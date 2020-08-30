Россия

Чемпионат Италии 🚈 «Локомотив» объявил о переходе Миранчука в «Аталанту» 6 ЧАСОВ НАЗАД

Алексей Миранчук отправился в Европу. Он пропускал матч с «Зенитом» из-за повреждения, но все же вышел на поле – сказать «До свидания» трибунам «РЖД Арены» после финального свистка.

В «Локо» подтвердили, что полузащитник пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Аталантой», на уровне клубов обо всем договорились. Звезда Sky Sport Джанлука ди Марцио писал о 14,5 миллиона евро, которые получат в Москве за Алексея – вероятно, так и случится.

А еще:

Экс-форвард московского «Динамо» Николай Обольский тоже отправился в Европу – он заключил соглашение с клубом третьей испанской лиги «Баракальдо».

Далер Кузяев мог перейти в «Галатасарай» – его предложили турецкому клубу, но тренер Фатих Терим заблокировал трансфер полузащитника сборной России. Об этом сообщил Haberler.

«Локомотив» после продажи Миранчука заинтересовался форвардом «Сельты» Санти Миной. «Спорт-Экспресс» не уточнил, повлиял ли на руководство Федор Смолов, который провел с испанцем полгода в Виго.

Португальская A Bola пишет, что «Спартак» остался единственным претендентом на нападающего «Порту» Тикиньо Соареса. У бразильца остался год контракта, он переедет в Москву за 10 млн евро.

Испания

Фанат капитана «Барселоны» Лионеля Месси Фото: Getty Images

Ла Лига выпустила специальное разъяснение о контракте Лионеля Месси – по закону у Лео все еще действует соглашение с «Барселоной», он покинет клуб этим летом лишь в случае выплаты 700 миллионов евро отступных. Никаких досрочных расторжений в одностороннем порядке не будет.

А инсайдер Танкреди Пальмери со ссылкой на Diario Sport затвитил, что «Манчестер Сити» предложил Лионелю Месси пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год чистыми. Плюс бонус в 250 миллионов евро – Лео проведет три года на «Этихаде» и еще два сезона отыграет в «Нью-Йорк Сити». В итоге шестикратный обладатель «Золотого мяча» получит от шейхов 500 миллионов евро за пять лет.

А еще:

Лидер вылетевшего «Леганеса» Оскар Родригес останется в Примере. Воспитанник «Реала» подписал контракт с «Севильей» и сыграет за победителей Лиги Европы следующие пять сезонов.

Diario Sport сообщил, что Луис Суарес вежливо отказывает всем претендентам – уругваец хочет расстаться с «Барселоной», расторгнуть соглашение с каталонцами и уже затем вести все переговоры. Но Goal.com назвал еще одну причину – «Барса» выплатит Суареса 14 миллионов евро за расторжение договора.

Англия

«Тоттенхэм» объявил о подписании правого защитника Мэтта Доэрти. «Вулверхэмптон» получил за 28-летнего ирландца 16,8 миллиона евро. «Шпоры» креативно представили новичка – посадили его перед твиттером, нашли пост с признанием в любви «Арсеналу» от 2012 года и заставили стереть на камеру. Доэрти прошел обряд посвящения, больше никаких респектов злейшим врагам.

А еще:

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке полузащитника сборной Голландии Донни ван де Бека – игрок уже рассказал партнерам по «Аяксу» об уходе в АПЛ. Diario Sport пишет, что 23-летний центрхав отправится в Англию на подписание контракта на следующей неделе.

Также на следующей неделе Хамес Родригес пройдет медосмотр для «Эвертона» – talkSPORT передает, что в правлении мерсисайдского клуба уверены в завершении сделки с мадридским «Реалом».

Италия

«Ювентус» оформил первый трансфер под Андреа Пирло – из «Шальке» туринский клуб пополнил Уэстон Маккенни. Андреа Аньелли заплатит немцам 4,5 млн евро за годичную аренду и сможет выкупить американского полузащитника за 18,5 млн летом 2021 года.

А еще:

Златан Ибрагимович прибыл в Италию и, видимо, в понедельник продлит контракт с «Миланом». А еще «россонери» перехватят у «Интера» Сандро Тонали – полузащитник «Брешиа» окажется на «Сан-Сиро» за 30 млн евро (10 млн сейчас и еще 20 млн выкупа через год). Об этом затвитил инсайдер The Guardian Фабрицио Романо.

А еще в Германии:

Тьяго Алькантара, «Бавария» Фото: Getty Images

Романо же заявил, что «Бавария» расстанется с Тьяго Алькантарой лишь за 30 миллионов евро, но «Ливерпуль» помнит о бесплатном подписании испанца через полгода и не хочет платить так много. Один из верховных боссов «Мюнхена» Карл-Хайнц Румменигге добавил, что в клубе ждут оффер на Алькантару, и «если все получится, игрок уйдет». Все-таки на «Энфилд» или появятся другие покупатели?

Чемпионат Испании Месси не приехал на медосмотр и хочет бойкотировать тренировки 11 ЧАСОВ НАЗАД