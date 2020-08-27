Англия

Сделка дня: Маланг Сарр («Ницца» – «Челси»)

Трансферы
Новые клубы Месси, Суареса и Хамеса. Главные трансферные сделки и слухи среды
ДЕНЬ НАЗАД

21-летний экс-защитник «Ниццы» подписал с «синими» контракт на 5 лет, но будущий сезон проведет в аренде. Где именно, неизвестно.

А еще:

  • «МЮ» продолжает переговоры с «Астон Виллой» по переходу Джека Грилиша. Манкунианцы готовы включить в сделку Серхио Ромеро.
  • Переговоры между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном» по переезду в Лондон защитника сборной Англии Мэтта Доэрти достигли продвинутой стадии. Футболист оценивается в 13,4 млн евро.
  • Садио Мане сватают из «Ливерпуля» в «Барсу» – он знаком с Роналдом Куманом по работе в «Саутгемптоне» и может стать заменой Месси.
  • Полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукур близок к переходу в «Эвертон». Футболистом также интересовались «Фулхэм», «Герта» и «Вулверхэмптон», но француз мечтает поиграть под руководством Карло Анчелотти.

Испания

Слух дня: все о Месси

Больше всего новостей все-таки про «Манчестер Сити». Скорее всего, перед трансфером Лео «Сити» придется продлить Пепа Гвардиолу – об этом якобы заявил отец футболиста Хорхе. А журналист ESPN Brazil вбросил, что Месси созванивался с Неймаром и звал переехать на «Этихад» вдвоем. Но и инсайды по «ПСЖ» не прекратились – в Париже готовы предложить Месси больше, чем в других клубах.

Неймар и Лионель Месси, «Барселона», 2017 год

Фото: Getty Images

А еще:

  • Луис Суарес отреагировал на слухи о своем уходе из «Барсы» и заявил, что не все из них правдивы.
  • Карл-Хайнц Румменигге заверил, что в «Баварии» Лео не будет – «Мюнхен» не сможет учесть его финансовые требования.

Италия

Сделка дня: Пепе Рейна (перешел в «Лацио»)

Голкипер снова сменил клуб и стал игроком «Лацио». Контракт с опытным испанцем рассчитан на 2 года. В прошлом году он играл в аренде в «Астон Вилле», а принадлежал «Милану».

Пепе Рейна («Наполи»)

Фото: Getty Images

А еще:

  • 25-летний защитник Мергим Войвода сменил «Стандард» на «Торино» и подписал контракт до 2024 года. Сделка сделала «быков» беднее на 5,5 млн евро.
  • Sky Sport Italia выяснил, что «Ман Сити» добивался подписи Леонардо Бонуччи. Но итальянец во второй раз не рискнет уходить из «Ювентуса»: он сказал твердое no англичанам.
  • Вингер «Сассуоло» Жереми Бога, который недавно переболел коронавирусом, интересен «Наполи». «Адзурри» собираются предложить за футболиста 30 млн евро и полузащитника Адама Унаса, сообщает Sky Sport Italia.

Франция

Новость дня: «ПСЖ» попрощался с Тьяго Силвой

Теперь официально – капитан, игравший в клубе с 2012 года, покидает Париж бесплатно. Скорее всего, он отправится в Лондон – медиа сообщают, что бразилец уже прошел медосмотр в «Челси».

А еще:

  • Альтернативные источники пишут, что Месси не перейдет в «ПСЖ» – клуб не заинтересован в приобретении суперзвезды.
  • Парижане интересуются Тимоти Кастанем из «Аталанты», Лео Дюбуа из «Лиона» и Томасом Парти из «Атлетико».

Россия

Слух дня: Вилан Сиприен («Ницца» – «Спартак»)

«Спартак» присматривается к полузащитнику «Ниццы» Вилану Сиприену. Ранее «красно-черные» отвергли арендное предложении «Вероны»: клуб либо продаст 25-летнего парня, либо оставит.

А еще:

  • «Зенит» раздумывает о продлении контракта с Себастьяном Дриусси, несмотря на травму игрока.
  • По словам агента, Николай Рассказов сосредоточен на выступлениях за «Спартак, а слухи о переходе в «Химки» – ложь.
  • Полузащитник Маурисио, который выступал за «Зенит» и «Терек», близок к трансферу в «Локомотив».

Бартомеу покинет «Барсу», если Месси публично объявит, что остается (TV3)

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