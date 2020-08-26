А еще очередная дорогая покупка «Челси» и грядущий трансфер ЦСКА – армейцы берут игрока из Эредивизи.

Англия

Сделка дня: Бен Чилуэлл («Лестер» – «Челси»)

Чемпионат Испании Onda Cero: решение Месси уйти – окончательное. Его не изменит даже отставка Бартомеу 4 ЧАСОВ НАЗАД

«Челси» подписал левого защитника «Лестера» за 55 млн евро, игрок заключил контракт на пять лет. Также, по данным журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время к «синим» присоединятся Тьяго Силва, Кай Хаверц и французский защитник Малан Сарр. Последнего «Челси» с большой долей вероятности отдаст в аренду.

А еще:

полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Эвертон» – «ирисок» тренирует Карло Анчелотти, с которым у колумбийца сложились прекрасные отношения;

«Манчестер Юнайтед» предложил 25 млн евро за 19-летнего защитника «Монако» Бенуа Бадиашиле, французский клуб отклонил бид;

«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Родриго в «Лидс»;

«Вулверхэмптон» предложил «Арсеналу» 15 млн фунтов за Эйнсли Мэйтленд-Найлса, «канониры» ответили «волкам» отказом.

Испания

Слух дня: Лионель Месси («Барселона» – «Манчестер Сити»)

Вчера мы узнали, что Лионель Месси непременно покинет «Барселону» уже в этом году. А сегодня стало известно, куда может перейти Лео – конечно же, в «Манчестер Сити» к Хосепу Гвардиоле. «Как сообщил Хави Кампос на Catalunya Radio, несколько дней назад Месси позвонил бывшему тренеру и узнал, есть ли возможность подписать контракт с «Сити», – рассказал журналист Mundo Deportivo Франческ Агилар.

Реюнион Месси и Гвардиолы в «Сити» в 2021-м – гениальная затея. Они возьмут ЛЧ и всем все докажут

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола времен работы в «Барселоне» Фото: Getty Images

На Football Italia сообщается, что инсайд подтвердили RAC1, Cadena Ser и El Larguero. Сведения каталонской радиостанции RAC1 в последние недели обычно получают подтверждение.

А еще:

«Атлетико» мечтает захантить форварда «Арсенала» Александра Ляказетта. Мадридский клуб рассчитывает снизить цену на француза, приплюсовав к сделке одного из своих футболистов на выбор: Тома Лемара, Анхеля Корреа или Витоло;

Луис Суарес, от чьих услуг отказался Роналд Куман, может перейти из «Барселоны» в «Интер Майами». Клуб Дэвида Бекхэма уже провел переговоры с уругвайцем.

Италия

Слух дня: Браим Диас («Реал» – «Милан»)

Полузащитник «Реала» продолжит карьеру в «Милане». «Россонери» близки к сделке с «Реалом» по Браиму Диасу. Они рассчитывают оформить соглашение в ближайшее время. Будет аренда с правом выкупа», – сообщает Фабрицио Романо.

Браим Диас Фото: Getty Images

А еще:

полузащитник Уэстон Маккенни близок к переходу из «Шальке» в «Ювентус», туринский клуб арендует игрока за 3 миллиона евро с опцией последующего выкупа за 18 миллионов;

главный тренер «Интера» Антонио Конте продолжает настаивать на покупке полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

Россия

Слух дня: Чидера Эджуке («Херенвен» – ЦСКА)

Вингер «Херенвена» покинул расположение клуба и вылетел в Россию для завершения трансфера. Об этом сообщает SCORENigeria. Согласно информации источника, футболист должен согласовать условия личного контракта, а также пройти медицинское обследование. Сумма сделки составит 12 млн евро.

А еще:

защитник «Ростова» Максим Осипенко не перейдет в «Зенит»: клуб из Петербурга был готов предложить за него около 5 млн евро, однако «Ростов» ответил, что не продаст игрока дешевле чем за 12-15 млн.

«ПСЖ» сообщил L'Équipe, что из-за финансового фэйр-плей не потянет Месси даже бесплатно

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