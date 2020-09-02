Англия

Сделка дня: Донни Ван де Бек («Аякс» – «Манчестер Юнайтед»)

Чемпионат Испании Фанатеющая от Месси «Мисс Бум Бум» стала болельщицей «Ман Сити» 30/08/2020 В 09:20

«МЮ» объявил о приобретении голландского полузащитника «Аякса» Донни Ван де Бека. 23-летний футболист подписал контракт на пять лет с возможностью продления еще на год. По данным английских источников, манкунианцы заплатят за Ван де Бека 35 млн евро + пять млн в качестве бонусов.

«Не могу объяснить, насколько невероятна возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей. Теперь я готов сделать шаг вперед и выступать на высочайшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем «Манчестер Юнайтед», – заявил Ван де Бек.

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«Уотфорд» принял предложение «Эвертона» по Абдулайе Дукуру. Полузащитник переберется в команду Карло Анчелотти за 22 млн евро. Такую информацию дает Getfootballnewsfrance;

Франция

Слух дня: Эктор Бельерин («Арсенал» – «ПСЖ»)

Известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что «ПСЖ» проявляет интерес к правому защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину. «Канониры» не против расстаться с испанцем, но только за «правильную цену». В случае продажи Бельерина главный тренер «Арсенала» Микель Артета сделает основным правым защитником Эйнсли Мэйтленд-Найлса, а подменять его будет Седрик Соареш.

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Получив деньги за Бельерина, «Арсенал» может раскошелиться на полузащитника «Лиона» Уссема Ауара. Его не отдадут дешевле 50-60 миллионов;

«Монако» подписал Кевина Фолланда из «Байера». Немец получил контракт до 2024 года. По информации медиа, монегаски отдали за футболиста 15,5 млн евро.

Италия

Слух дня: Суарес стал ближе к «Ювентусу»

О грядущем переезде Кусаки в Турин сообщает журналист Николо Скира. По его данным, «Ювентус» предложил Суаресу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы; переговоры находятся на продвинутой стадии. Напомним, что ранее новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман позвонил Луису и сообщил, что уругваец не входит в его игровые планы.

Луис Суарес (Уругвай) Фото: Getty Images

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Защитник Джанджакомо Маньяни перешел на правах аренды из «Сауссоло» в «Верону». Сделка предусматривает возможность выкупа;

«Рома» договорилась о личном контракте с Крисом Смоллингом, осталось выкупить его у «Манчестер Юнайтед» за 18-20 млн евро.

Испания

Сделка дня: Филиппе Коутиньо («Бавария» – «Барселона»)

«Бавария» на официальном сайте подтвердила возвращение бразильца в «Барселону» по истечении срока аренды. «Мы бы хотели горячо поблагодарить Филиппе Коутиньо. Благодаря креативности и великолепной технике он сумел усилить игру нашей команды во время сезона, в котором мы выиграли требл», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, впервые отреагировал на слухи о переходе сына в другой клуб. «Лео будет трудно остаться в «Барселоне», – сказал он.

Россия

Слух дня: Ларссон может уйти из «Спартака»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов ряда клубов Европы, об этом сообщает Voetbal INternational. За игроком следят «Лацио», «Рома», «Валенсия» и мёнхенгладбахская «Боруссия». В сезоне Тинькофф РПЛ-2020/21 Ларссон забил три мяча и отдал один ассист в шести матчах.

Джордан Ларссон Фото: Getty Images

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20-летний полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перешел в «Сочи». Всего месяц назад самарцы купили его у «Чертаново»;

«Ростов» подписал защитника сборной Беларуси Александра Павловеца, он присоединится к клубу с берегов Дона зимой.

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26