заключил контракт на пять лет. Также, по данным журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время к «синим» присоединятся Тьяго Силва, Кай Хаверц и французский защитник Малан Сарр. Последнего «Челси» с большой долей вероятности отдаст в аренду.
А еще:
- полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Эвертон» – «ирисок» тренирует Карло Анчелотти, с которым у колумбийца сложились прекрасные отношения;
- «Манчестер Юнайтед» предложил 25 млн евро за 19-летнего защитника «Монако» Бенуа Бадиашиле, французский клуб отклонил бид;
- «Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Родриго в «Лидс»;
- «Вулверхэмптон» предложил «Арсеналу» 15 млн фунтов за Эйнсли Мэйтленд-Найлса, «канониры» ответили «волкам» отказом.
Испания
Слух дня: Лионель Месси («Барселона» – «Манчестер Сити»)
Вчера мы узнали, что Лионель Месси непременно покинет «Барселону» уже в этом году. А сегодня стало известно, куда может перейти Лео – конечно же, в «Манчестер Сити» к Хосепу Гвардиоле. «Как сообщил Хави Кампос на Catalunya Radio, несколько дней назад Месси позвонил бывшему тренеру и узнал, есть ли возможность подписать контракт с «Сити», – рассказал журналист Mundo Deportivo Франческ Агилар.
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Лионель Месси и Хосеп Гвардиола времен работы в «Барселоне»
Фото: Getty Images
На Football Italia сообщается, что инсайд подтвердили RAC1, Cadena Ser и El Larguero. Сведения каталонской радиостанции RAC1 в последние недели обычно получают подтверждение.
А еще:
- «Атлетико» мечтает захантить форварда «Арсенала» Александра Ляказетта. Мадридский клуб рассчитывает снизить цену на француза, приплюсовав к сделке одного из своих футболистов на выбор: Тома Лемара, Анхеля Корреа или Витоло;
- Луис Суарес, от чьих услуг отказался Роналд Куман, может перейти из «Барселоны» в «Интер Майами». Клуб Дэвида Бекхэма уже провел переговоры с уругвайцем.
Италия
Слух дня: Браим Диас («Реал» – «Милан»)
Полузащитник «Реала» продолжит карьеру в «Милане». «Россонери» близки к сделке с «Реалом» по Браиму Диасу. Они рассчитывают оформить соглашение в ближайшее время. Будет аренда с правом выкупа», – сообщает Фабрицио Романо.
Браим Диас
Фото: Getty Images
А еще:
- полузащитник Уэстон Маккенни близок к переходу из «Шальке» в «Ювентус», туринский клуб арендует игрока за 3 миллиона евро с опцией последующего выкупа за 18 миллионов;
- главный тренер «Интера» Антонио Конте продолжает настаивать на покупке полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.
Россия
Слух дня: Чидера Эджуке («Херенвен» – ЦСКА)
Вингер «Херенвена» покинул расположение клуба и вылетел в Россию для завершения трансфера. Об этом сообщает SCORENigeria. Согласно информации источника, футболист должен согласовать условия личного контракта, а также пройти медицинское обследование. Сумма сделки составит 12 млн евро.
А еще:
- защитник «Ростова» Максим Осипенко не перейдет в «Зенит»: клуб из Петербурга был готов предложить за него около 5 млн евро, однако «Ростов» ответил, что не продаст игрока дешевле чем за 12-15 млн.
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