Англия

«Манчестер Юнайтед» вышел на заключительную стадию в переговорах о покупке Донни ван де Бека. Вчера полузащитник рассказал о трансфере партнерам по «Аяксу», сегодня инсайдер The Guardian Фабрицио Романо выяснил, что сделка прошла так стремительно из-за связи гендиректора голландцев Эдвина ван дер Сара с «МЮ».

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Донни ван де Бек, «Аякс» Фото: Getty Images

«Юнайтед» заплатит 40 млн евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 45 миллионов. Романо еще уточнил, что Ван де Бек в понедельник прошел медосмотр, нужные бумаги (в частности, контракт до 2025 года) уже подписаны.

А еще:

Кай Хаверц стал еще ближе к «Челси». По данным Bild, скоро лондонский клуб объявит о трансфере Хаверца за 80 миллионов евро.

«Лестер» продал «синим» Бена Чиллуэла и ведет переговоры о покупке крайнего защитника «Аталанты» Тимоти Кастаня. Об этом пишет Sky Sports.

В «Эвертон» перейдут два топовых полузащитника – президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже объявил о продаже «ирискам» Аллана, а Sky Sports также уточнил, что Хамес Родригес официально окажется на «Гудисон Парк» в течение двух суток.

Испания

Лионель Месси Фото: Getty Images

Лионель Месси до сих пор ссорится с «Барселоной», он уже пропустил первую тренировку под руководством Роналда Кумана. ESPN со ссылкой на юристов «Барсы» пишет, что в клубе видят только один способ для Месси уйти – отказаться от зарплаты за год, пропустить сезон и покинуть «Камп Ноу» свободным агентом летом 2021-го.

А Марсело Бехлер (журналист, первым объявивший о трансфере Неймара в «ПСЖ») написал, что в «Манчестер Сити» уже вовсю готовятся к презентации Месси. На «Этихаде» связались с крупной продакшн-студией, заказали архивные кадры Лео, чтобы сделать какой-то аудиовизуальный материал для клубного ТВ и соцсетей.

А еще:

Бывший вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Клаудио Браво вернулся в Примеру. 37-летний чилиец подписал годичный контракт с «Бетисом» и приехал к Мануэлю Пеллегрини, с которым немного разминулся на «Этихаде».

Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER передает, что Иван Ракитич вернется в «Севилью» из «Барселоны» и уже проходит медосмотр в Андалусии. Он окажется на «Санчес Писхуане» на правах свободного агента, но если Ракитич с «Севильей» в течение двух сезонов попадет в еврокубки, то «Барсе» перепадет компенсация в 8 млн евро.

А еще в России:

Далер Кузяев, «Зенит» Фото: Getty Images

«Чемпионат» заявил, что Далер Кузяев ждет двухлетний контракт от «Алавеса», испанцы должны сделать предложение в ближайшие дни. Сейчас полузащитник сборной России находится без соглашения в статусе свободного агента.

«Локомотив» может перетащить в Черкизово форварда сборной Бельгии Кристиана Бентеке. «Чемпионат» пишет, что сначала боссов отпугнула стоимость экс-страйкера «Ливерпуля», но теперь переговоры могут возобновить.

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А еще в Италии:

Генрих Мхитарян окончательно перебрался в Серию А. Плеймейкер расторг контракт с «Арсеналом» по соглашению сторон и стал полноценным футболистом «Ромы» – клуба, в котором 31-летний армянин выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

А еще в Германии:

У «Баварии» затык в переговорах с «Ливерпулем» по Тьяго Алькантаре. Инсайдер Никола Скира грустно заметил, что мюнхенцы требуют 30 млн евро, чемпионы Англии не хотят платить больше 20 млн евро, потому что зимой центрхава можно взять бесплатно. Но Mundo Deportivo подсказала классный способ: мерсисайдцы договариваются о продаже Джорджиньо Вейналдума в «Барселону», и все вырученные деньги направят на покупку Алькантары.

А еще во Франции:

Юто Нагатомо официально присоединился к «Марселю». Японец два сезона выступал за «Галатасарай», но контракт закончился, и он на правах свободного агента переехал на «Велодром».

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