Англия

Сделка дня: Маланг Сарр («Ницца» – «Челси»)

Трансферы Новые клубы Месси, Суареса и Хамеса. Главные трансферные сделки и слухи среды ДЕНЬ НАЗАД

21-летний экс-защитник «Ниццы» подписал с «синими» контракт на 5 лет, но будущий сезон проведет в аренде. Где именно, неизвестно.

А еще:

«МЮ» продолжает переговоры с «Астон Виллой» по переходу Джека Грилиша. Манкунианцы готовы включить в сделку Серхио Ромеро.

Переговоры между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном» по переезду в Лондон защитника сборной Англии Мэтта Доэрти достигли продвинутой стадии. Футболист оценивается в 13,4 млн евро.

Садио Мане сватают из «Ливерпуля» в «Барсу» – он знаком с Роналдом Куманом по работе в «Саутгемптоне» и может стать заменой Месси.

Полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукур близок к переходу в «Эвертон». Футболистом также интересовались «Фулхэм», «Герта» и «Вулверхэмптон», но француз мечтает поиграть под руководством Карло Анчелотти.

Испания

Слух дня: все о Месси

Больше всего новостей все-таки про «Манчестер Сити». Скорее всего, перед трансфером Лео «Сити» придется продлить Пепа Гвардиолу – об этом якобы заявил отец футболиста Хорхе. А журналист ESPN Brazil вбросил, что Месси созванивался с Неймаром и звал переехать на «Этихад» вдвоем. Но и инсайды по «ПСЖ» не прекратились – в Париже готовы предложить Месси больше, чем в других клубах.

Неймар и Лионель Месси, «Барселона», 2017 год Фото: Getty Images

А еще:

Луис Суарес отреагировал на слухи о своем уходе из «Барсы» и заявил, что не все из них правдивы.

Карл-Хайнц Румменигге заверил, что в «Баварии» Лео не будет – «Мюнхен» не сможет учесть его финансовые требования.

Италия

Сделка дня: Пепе Рейна (перешел в «Лацио»)

Голкипер снова сменил клуб и стал игроком «Лацио». Контракт с опытным испанцем рассчитан на 2 года. В прошлом году он играл в аренде в «Астон Вилле», а принадлежал «Милану».

Пепе Рейна («Наполи») Фото: Getty Images

А еще:

25-летний защитник Мергим Войвода сменил «Стандард» на «Торино» и подписал контракт до 2024 года. Сделка сделала «быков» беднее на 5,5 млн евро.

Sky Sport Italia выяснил, что «Ман Сити» добивался подписи Леонардо Бонуччи. Но итальянец во второй раз не рискнет уходить из «Ювентуса»: он сказал твердое no англичанам.

Вингер «Сассуоло» Жереми Бога, который недавно переболел коронавирусом, интересен «Наполи». «Адзурри» собираются предложить за футболиста 30 млн евро и полузащитника Адама Унаса, сообщает Sky Sport Italia.

Франция

Новость дня: «ПСЖ» попрощался с Тьяго Силвой

Теперь официально – капитан, игравший в клубе с 2012 года, покидает Париж бесплатно. Скорее всего, он отправится в Лондон – медиа сообщают, что бразилец уже прошел медосмотр в «Челси».

А еще:

Альтернативные источники пишут, что Месси не перейдет в «ПСЖ» – клуб не заинтересован в приобретении суперзвезды.

Парижане интересуются Тимоти Кастанем из «Аталанты», Лео Дюбуа из «Лиона» и Томасом Парти из «Атлетико».

Россия

Слух дня: Вилан Сиприен («Ницца» – «Спартак»)

«Спартак» присматривается к полузащитнику «Ниццы» Вилану Сиприену. Ранее «красно-черные» отвергли арендное предложении «Вероны»: клуб либо продаст 25-летнего парня, либо оставит.

А еще:

«Зенит» раздумывает о продлении контракта с Себастьяном Дриусси, несмотря на травму игрока.

По словам агента, Николай Рассказов сосредоточен на выступлениях за «Спартак, а слухи о переходе в «Химки» – ложь.

Полузащитник Маурисио, который выступал за «Зенит» и «Терек», близок к трансферу в «Локомотив».

Трансферы Месси прощается с «Барсой», Педро в «Роме», Кавани ждут в «Реале». Слухи и сделки вторника ВЧЕРА В 19:11