Англия

Сделка дня: Тьяго Силва («ПСЖ» – «Челси»)

Чемпионат Испании Стоичков – о Месси: «Даем пинка величайшему игроку в истории «Барсы» 4 ЧАСОВ НАЗАД

Многолетний капитан «Пари Сен-Жермен» стал игроком «Челси», совершив переход на правах свободного агента. О трансфере 35-летнего футболиста официально объявлено на сайте «синих». Бразилец подписал контракт до лета 2021 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

А еще:

«Арсенал» готов расстаться с голкипером Эмилиано Мартинесом за 20 млн фунтов. Клуб не может предложить аргентинцу статус основного вратаря из-за наличия Бернда Лено;

Отец Лионеля Месси Хорхе Месси сообщил спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, что его сын решил перейти в «Манчестер Сити».

Россия

Сделка дня: Чидера Эджуке («Херенвен» – ЦСКА)

Нападающий «Херенвена» официально присоединился к московскому клубу, об этом сообщил твиттер армейцев. 22-летний форвард из Нигерии подписал контракт сроком на четыре сезона. В Эредивизи-2019/20 Эджуке провел 25 матчей, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

А еще:

«Аталанта» вот-вот оформит покупку Алексея Миранчука, клуб продвинулся в переговорах с «Локомотивом». Стороны близки к согласованию стоимости футболиста в районе 14 млн евро;

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил интерес к игроку со стороны английского «Блэкберна».

Испания

Слух дня: Садио Мане («Ливерпуль» – «Барселона»)

«Барселона» готовится к расставанию с Лионелем Месси и находится в поисках вариантов для его замены. Как сообщает издание Sport, клубу предложили приобрести нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Форвард раздумывает над сменой обстановки и готов присоединиться к каталонцам. Стоимость сенегальца балансирует в районе 120 миллионов евро.

Садио Мане («Ливерпуль») Фото: Getty Images

А еще:

Goal сообщает, что «Барселона» намерена продать нескольких игроков (без указания имен), чтобы купить у «Ливерпуля» еще одного игрока – Жоржиньо Вейналдума;

Также «Барса» объявила о приобретении 18-летнего сенегальского защитника Муссы Ндиайе. Соглашение с игроком подписано по схеме 3+2, его клаусула – 100 млн евро. Пока футболист будет выступать за «Барсу» B.

Франция

Слух дня: Сергей Милинкович-Савич («Лацио» – «ПСЖ»)

Corriere della Sera выяснил, что «ПСЖ» сделал «Лацио» предложение по Сергею Милинкович-Савичу. Парижане готовы расстаться с 60 млн евро. Действующий контракт 25-летнего серба с «лациале» рассчитан до финиша сезона-2023/24.

Сергей Милинкович-Савич Фото: Getty Images

А еще:

«Ренн» приобрел нападающего Серу Гирасси из «Амьена» за 15 миллионов евро, игрок подписал контракт до 30 июня 2025 года.

А еще в Европе:

«Сассуоло» получил конкретные предложения от «Наполи» и «Аталанты» по трансферу Жереми Бога. Напомним, одно из прозвищ «Аталанты» – «Богиня».

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